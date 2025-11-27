18 ani fără chirie! Firmele băieților deștepți, evacuate dintr-o cădire a statului

07:30

„Eram în metrou, mă uitam și dacă închizi ochii și te duci în metroul bucureștean, în anumite momente ai impresia că ești la metroul din Paris sau Bruxelles. Mi-aș dori să văd, totuși, un metrou plin de români. Să știți că s-a schimbat foarte mult capitala. Pentru cine nu circulă pe străzile orașului, s-a schimbat foarte mult capitala și ar trebui să ne dea un motiv de gândire." INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic" – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI