Cardioloaga şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată

Alina Ștefanovici, cardiolog-șef la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.