Cardioloaga şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată
Bihoreanul, 27 noiembrie 2025 17:50
Alina Ștefanovici, cardioloaga-șefă a Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.
Acum o oră
17:30
Atenție, părinți! Compartimentul Primiri Urgențe pediatrice din fostul Spital Municipal Oradea se mută temporar. Cum se va face accesul (FOTO) # Bihoreanul
Compartimentul pentru Primirea Urgențelor pediatrice care funcționează în Staționarul II al Spitalului Județean, pe strada Corneliu Coposu, se mută de la finele acestei săptămâni, pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Inclusiv accesul la CPU se va face pe alte căi decât în prezent, din parcarea clădirii.
17:20
Ministrul Ionuț Moșteanu, prins că și-a trecut într-un CV o facultate pe care n-a frecventat-o: „O greșeală care mă jenează” # Bihoreanul
Parcursul academic al ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, este subiect de controverse, după ce publicația Libertatea a dezvăluit că acesta și-a trecut, într-un CV mai vechi, pe când era consilier la Ministerul Transporturilor, o facultate pe care nici măcar n-a frecventat-o, cea de Management la Universitatea Athenaeum.
Acum 2 ore
17:00
Se pregătește încă un drum între Oradea și centura metropolitană. Consiliul Județean Bihor a aprobat exproprierile # Bihoreanul
Noua legătură între centura Oradea și Inelul Metropolitan, proiect lansat de Ilie Bolojan când era președinte al CJ Bihor și de primarul Florin Birta, face un pas înainte. Aleșii bihorenilor au aprobat declanșarea procedurilor de expropriere și sumele cu care vor fi despăgubiți proprietarii din oraș și din comunele Sânmartin și Nojorid ai terenurilor pe care va trece noul drum, care va porni din dreptul pieței West Market și va ajunge la centura metropolitană prin strada Apateului.
16:40
Vă place cum arată? A fost finalizată pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
A fost finalizată „Grădina din oraș”, pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea. Lucrarea, realizată de artiștii orădeni George Hociung și Cristian Sabău, transformă un spațiu până de curând cenușiu într-un peisaj plin de culoare și vitalitate.
Acum 4 ore
15:50
Cunoscutul hoț de buzunare Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, s-a întors la furat şi a fost din nou arestat # Bihoreanul
Un bărbat de 51 de ani din Marghita, cunoscut polițiștilor pentru numeroase furturi din buzunare, a ajuns din nou în arest preventiv, după o serie de furturi comise în magazine și tramvaie. Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, a acționat cu un tupeu uluitor, repetând infracțiunile chiar după ce era prins, iar în trecut a făcut victime inclusiv în sediul Primăriei Oradea, printre contribuabili și persoane venite să declare decese.
15:40
Mâine, 28 noiembrie, se deschide oficial Târgul de Crăciun Oradea, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. Târgul va avea loc în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie, iar programul de vizitare este 16:00 - 22:00 în timpul săptămânii și 12:00 - 22:00 în weekend.
15:10
Un șofer de 35 de ani din Bihor a ajuns în anchetă penală, după ce a încercat să fugă de agenţii rutieri care instituiseră un filtru în trafic pe un drumul județean din comuna Bratca. Poliţistii l-au urmărit şi l-au tras pe dreapta, în final, în localitatea Beznea. În urma verificărilor s-a stabilit că omul nu deține permis de conducere, dar şi că era băut.
14:30
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea vine din China, cu peste 45.000 colete comandate online. În premieră, vămuirea va fi automatizată # Bihoreanul
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete. Pentru întâia oară, marfa va fi vămuită automatizat, după ce terminalul cargo a fost dotat cu un soft anume conceput în acest scop.
14:20
În perioada 1 - 26 decembrie 2025, va circula Tramvaiul Moşului, ȋmpodobit de sărbătoare. Invităm orădenii să se bucure de magia Crăciunului, ȋntr-un decor magic, călătorind pe traseul: Piaţa Unirii - Emanuil Gojdu - Gara Centrală - Olosig - B-dul Decebal - Piaţa Unirii - Casa de Cultură - Salca - Universitate - Calea Aradului - Piaţa Unirii.
