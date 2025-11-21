Prețuri noul Hyundai Ioniq 9 în România: 83.900 euro

10:50

Începând cu sezonul viitor, Formula 1 va avea două echipe noi. Una dintre acestea este Audi, care va participa pentru prima dată în istorie, atât ca echipă, cât și ca furnizor de motoare. Până la startul viitorului sezon de competiție, Audi tocmai a dezvăluit grafica oficială a primului său monopost de Formula 1. De notat că la acest eveniment a fost prezentată doar grafica pe un monopost generic. Monopostul real va fi prezentat în iarna lui...