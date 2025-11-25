Noua Kia EV5 Weekender, un concept electric pregătit pentru off-road

15:50

Constructorul britanic de mașini exotice a dezvăluit cea mai nouă creație unicată a sa. De această dată avem de a face cu noul McLaren 750S Project Viva, o creație care capturează viața nocturnă din Las Vegas. La fel ca toate celelalte proiecte speciale ale mărcii, noul Project Viva este semnat de către divizia de personalizare McLaren Special Operations (MSO).Pentru acest exemplar unicat, McLaren a ales o vopsea monocrom, cu două nuanțe noi, create special pentru mașină:...