14:10
Programul festivităților de Ziua Națională în Oradea și Marghita. 2.700 de porții de fasole cu ciolan vor fi distribuite în Centrul Civic # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, sărbătorită luni, 1 decembrie, Instituția Prefectului Bihor organizează ceremonii militare și momente festive doar la Oradea și Marghita. Pe lângă depuneri de coroane, discursuri și defilări, orădenii vor primi și tradiționala porție de fasole cu ciolan.
Acum 6 ore
13:50
A fost ales noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii. A criticat afirmațiile lui Ilie Bolojan privind pensionarea magistraților: „Împăratul este gol” # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii are o nouă conducere pentru anul 2026. Plenul CSM l-a ales, în ședința din 27 noiembrie, pe judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu în funcția de președinte, iar pe procurorul Bogdan-Silviu Staicu în funcția de vicepreședinte, a informat instituția printr-un comunicat oficial.
13:30
CSM a emis aviz negativ pentru proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Guvernul merge mai departe # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii a emis joi un aviz negativ asupra proiectului de lege propus de Guvern pentru reforma pensiilor magistraților, a anunțat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Deși negativ, avizul este doar consultativ, astfel că Executivul poate continua procedura de adoptare a actului normativ.
13:30
Curtea de Apel Oradea lasă în arest la domiciliu un bărbat din Salonta, anchetat pentru pornografie infantilă. Cum a fost identificat inculpatul # Bihoreanul
Un bărbat din municipiul Salonta, arestat preventiv de Tribunalul Bihor pentru pornografie infantilă, a fost lăsat acasă de Curtea de Apel Oradea, care a decis să-l plaseze într-un comod arest la domiciliu. Bărbatul, Cicortaş Adam, a ajuns în ancheta procurorilor DIICOT după o sesizare transmisă de cea mai mare organizație americană specializată în prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor.
13:10
Zeci de morți și sute de dispăruți într-un incendiu ce a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori în Hong Kong. Trei persoane au fost arestate (VIDEO) # Bihoreanul
Peste 50 de persoane au murit și aproape 280 de persoane sunt date dispărute într-un incendiu care a izbucnit și a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori rezidențiale din Hong Kong. Flăcările au început miercuri după-amiază și sunt încă active. 3 persoane au fost arestate și sunt suspecte de omor din culpă.
12:40
STUDIUM GREEN SRL, prin reprezentant Todiraș Constantin – Cristian, titular al proiectului „Obținerea avizelor, acordurilor și întocmire DTAD – Demolare construcții industriale, edilitare și anexe, aferent C.F. nr. 50918”, propus a fi amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, nr. cad. 65, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția de Mediu Bihor în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
12:40
Președintele CNAS: românii sunt din nou interesați de vaccinuri. În Bihor, cu peste 20% mai multe vaccinări # Bihoreanul
După ce în partea a doua a pandemiei de Covid teoriile conspiraționiste au luat avânt și prevenirea îmbolnăvirilor prin vaccinare a început să fie contestată tot mai agresiv, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate anunță o creștere a interesului românilor pentru imunizare. Fenomenul este constatat și în Bihor, afirmă conducerea Direcției județene de Sănătate Publică și cea a Casei județene a Asigurărilor de Sănătate.
12:10
Acum 8 ore
11:30
Mâine, Fuego aduce la Oradea un spectacol unic dedicat Zilei Naționale: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!” # Bihoreanul
Mâine, Oradea va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate Zilei Naționale a României: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!”.
11:20
Procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară joi, 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice - între care și Vama Constanţa - precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Bihor, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați şi Cluj, într-un dosar ce vizează infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală. În Bihor, percheziţiile se derulează la sediile firmelor deţinute de controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău şi fiul său, George.
10:20
Fost director de școală din Bihor, trimis în judecată după ce a lovit un copil și i-a spart capul, chiar pe holul unității de învățământ # Bihoreanul
Profesorul de matematică Sorin Ban, fost director al Școlii Gimnaziale din Sântandrei, a fost trimis în judecată de procurorii orădeni pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Cadrul didactic a lovit un elev de-a VI-a cu capul de perete, chiar pe holul școlii.
