Noul concept Genesis Magma GT anunță primul supercar al mărcii

13:10

Constructorul japonez a promis în ultimii ani că va exista un succesor pentru Nissan GT-R R35. Acest model a fost retras din producție mai devreme în acest an, după 18 ani de fabricație. Inițial, Nissan a zis că următorul GT-R va fi electric, însă acum se pare că acest lucru nu mai este deloc cert.Ba chiar lucrurile sunt cât se poate de incerte cu privire la urmașul lui GT-R R35. Într-un interviu pentru publicația Autocar, un oficial al mărcii...