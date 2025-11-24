VIDEO: Cum s-a descurcat noul Ebro S400 la testul elanului?
Automarket.ro, 24 noiembrie 2025 09:20
VIDEO: Cum s-a descurcat noul Ebro S400 la testul elanului?
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum o oră
Acum 24 ore
13:30
Grupul chinez Guangzhou Automobile Group va fabrica modelul electric AION V într-o uzină Magna din Austria. Această strategie ar trebui să ajute GAC să evite tarifele impuse de UE vehiculelor electrice produse în China.Modelul celor de la GAC va fi produs în fabrica Magna din Graz, Austria, unde pot fi asamblate pe aceleași linii atât mașini pe benzină, cât și hibride sau electrice. Anul trecut, Uniunea Europeană a introdus tarife provizorii de...
12:20
Manthey Racing a lansat un nou kit pentru Porsche 911 GT3. Acesta include îmbunătățiri ale șasiului, frânelor și aerodinamicii, care permit mașinii să parcurgă circuitul Nürburgring cu 2.8 secunde mai rapid decât predecesoarea sa.Potrivit Manthey Racing, kitul oferă semnificativ mai multă forță de apăsare și viteze crescute în viraje. Drept rezultat, un 911 GT3 echipat cu noul kit Manthey a parcurs „Iadul Verde” în 6 minute și 52...
Ieri
14:20
Pentru a treia oară în două luni, un incendiu a izbucnit la uzina de aluminiu Novelis din Scriba, New York.Uzina, un furnizor esențial de aluminiu pentru mai mulți producători auto importanți, inclusiv Ford, a fost afectată grav de un incendiu major pe 16 septembrie, declanșând o serie de probleme de producție care nu s-au diminuat nici până acum.Cel mai recent incendiu a izbucnit joi dimineață în aceeași zonă a fabricii în care avusese loc și...
14:10
12:30
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Foxconn mizează pe inteligența artificială cu investiții uriașe de până la 3 miliarde de ... # Automarket.ro
Acesta a mai declarat că se așteaptă ca piața aglomerată de vehicule electrice din China să treacă în curând printr-un proces de consolidare și că firma poartă discuții cu guvernul japonez privind potențiale investiții în inteligență artificială și vehicule electrice.„Deocamdată, AI va reprezenta cea mai mare parte a investițiilor”, a declarat Liu. Comentariile lui Liu au fost păstrate sub embargo până astăzi, pentru a coincide cu Hon...
17:00
În urmă cu câteva zile, chinezii de la Leapmotor au publicat primele imagini oficiale cu noul crossover electric subcompact A10. Acesta este numele cu care noul model se va vinde pe piața chineză, însă în Europa, acesta va avea o altă identitate. Astfel, pe Bătrânul Continent, noul model va fi vândut sub numele Leapmotor B03X.Așa cum spuneam la momentul în care au fost prezentate primele imagini, noul Leapmotor B03X va fi plasat în...
16:30
Un grup de ingineri de la BMW a decis să facă un test de autonomie cu noua generație BMW iX3. Primul model din noua familie de modele electrice Neue Klasse a avut parte de următoarea provocare: să meargă de la Debrecen, Ungaria, locul unde este construit noul model, până în Germania la Munchen, acolo unde este sediul BMW.Pentru testul oficial, BMW a ales versiunea iX3 50 xDrive, singura versiune disponibilă în prezent. Conform fișei tehnice oficiale, BMW iX3 50...
15:00
De anul viitor, Dacia ar putea să producă mai puține mașini la uzina de la Mioveni pe fondul cererii în scădere pentru mașinile noi în Europa. Conform primelor informații, Dacia ar urma să reducă producția cu până la 165 de mașini pe zi începând din 2026. Sindicatul Autoturisme Dacia nu este de acord cu o asemenea abordare și a transmis o scrisoare către conducerea Dacia prin care își exprimă „profunda îngrijorare” față de...
14:20
Constructorul sud-coreean de mașini de lux a dezvăluit oficial un concept care anunță primul model exotic Genesis. Noul concept este botezat Magma GT și este un concept care are toate șansele să devină nu doar un viitor model de serie, ci și o viitoare mașină de concurs.Conceptul Genesis Magma GT primește un design fluid și relativ simplu, însă păstrează identitatea vizuală a mărcii prin cele două faruri lungi și subțiri așezate una sub cealaltă și care se...
13:20
STUDIU: Mașinile vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70. ... # Automarket.ro
Multe dintre mașinile second-hand vândute în România au kilometrajul dat înapoi. Potrivit unui nou studiu realizat de cei de la CarVertical, mașinile vechi de 5 ani au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 de kilometri. Ba mai mult, mașinile second-hand vechi de peste 20 de ani au kilometrajul dat înapoi chiar și cu peste 100.000 de kilometri în medie.Studiul a analizat mai multe date cu privire la fraudarea kilometrajelor...
11:30
La un an după ce a fost prezentat oficial, noul Hyundai Ioniq 9 este acum disponibil și pe piața din România. În țara noastră, noul model electric este disponibil doar într-o singură versiune și într-o singură echipare.Pe piața noastră, Hyundai Ioniq 9 poate fi comandat, pentru moment, doar în echiparea de top Performance Calligraphy. Această versiune primește un propulsor electric de 428 de cai putere și tracțiune integrală. Cu acest motor,...
10:50
Cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles, constructorul sud-coreean a dezvăluit oficial un nou concept al unei viitoare mașini de teren. Acesta se numește Crater și este un SUV electric pregătit special pentru aventuri off-road.Noul concept Hyundai Crater adoptă un design dominat de muchii ascuțite și de suprafețe netede. În partea din față sunt prezente faruri subțiri desenate sub forma unor pixeli mari, care seamănă puțin cu farurile văzute la Hyudai Ioniq 5. Aici...
20 noiembrie 2025
16:20
Constructorul suedez de mașini electrice merge pe urmele celor de la Volvo în a adopta tehnologia Google Gemini pentru toate modelele sale. Noul sistem de asistență vocală cu inteligență artificială generativă va fi prezent la toate modelele Polestar începând de anul viitor. Modelele Polestar beneficiază de sisteme multimedia cu un sistem de operare dezvoltat chiar de către Google. Asistentul Gemini va înlocui actualul sistem Google Assistant prin intermediul...
14:00
Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer: exemplar unicat inspirat de jocurile video din anii '80 # Automarket.ro
Constructorul britanic de mașini de lux a dezvăluit încă un exemplar unicat creat la comanda unui client. De această dată, noul exemplar unicat este un Rolls-Royce Ghost Black Badge care are o vopsea și grafice speciale inspirate de jocurile video din anii ’80.Noul Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer, așa cum este botezat exemplarul unicat, are o caroserie vopsită în două culori contrastante. Majoritatea caroseriei este vopsită într-o nuanță de albastru...
13:30
Liniuță între un supercar și o mașină de Pro Racing! Cei de la canalul de YouTube Officially Gassed au realizat o liniuță între un McLaren 600 LT și un Mini modificat special pentru seria de curse Pro Racing. Modelul Mini ascunde sub capotă un motor Hayabusa V8 de 500 CP în timp ce modelul 600 LT este modif Drag race, liniuta, mclaren, mini, pro racing, mclaren 600 lt, 600 lt, drag race mclaren 600, 600 lt drag race...
13:10
La începutul acestui an, Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a elimina treptat vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035. Totuși, această decizie nu este definitivă, deoarece promisiunea privind „zero emisii la evacuare” este încă sub dezbatere.Planul inițial prevedea revizuirea propunerii în 2026, însă termenul a fost devansat pentru luna viitoare. Din diferite motive, majoritatea constructorilor...
11:40
Mercedes-Benz va avea, începând din 2027, două modele vândute sub numele Clasa E. Primul va fi cel pe care îl cunoaștem deja, cu motoare termice și care va primi un facelift major în acel an. Al doilea model va fi succesorul direct al actualului EQE, care urmează să fie retras în curând din fabricație.Noua generație electrică Mercedes-Benz Clasa E va fi produsă exclusiv sub formă de berlină, însă va adopta un design tradițional, mai...
10:40
Noul BYD Atto 2 Plug-in Hybrid: 1.000 km autonomie combinată și 28.200 de euro în Spania # Automarket.ro
La jumătatea lunii octombrie, chinezii de la BYD au anunțat lansarea unei versiuni Plug-in Hybrid pentru Atto 2 în Europa. Numele său oficial este BYD Atto 2 DM-i, iar noi l-am cunoscut (și l-am condus) în cadrul unui eveniment care a avut loc la Barcelona.Noul BYD Atto 2 DM-i ascunde sub capotă un motor termic de 1.5 litri, pe benzină, și este disponibil în două versiuni. Prima se numește Active și oferă 166 de cai putere, are o baterie de 7.8 kWh, poate parcurge...
10:00
Compania pariază că elementele de design distincte și suspensia dezvoltată în colaborare cu firma australiană Premcar, vor oferi noului Navara o personalitate clară. Scopul este de a-l diferenția de fratele Mitsubishi și de a-i consolida poziția într-un segment al pick-up-urilor de dimensiuni medii din ce în ce mai competitiv.Punctul de atracție al exteriorului este partea frontală complet redesenată. Grila proeminentă este flancată de faruri LED în stil...
19 noiembrie 2025
17:30
După o foarte lungă campanie de promovare pentru noul model, a venit momentul să facem cunoștință cu noua generație electrică a lui Porsche Cayenne. Acesta reprezintă un reper pentru marca germană, deoarece noul Porsche Cayenne Electric este, în mod oficial, cel mai puternic Porsche de serie produs vreodată.LIMBAJ DE DESIGN COMPLET NOU Înainte să vorbim despre puterea noului Porsche Cayenne, mai întâi să trecem în caiet noul design al...
16:20
Organul de siguranță rutieră Euro NCAP a efectuat o serie nouă de teste de siguranță cu 23 de modele noi. Dintre toate modelele testate în această rundă, 18 modele au obținut 5 stele, în timp ce numai 5 modele au fost notate cu 4 stele. Mai jos vei putea vedea cum s-au descurcat mașinile testate în cea mai nouă rundă de teste.TESLA MODEL Y FACELIFT – 5 STELEÎncepem seria cu noua Tesla Model Y facelift. Modelul electric al mărcii americane a...
14:00
Constructorul japonez va fi prezent și în 2026 în Campionatul Mondial de Rally-Raid, de această dată cu o mașină nouă. Modelul cu care Toyota va concura în W2RC este asemănătoare ca design cu noua generație Hilux, versiunea de stradă fiind prezentată oficial în urmă cu o săptămână.Astfel, noua Toyota DKR GR Hilux primește un design nou al părții frontale, cu o grilă mai subțire și cu faruri mai mici. De asemenea, echipa Toyota Gazoo Racing...
13:30
Constructorul italian a pregătit încă o ediție specială pentru SUV-ul Grecale. De această dată, cea mai nouă ediție specială a modelului se numește Lumina Blu și aduce o vopsea nouă, exclusivă, precum și câteva elemente vizuale noi.Pentru noua ediție specială, Maserati a vopsit noul Grecale Lumina Blu într-o nuanță de albastru închis metalizat cu două straturi pentru un efect mai expresiv. Tot la exterior, Maserati Grecale Lumina Blu mai primește...
11:50
Constructorul american de mașini de teren tocmai a dezvăluit cel mai nou model al său pregătit pentru off-road. Noul model este botezat Recon și este un model de teren pur electric care promite performanțe foarte înalte, mai ales pe teren accidentat.Jeep Recon propune un design în mare parte conservator, cu o caroserie pătrățoasă și cu numeroase elemente de protecție specifice unei mașini de teren. Pentru că este un model electric, noul Jeep Recon nu are grilă,...
10:30
Zilele lui Mercedes-AMG C63, controversatul model de performanță care are sub capotă un motor hibrid cu 4 cilindri, îi sunt numărate. Potrivit unei publicații din Germania, care are acces la un document intern al mărcii germane, Mercedes-Benz va retrage din producție mai multe modele AMG cu motoare cu 4 cilindri în iarna și în primăvara lui 2026.Astfel, conform documentului, producția modelelor Mercedes-AMG C43, GLC43 și GLA35 va înceta în februarie...
18 noiembrie 2025
17:00
Toyota va investi 912 milioane de dolari în 5 uzine din SUA pentru a crește producția de ... # Automarket.ro
Investițiile distribuite în uzinele existente din West Virginia, Kentucky, Mississippi, Tennessee și Missouri ar urma să ducă la crearea a încă 252 de locuri de muncă, a anunțat constructorul auto pe 18 noiembrie. Ele fac parte dintr-un plan mai amplu, prin care Toyota intenționează să investească încă 10 miliarde de dolari în mobilitate pe piața americană până la sfârșitul deceniului.Vânzările de modele hibride și plug-in hibride au...
17:00
Leapmotor continuă să-și mărească gama de modele în Europa. În prezent, marca chineză oferă 4 modele pentru piața europeană, acestea fiind T03, B10, B05 și C10. Foarte curând, din această gamă va face parte și noul model A10. Marca chineză a publicat primele imagini oficiale cu noul model ce urmează să fie lansat oficial până la finalul lui noiembrie.Noul Leapmotor A10 este un crossover de dimensiuni subcompacte plasat în gamă sub modelul B10....
16:40
VIDEO: Retro vs modern! Liniuță între Honda Civic Type R FL5 și Acura Integra Type R # Automarket.ro
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Retro vs modern! Liniuță între Honda Civic Type R FL5 și Acura Integra Type R Cei de la canalul de YouTube Officially Gassed au realizat o liniuță între noua generație Honda Civic Type R FL5 și o Acura Integra Type R din anii 90. Aflați în video care model a...
14:50
Constructorul sud-coreean pregătește un nou concept care urmează să fie prezentat în doar câteva zile. Noul concept se numește Crater și anunță un viitor SUV compact pregătit special pentru off-road.Până la momentul lansării noului concept, Hyundai a dezvăluit primele schițe oficiale cu noua mașină. Aici putem vedea că noul concept Crater va avea anvelope speciale de off-road, dar și numeroase accesorii specifice, cum ar fi proiectoare montate pe plafon,...
13:10
După ce am văzut la începutul lui 2025 primele imagini cu un prototip al noului Renault Trafic E-Tech, acum a venit momentul să facem cunoștință cu versiunea de serie a noului model. Cea de-a 4-a generație Renault Trafic este prima exclusiv electrică și este oferită în două versiuni în ceea ce privește bateria.DESIGN AERODINAMIC FUTURISTDar înainte să vorbim despre detaliile tehnice importante ale noului model, să trecem în caiet noutățile...
12:30
Sunt câteva momente definitorii în industria auto românească, momente care rămân impregnate în memoria comună a populației. Sunt unele momente foarte importante, precum apariția primului model Dacia sau lansarea modelului Logan. Desigur, putem să mai amintim și alte clipe, precum venirea celor de la Daewoo, venirea celor de la Ford la Craiova, lansarea SUV-ului Duster și așa mai departe. Dacă ați prins ideea, consider că mai este un moment despre care o să vorbim în viitor. Mă refer, desigur, la...