Acum 12 ore
09:40
CSM Oradea încheie anul 2025 cu trei meciuri în cinci zile. Duel de foc cu Steaua și confruntare importantă în Champions League # Bihoreanul
CSM Oradea se pregătește pentru cel mai solicitant final de an, cu trei meciuri oficiale în doar cinci zile. Neînvinsă în Superliga Națională și angrenată în Champions League, formația bihoreană mizează pe unitatea grupului și sprijinul publicului pentru a trece cu succes peste duelurile importante cu Steaua, Politehnica Cluj și Primorac Kotor.
09:00
Premiați cu timp: De ce amână Primăria Oradea lucrările de modernizare la parcul din Șanțul Cetății # Bihoreanul
La începutul verii, când a atribuit lucrările de modernizare a patru parcuri mari din oraș - Brătianu, Libertății, Șanțul Cetății și 22 Decembrie - către aceeași firmă, Flodor Transcom, patronată de omul de afaceri liberal Gheorghe Neag, Primăria Oradea anunța că șantierele vor fi gata până la primăvară, când orădenii se vor putea bucura de zonele verzi reamenajate. Dezideratul nu va fi atins, pentru că într-unul dintre parcuri, cel din jurul Cetății, lucrările nici n-au început!
08:30
Sportivii de la Wolf Oradea, medalii de aur, argint și bronz la Cupa Balcanică de Taekwon-do din Serbia (FOTO) # Bihoreanul
Wolf Oradea reconfirmă valoarea Taekwon-do-ului bihorean pe scena internațională. Cei 18 sportivi prezenți la Cupa Balcanică de la Novi Sad au revenit acasă cu 15 medalii, contribuind decisiv la trofeul obținut de delegația României.
08:00
Preţul unui vot: Un grup de liberali bihoreni sunt judecați, în premieră, pentru că ar fi dat mită electorală # Bihoreanul
Primul dosar de corupere a alegătorilor: liberali bihoreni judecați pentru mită electorală. Cei patru săteni din Toboliu sunt acuzaţi că au încercat să cumpere la localele de anul trecut votul unui alegător cu 700 lei, însă bărbatul, sfătuit de primarul PSD, a înregistrat întâlnirea, a luat banii şi i-a predat Poliţiei.
07:40
VINERI 28 noiembrie este ReBoxed CRASH FRIDAY 2025, ziua cu cele mai mari reduceri din an! (FOTO) # Bihoreanul
CRASH FRIDAY 2025, ediția a 6-a, se sărbătorește la ReBoxed cu recorduri atât la discountul oferit, cât și la gama de produse, adică la orice produs din magazin sau de pe site. Față de prețurile deja reduse, mai aplicăm o extra-reducere de încă 25%!
Acum 24 ore
00:00
Doi militari din Garda Națională, trimiși prin decizia lui Donald Trump pe străzile din Washington D.C., au fost împușcați (VIDEO) # Bihoreanul
Doi militari ai Gărzii Naționale din West Virginia au fost împușcați miercuri în Washington D.C., nu departe de Casa Albă, și sunt în stare critică la spital, a informat șeful FBI, Kash Patel, într-o conferință de presă organizată la scurt timp după atacul șocant.
26 noiembrie 2025
19:50
Două spectacole independente ajung la Teatrul Regina Maria. În unul joacă o tânără actriță din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două spectacole ale scenei independente românești, „Acting Out” și „Oameni și arme”, vor fi prezentate la Sala Transilvania a Teatrului Regina Maria, în 30 noiembrie și, respectiv, 9 decembrie, în cadrul unui proiect de schimb de spectacole al instituției de cultură. În distribuția unuia dintre ele se află și o tânără actriță din originară din Oradea.
19:00
Performanțe remarcabile pentru echipa RoboManiacs Oradea la Olimpiada Fibonacci 2025: patru medalii pe podiumul de la Roma (FOTO) # Bihoreanul
Echipa RoboManiacs Oradea s-a întors cu rezultate impresionante obținute la Olimpiada Fibonacci 2025 de la Roma, care a avut loc în weekend-ul 22-23 noiembrie. Aceasta a reușit să câștige patru medalii, urcând pe podium la două dintre categoriile concursului.
