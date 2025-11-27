A7 | La ce oră se deschide lotul Pietroasele-Buzău care leagă Capitala de Moldova fără întreruperi

15:30

16 de clădiri din Sectorul 1, ale căror fațade nu au fost reparate de către proprietari, vor avea impozit mărit cu până la 500% de anul viitor, potrivit mai multor hotărâri ce vor fi adoptate în ședința de marți a Consiliului Local. „Clădirea situată în Bucureşti, Sectorul 1, …., se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite […]