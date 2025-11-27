Ce scria ZF la instalarea Guvernului Bolojan: Ionuţ Moşteanu are trei facultăţi trecute în CV, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Bioterra şi la Universitatea din Bucureşti, dar nu este clar dacă a obţinut diploma de licenţă de la vreuna dintre ele

Ziarul Financiar, 27 noiembrie 2025 22:30

Ce scria ZF la instalarea Guvernului Bolojan: Ionuţ Moşteanu are trei facultăţi trecute în CV, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Bioterra şi la Universitatea din Bucureşti, dar nu este clar dacă a obţinut diploma de licenţă de la vreuna dintre ele

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
22:30
Ce scria ZF la instalarea Guvernului Bolojan: Ionuţ Moşteanu are trei facultăţi trecute în CV, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Bioterra şi la Universitatea din Bucureşti, dar nu este clar dacă a obţinut diploma de licenţă de la vreuna dintre ele Ziarul Financiar
Acum o oră
22:15
Ediţia 28 noiembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
22:15
Zvonuri din presă: Ministerul polonez al agriculturii ar vrea ca magazinele Carrefour din Polonia să fie preluate de campionul naţional agro-alimentar al ţării – un grup de companii de stat cu baza în industria zahărului, care colaborează cu 20.000 de fermieri şi care ar avea nevoie de un lanţ de retail pentru a reechilibra piaţa alimentară Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:00
Reacţia Hidroelectrica după informaţiile că ar fi vândut fără să factureze energie către 20 de companii şi instituţii religioase: Întârzierile nu au reprezentat „furnizare gratuită”, ci au avut la bază cauze obiective, cum ar fi pandemia sau multiplele modificări legislative care au afectat procesul de facturare Ziarul Financiar
19:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Justin Ştefan, secretarul general al LPF: „Una este ca fiecare club să negocieze individual, în logica lui, şi alta e să le negociezi colectiv, sub brandul SuperLiga României”. VIDEO Ziarul Financiar
19:15
Ministerul de Finanţe se pregăteşte pentru a doua rectificare bugetară din acest an: Deficitul prognozat rămâne la 8,4% din PIB, în timp ce veniturile scad cu 2,1 mld. lei. Ce minister pierde cei mai mulţi bani? DOCUMENT Ziarul Financiar
19:15
Cosmin Călin, director în Banca Transilvania, despre creditul sindicalizat de 300 mil. acordat Autonom: Această finanţare reflectă angajamentul nostru de a sprijini companiile locale cu potenţial de creştere şi impact pozitiv în economie Ziarul Financiar
19:00
Matej Rigelnik, cel care a preluat conducerea Comitetului Reprezentaţilor Fondului Proprietatea, cumpără 360.000 de acţiuni FP Ziarul Financiar
Acum 6 ore
18:45
Bursă. Agroserv Măriuţa îşi creşte cifra de afaceri cu 28% în primele nouă luni ale anului, până la 85,3 milioane de lei. Compania trece pe profit cu 3,7 milioane de lei Ziarul Financiar
18:45
Noi tensiuni diplomatice. SUA exclude Africa de Sud de pe lista invitaţilor de la summitul G20 din 2026. Donald Trump: „Africa de Sud nu este o ţară demnă de a fi membră nicăieri” Ziarul Financiar
18:45
Bursă. Rompetrol Rafinare îşi reduce masiv pierderile în primele nouă luni ale anului, de la 293,13 mil. lei la 90,7 mil. lei. Cifra de afaceri creşte cu aproape 20% Ziarul Financiar
18:45
Bursă. Romcarbon ia credite de 8,5 milioane euro de la Banca Transilvania pentru extinderea capacităţii de reciclare Ziarul Financiar
18:15
Ce carte îţi recomandă Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB) Ziarul Financiar
18:15
Guvernul a aprobat un memorandum pentru proiectul „Black Sea AI Gigafactory”, o investiţie de 5 mld. euro. Grosul banilor trebuie atraşi din mediul privat. “Fabrica” ar urma să integreze 100.000 de procesoare AI, şi va necesita o putere instalată de până la 1.500 MW Ziarul Financiar
Guvernul României a aprobat un Memorandum prin care mandatează Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor să coordoneze procesul de pregătire şi implementare a proiectului „Black Sea AI Gigafactory”, o iniţiativă de infrastructură digitală de mare anvergură, cu o valoare estimată între 4 şi 5 miliarde de euro.