11:50
Extinderea europeană a chinezilor de la BYD continuă într-un ritm accelerat. Producătorul de mașini electrice tocmai a anunțat că are în plan să-și dubleze rețeaua de dealeri pe Bătrânul Continent până în 2026. Acest anunț apare în contextul în care BYD va avea 1000 de dealeri în Europa până la finalul lui 2025, potrivit spuselor unui oficial al mărcii.„Până la finalul lui 2025 vom fi prezenți cu 1000 de puncte...
10:40
Următoarea generație Audi RS6 va fi lansată în 2027. Până atunci, au apărut primele imagini spion cu noua versiune de performanță, ascunsă aproape în totalitate sub camuflaj. Înainte de a vorbi despre cum va arăta noua mașină, trebuie să punem accent pe revenirea variantei Sedan în cazul acestui model. Ultimele două generații ale lui Audi RS6 au fost oferite doar în varianta de caroserie Avant.Astfel, noul Audi RS6 Sedan va marca revenirea...
17 noiembrie 2025
18:50
Producătorul auto din Dearborn, Michigan, și compania de tehnologie au anunțat că utilizatorii vor putea accesa inventarul dealerilor participanți și cumpăra vehicule rulate direct prin Amazon.Programul este lansat inițial în Los Angeles, Seattle și Dallas și va include doar modele second-hand care trec prin inspecții riguroase și sunt vândute cu garanții specifice.Producătorii auto încearcă de mai mult timp să le ofere clienților experiențe de cumpărare...
15:50
Constructorul britanic de mașini exotice a dezvăluit cea mai nouă creație unicată a sa. De această dată avem de a face cu noul McLaren 750S Project Viva, o creație care capturează viața nocturnă din Las Vegas. La fel ca toate celelalte proiecte speciale ale mărcii, noul Project Viva este semnat de către divizia de personalizare McLaren Special Operations (MSO).Pentru acest exemplar unicat, McLaren a ales o vopsea monocrom, cu două nuanțe noi, create special pentru mașină:...
14:40
Constructorul american a pregătit câteva noutăți pentru Puma Gen-E. Versiunea electrică a lui Ford Puma, produsă la uzina Ford Otosan de la Craiova, va avea o autonomie mărită și noul sistem de conducere autonomă BlueCruise, care poate fi folosit în Europa.PESTE 400 KM AUTONOMIECea mai mare noutate este o autonomie mărită. În prezent, Ford Puma Gen-E oferă o autonomie de 376 kilometri în regim WLTP. Modelul actualizat va avea o construcție nouă a...
12:40
În vara anului 1975, la Stadionul Olimpic din Munchen, germanii de la BMW prezentau lumii întregi Seria 3. Pentru a marca cele cinci decenii împlinte de acest model emblematic, constructorul bavarez prezintă acum M340i xDrive 50 Jahre Edition.Pentru moment, această ediție specială este disponibilă numai pe piața din SUA. Comenzile au fost deschise, urmând ca primele exemplare să fie livrate în primul trimestru din 2026.Noul BMW M340i xDrive 50 Jahre...
12:30
De astăzi, Ford Focus intră oficial în paginile istoriei. Marca americană a produs ultimul exemplar al modelului compact în 15 noiembrie la uzina germană de la Saarlouis. Ford Focus nu va primi o generație nouă și nici nu va avea un înlocuitor direct în segment.Sfârșitul producției lui Ford Focus a fost anunțat în 2022, în contextul în care Ovalul Albastru și-a propus să se concentreze mai mult pe modele electrice, în special...
11:00
În toamna acestui an, Mercedes-Benz a dezvăluit oficial noua generație electrică a SUV-ului compact GLC. Noul model este oferit momentan în doar o singură versiune, GLC 400 4Matic, care aduce un propulsor alcătuit din două motoare electrice. Acestea livrează împreună 490 de cai putere și îl ajută pe GLC electric să atingă o viteză maximă de 210 km/h.În viitor va exista și o versiune de performanță AMG pentru acest model. Conform primelor...
09:50
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Cum s-a descurcat noua Mazda 6e la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noua Mazda 6e pentru a o supune la bine cunoscutul test de manevrabilitate. Aflați în video cum s-a descurcat noul model electric japonez la testul de manevrabilitate. km77, maz...
15 noiembrie 2025
13:10
Constructorul japonez a promis în ultimii ani că va exista un succesor pentru Nissan GT-R R35. Acest model a fost retras din producție mai devreme în acest an, după 18 ani de fabricație. Inițial, Nissan a zis că următorul GT-R va fi electric, însă acum se pare că acest lucru nu mai este deloc cert.Ba chiar lucrurile sunt cât se poate de incerte cu privire la urmașul lui GT-R R35. Într-un interviu pentru publicația Autocar, un oficial al mărcii...
10:00
Marca britanică TVR are un proprietar nou: ar putea fi transformată în brand de mașini electrice # Automarket.ro
Epopeea mărcii TVR continuă după aproape 20 de ani de când constructorul britanic a încetat producția de mașini de performanță. După o tentativă eșuată de revenire încercată spre sfârșitul anilor 2010 și începutul anilor 2020, marca TVR are acum un proprietar nou. Mai exact, TVR se află acum în proprietatea companiei Charge Holdings, o companie britanică ce își are sediul la Londra.Potrivit informațiilor apărute în presă,...
14 noiembrie 2025
16:40
Constructorul german urmează să lanseze în curând noua generație T-Roc R. Versiunea de performanță a SUV-ului compact a fost dezvăluit în cadrul testului internațional cu noua generație T-Roc. Pentru că lansarea oficială va avea loc în următoarea perioadă, noul Volkswagen T-Roc R este încă ascuns sub camuflaj.În schimb, marca de la Wolfsburg ne oferă câteva dintre detaliile importante ale noului model. Astfel, viitorul Volkswagen T-Roc...
15:40
Constructorul german a prezentat oficial noul Amarok Dark Label, o ediție specială adusă camionetei. Noua ediție este disponibilă pentru comandă în Europa și aduce o serie de accente negre la exterior care îl fac pe Amarok să pară mai discret.Astfel, mai multe elemente ale caroseriei, precum grila și barele de protecție sunt acum vopsite în negru. Inclusiv stopurile sunt fumurii, în timp ce jantele de 20 de inch sunt vopsite în negru mat.Pentru...
13:20
Constructorul britanic a dezvăluit cea mai așteptată versiune a lui Continental GT. Modelul de performanță este produs încă din 2003, însă toate versiunile produse până astăzi primesc doar tracțiune integrală. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Continental GT Supersports. Sau, cu alte cuvinte, prima versiune a lui Continental GT cu propulsie.Pentru prima dată în cazul lui Continental GT, puterea este transmisă către roțile din spate...
13:20
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat cea mai puternică versiune a lui Leon produsă vreodată. Mai exact, este vorba despre noul Leon VZ TCR, o mașină creată pentru a aduce un omagiu mașinii de concurs cu care Cupra este reprezentată în campionatele internaționale și naționale de turisme TCR.Cel mai puternic Leon de serie cu tracțiune față produs vreodată are sub capotă un motor pe benzină de 2.0 litri turbo capabil să livreze 325 de cai...
13:20
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat cea mai puternică versiune a lui Leon produsă vreodată. Mai exact, este vorba despre noul Leon VZ TCR, o mașină creată pentru a aduce un omagiu mașinii de concurs cu care Cupra este reprezentată în campionatele internaționale și naționale de turisme TCR.Cel mai puternic Leon de serie cu tracțiune față produs vreodată are sub capotă un motor pe benzină de 2.0 litri turbo capabil să livreze 325 de cai putere...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.