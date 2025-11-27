Land Rover a dezvăluit modelul Defender care va concura în Raliul Dakar

11:40

Mercedes-Benz va avea, începând din 2027, două modele vândute sub numele Clasa E. Primul va fi cel pe care îl cunoaștem deja, cu motoare termice și care va primi un facelift major în acel an. Al doilea model va fi succesorul direct al actualului EQE, care urmează să fie retras în curând din fabricație.Noua generație electrică Mercedes-Benz Clasa E va fi produsă exclusiv sub formă de berlină, însă va adopta un design tradițional, mai...