18:00
Mihai Aniţei, candidat la funcţia de CEO la Hidroelectrica, proces anulat de CS aseară: Am aflat cu surprindere, din presă, despre anularea deciziei de a deveni noul CEO al Hidroelectrica, după ce am obţinut cele mai bune punctaje. Este o decizie cel puţin bulversantă Ziarul Financiar
17:45
Un indicator care arată bine: România, printre campionii Europei la intensitatea muncii Ziarul Financiar
17:15
BERD accelerează tranziţia verde a României şi pune pe masă un pachet de finanţare de 192 milioane de euro pentru construcţia a trei parcuri fotovoltaice în sud-estul ţării. Proiectul va genera anual 676 GWh de energie verde Ziarul Financiar
17:15
Cum arată universul angajaţilor din mediul privat: Microîntreprinderile şi companiile mici au întrecut mari jucători la forţa de muncă. Cumulat, 1,9 milioane de salariaţi lucrau în microîntreprinderi şi companiile mici în anul 2024 Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi companiile mici au ajuns, cumulat, la 1,9 milioane de salariaţi în anul 2024, întrecând companiile mari la acest indicator, arată calculele ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Firmele mari au ajuns la 1,47 milioane de salariaţi anul trecut, conform sursei citate.
17:15
Proiect european de 4,4 mil. euro pentru regenerarea urbană a oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman Ziarul Financiar
17:15
Primăria Miercurea-Ciuc a accesat un proiect european de 14,2 mil. lei pentru eficentizarea energetică a unui bloc de locuinţe Ziarul Financiar
17:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul informaţiilor din spaţiul public privind furnizarea de energie gratis de către Hidroelectrica: Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. Hidroelectrica nu e puşculiţa nimănui Ziarul Financiar
Acum 8 ore
16:45
Studiu oficial despre muncitorii din ţări non-UE din România: Sunt peste 136.300 de muncitori din afara UE pe piaţa muncii locală. Cei mai mulţi sunt în construcţii, industria prelucrătoare, HoReCa şi comerţ. Circa doi din trei imigranţi locuiesc în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Cluj Ziarul Financiar
România are astăzi peste 136.300 de muncitori din ţări din afara Uniunii Europene pe piaţa muncii locală, potrivit unui studiu publicat de Consiliul Economic şi Social (CES).
16:45
Bugetul ţării la zece luni: Datele de la Ministerul de Finanţe arată un deficit bugetar de 5,72% din PIB, faţă de 6,22% în primele 10 luni din 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, iar cheltuielile se ambiţionează să rămână sus, având un plus de 9,9% Ziarul Financiar
16:45
Horia Tecău devine acţionar cu 20% în Electryphy, brand românesc de echipamente sportive pentru tenis, şi lansează o platformă pentru pregătirea sportivilor Ziarul Financiar
16:45
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. M-am sesizat din oficiu. Hidroelectrica nu e puşculiţa nimănui Ziarul Financiar
16:30
GEN Z Sondaje. Cum percepe tânăra generaţie Black Friday: aproape 40% dintre tineri cumpără doar ce le trebuie în perioada reducerilor Ziarul Financiar
Reducerile sunt un subiect sensibil, mai ales în perioada de Black Friday, când magazinele fizice şi online sunt mai aglomerate şi sunt pline de bannere greu de neobservat cu 50% discount sau chiar mai mult. Am adresat aceeaşi întrebare pe toate platformele sociale: „Tu cum percepi perioada reducerilor de Black Friday?“. Sondajul ZF a adunat 660 de răspunsuri, care surprind modul în care Gen Z se raportează la ofertele comercianţilor din această perioadă.