18:20
VIDEO / „Este incalificabil, domnule Bolojan!”. Jurnaliști ținuți departe de premier și chiar bruscați de un ofițer de presă al Guvernului # Bihoreanul
Gestul unui ofițer de presă al Guvernului României este puternic criticat, după ce bărbatul nu i-a lăsat pe jurnaliști să se apropie de premierul Ilie Bolojan, miercuri, pe holurile Parlamentului, după adoptarea Strategiei Naționale de Apărare. Ofițerul de presă chiar i-a bruscat pe unii dintre reprezentanții presei.
18:10
Delicii la standul Noo’vo, pe Alecsandri, în weekendurile Târgului de Crăciun din Oradea: brisket texan la smoker, cârnați tradiționali și costiță la garniță # Bihoreanul
Crăciunul va fi așteptat cu gusturi și arome și gusturi noi la Noo’vo Resto Lounge, care iese din nou în întâmpinarea orădenilor, de data aceasta cu un concept de street food spectaculos, pe terasa localului de pe strada Vasile Alecsandri. Vedeta se anunță a fi brisketul de vită gătit în stil texan la smoker vreme de 12 ore. Nu vor lipsi, însă, preparatele tradiționale, reinterpretate în stil Noo’vo: costiță de porc la garniță și cârnaț tradițional.
Ieri
17:30
Un grup de studenți de la Universitatea din Oradea vrea să pună pe piață o brățară inovativă și care ar putea salva vieți: dispozitivul va suna automat la 112, când cel care o poartă are o problemă medicală. Intitulat „Save My Life”, proiectul tinerilor orădeni a fost selectat pentru gala campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de fundația Dan Voiculescu.
17:00
A fost adoptată Strategia Națională de Apărare. Nicușor Dan: „O unitate din SRI se va ocupa de corupție” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce a fost prezentată în Parlament de președintele României, Nicușor Dan, în prezența premierului Ilie Bolojan, Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030 a fost adoptată de plenul reunit, cu 314 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și trei abțineri.
16:40
Primăria Oradea va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de taxare a staționării în parcările publice din Oradea se modernizează. Primăria va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente din municipiu. Astfel, șoferii vor putea să își plătească parcarea cu card sau bancnote și vor scăpa de bătaia de cap cu afișarea chitanței de plată pe bordul mașinii.
16:10
Experiența de student este diferită de cea din învățământul preuniversitar, iar adesea adolescenții sunt copleșiți de gândul schimbărilor prin care vor trece. Pentru a-i ajuta să se pregătească încă din anii de liceu și a le răspunde unor întrebări pe care le-ar putea avea, Ministerul Educației a elaborat niște ghiduri practice, disponibile online.
15:00
Prădător sexual din Bihor, săltat de DIICOT: A şantajat o fetiţă de 9 ani care nu a vrut să se culce cu el # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor a fost ridicat, miercuri, de procurorii DIICOT Piteşti, iar locuinţa acestuia a fost percheziţionată într-o anchetă ce vizează acuzaţii de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și șantaj, victima fiind o fetiţă de 9 ani.
14:50
Incendiu la un cabinet veterinar din Bihor. Locuința de serviciu a medicului, salvată din calea focului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu a izbucnit miercuri, la prânz, la un cabinet veterinar din localitatea Hidișelu de Sus, iar focul a cuprins o construcție anexă, camera centralei termice și acoperișul locuinței de serviciu a medicului veterinar, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.
14:40
Percheziţii la firme ce colectează trufe și fructe de pădure în Bihor. Suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Percheziţii simultane, desfășurate miercuri, la 16 adrese din Bihor, Argeş, Hunedoara, Maramureş şi Suceava. Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice au descins în sediile a trei firme și în locuințele reprezentanților lor, în cadrul a trei anchete privind suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare.
13:50
Definiția cuvântului „femeie” în dicționare să fie schimbată. Un ONG cere Academiei Române să intervină, află motivele! # Bihoreanul
Organizația World Vision România cere Academiei Române revizuirea și actualizarea definițiilor cuvântului „femeie” în dicționare, pentru că termenul este încă asociat, la sinonime, cu sensuri și cu expresii peiorative, depreciative ori sexualizate, influențând negativ percepția și statutul femeilor în societate. În contrast, pentru „bărbat” apar formulări ce pot fi chiar măgulitoare.
13:20
Tentativă de omor: Un tânăr care a lăsat un bărbat în comă pe o stradă din Marghita a fost trimis în faţa instanţei # Bihoreanul
Un tânăr de 25 de ani din municipiul Marghita a fost trimis în fața instanței de procurorii Parchetului de lângă Tribunalul Bihor pentru tentativă de omor. Szilagyi Roland, deja arestat preventiv de două săptămâni, este acuzat a bătut crunt un bărbat de 64 de ani, lăsându-l în stare critică pe trotuar.
12:40
Ploi, lapoviță, vânt și răcire accentuată. Bihorul, vizat de o informare meteo valabilă până duminică seara # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă începând de miercuri până duminică, 30 noiembrie, ora 20, care anunță precipitații extinse, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii în toată țara, inclusiv în zona Bihorului.
12:00
Percheziții în dosarul Euroins: anchetatorii scot la iveală mecanismul falimentului fraudulos # Bihoreanul
Procurorii din cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie derulează miercuri percheziţii la 14 adrese - 12 în București și două la Târgu Mureș -, într-un dosar ce vizează falimentarea frauduloasă a companiei Euroins, al cărei management ar fi direcţionat resursele financiare ale asigurătorului în afara societății, în detrimentul asiguraților.
11:40
De ce a pus Horea Vușcan sechestru pe acțiunile Salinei Turda. „Datoria tot va trebui plătită”, spune afaceristul orădean # Bihoreanul
Antreprenorul orădean Horea Vușcan, fondatorul primei platforme românești de tranzacționare a Bitcoin, a ajuns în centrul unui scandal cu ecouri naționale după ce a pus sechestru pe acțiunile Salinei Turda, companie aflată integral în proprietatea Municipiului Turda. Sechestrul a fost instituit pentru o datorie a Primăriei, care a obținut o suspendare provizorie, însă Vușcan avertizează că „tot va trebui achitată”.
11:30
O întâmplare teribilă a avut loc marți seară, în cartierul Bucovina din Timișoara. O fetiță de 10 ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiată în somn chiar de mama ei, femeie cunoscută cu probleme psihice.
11:10
Polițiștii bihoreni au transmis miercuri primele informații legate de accidentul rutier produs marți după-amiază, pe drumul județean 792A, la ieșirea din Husasău de Tinca, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața.
10:50
Copiii și adolescenții din Oradea sau împrejurimi pot lua parte, între 10 și 19 decembrie, la mai multe activități cu tematică de Crăciun organizate la sediul Muzeului Țării Crișurilor, de pe strada Armatei Române.
10:00
Ne enervează: Refugiul unei stații de autobuz de pe Bulevardul Dacia, mâzgălit de vandali # Bihoreanul
Refugiul stației de autobuz de pe Bulevardul Dacia, de lângă Palatul Baroc, a fost vandalizat săptămâna trecută. Pereții au fost desenați probabil de unii tineri care se cred artiști, dar care în realitate n-au depășit stadiul de derbedei.
09:00
Mai bine mai târziu decât niciodată: Din pricina cui a întârziat deschiderea pasajului peste DN 1 de la Oșorhei # Bihoreanul
Util atât pentru bihoreni, cât și pentru șoferii care tranzitează Bihorul, pasajul rutier peste DN 1 de la intrarea în Oșorhei dinspre Aleșd s-a lăsat îndelung așteptat. Lucrarea avea termenul de finalizare la finalul lunii octombrie, dar în primăvară - în plină campanie electorală pentru șefia CJ Bihor - candidatul de atunci, președintele de azi Mircea Mălan promitea că pasajul va fi gata în august.
08:40
Lupta pentru podium: Urmează etapa a 11-a din Circuitul „Oradea Joacă Padel”. Înscrierile sunt încă deschise # Bihoreanul
Etapa a 11-a din Circuitul „Oradea Joacă Padel”, programată în weekendul 29-30 noiembrie, la Padel Arena Oradea, se anunță una record la capitolul participare, pe fondul luptei strânse pentru clasamentele generale la toate cele cinci categorii competiționale.