16:15
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani, după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 mld. euro Ziarul Financiar
16:00
Uber îşi continuă expansiunea la nivel naţional şi devine disponibil în Zalău, Hunedoara şi Deva, ajungând la 35 de oraşe în toată ţara Ziarul Financiar
16:00
Un parteneriat între mediul privat şi sectorul non-profit aduce o investiţie de peste 65.000 de euro în sistemul public de sănătate, prin renovarea şi modernizarea centrului de recuperare medicală pediatrică din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu–Rusescu Ziarul Financiar
15:30
Premierul Ilie Bolojan a aprobat echipa de conducere la AMEPIP - Agenţia care trebuie să monitorizeze companiile de stat: Anişoara Ulceluşe este preşedinte, Oana Petrescu, fost bancer şi CEO la Blue Air, şi Bogdan Stănescu, fost director la SAPE, sunt vicepreşedinţi Ziarul Financiar
15:30
Ce televizor alegi în 2025 pentru maratonul de filme de Crăciun? Noile modele Samsung transformă livingul în cinematograf Ziarul Financiar
15:30
România aprobă o strategie naţională pentru industria aliimentară pe următorii patru ani, după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 mld. euro Ziarul Financiar
15:30
Dezvoltatorul imobiliar AFI a obţinut o refinanţare de 537 mil.euro pentru proiectele AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti, aceasta fiind cea mai mare refinanţare din domeniul real estate din România Ziarul Financiar
15:00
CSM a dat aviz negativ pentru reforma pensiilor magistraţilor. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, prezent la votul de joi: Proiectul merge pe traiectoria sa, avizul de la CSM fiind doar consultativ. Ziarul Financiar
15:00
​JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o fabrică mai mare în România, în Ştefăneştii de Jos, pentru a creşte producţia. Din fabrica actuală, din Bucureşti, exportă 75% din ţigarete în 70 de ţări Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:45
Criză diplomatică la cel mai înalt nivel: Moscova respinge categoric „concesiile” americane, în timp ce o înregistrare secretă cu emisarul SUA zguduie planul de pace pentru Ucraina şi reaprinde temerile privind influenţa Rusiei asupra negocierilor lui Trump Ziarul Financiar
14:30
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, a contractat un împrumut de 43 milioane euro de la Raiffeisen Bank, pentru achiziţionarea lanţului de bricolaj Bricostore. La finanţare participă şi BERD Ziarul Financiar
14:15
Retailerul scandinav JYSK a realizat în anul financiar 2024-2025 o cifră de afaceri de 1,39 miliarde lei în România, în creştere cu 20%, şi s-a extins cu 15 magazine Ziarul Financiar
14:15
Prima autostradă care uneşte două regiuni istorice ale României: A7 deschide drumul dintre Muntenia şi Moldova. Urmează încă 49 km până la Adjud Ziarul Financiar
14:00
Orange România a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti. Acoperirea completă, promisă pentru finalul anului 2026 Ziarul Financiar
Orange, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de telecom, a început activarea tehnologiei 5GPlus cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii, conform unui anunţ al companiei.” Între timp, instalarea a fost finalizată şi în Piaţa Victoriei 1 şi 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte staţii de pe toate magistralele: Piaţa Romană, Universitate, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu”, conform datelor Orange.
13:45
Rusia în iarna a patra a războiului: Cum se prăbuşeşte viaţa de zi cu zi sub loviturile dronelor, inflaţiei galopante şi presiunilor americane, în timp ce Kremlinul continuă conflictul fără să vadă marginea prăpastiei economice Ziarul Financiar
13:45
ADR Nord-Vest şi Fortech Ventures lansează un fond de investiţii de peste 30 de milioane de euro pentru start-up-uri şi IMM-uri din regiune Ziarul Financiar
Fondul vizează companii din cele şase judeţe ale regiunii Nord-Vest: Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Potrivit ADR Nord-Vest, peste 46 de firme din domenii inovatoare, creative şi high-tech ar urma să primească finanţare.
13:30
Mitul noilor generaţii din piaţa muncii: Gen Z este „indisciplinată”, ”răsfăţată” şi ”urăşte munca”. Un articol viral din WSJ a mers atât de departe încât a sugerat că întreaga generaţie ar fi „neangajabilă”. Dar acelaşi lucru s-a spus despre fiecare generaţie înaintea lor. Executivii din marile corporaţii încep să aibă un deja-vu Ziarul Financiar
13:30
Cursa secretă a inteligenţei artificiale: Giganţii tech ai Chinei îşi exilează antrenarea modelelor AI în centre offshore pentru a ocoli blocajul american şi a pune mâna pe cipurile Nvidia care decid viitorul tehnologiei globale Ziarul Financiar
13:30
CTP şi LPP Logistics semnează cel mai mare contract din 2025 şi pregătesc hub regional pentru trei ţări Ziarul Financiar
13:15
Premierul Ilie Bolojan a aprobat echipa de conducere la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice: Anişoara Ulceluşe este preşedinte, iar Oana-Mihaela Petrescu, fost CEO la Blue Air, şi Nicolae-Bogdan-Codruţ Stănescu, fost director la SAPE, sunt vicepreşedinţi Ziarul Financiar
12:45
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Astazi de Ziua Recunostintei, să ne gandim la guvernanţa relaţiilor cu cei apropiaţi Ziarul Financiar
12:45
Acţionarii Electrica au aprobat în AGA de joi, 27 noiembrie, demararea procedurilor pentru obtinerea finanţării în vederea realizării unor achiziţii de până la 1 miliard euro, atât în ţară, cât şi în străinătate Ziarul Financiar
12:45
Primăria Oraviţa amână din nou plata dobânzilor la obligaţiunile municipale de 6 milioane de lei Ziarul Financiar
12:45
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, va începe extinderea în România la începutul anului viitor, prin deschiderea primului său magazin, în Mega Mall Bucureşti. Retailerul are în plan să deschidă 20-25 de magazine pe an Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.