Ziarul Financiar, 28 noiembrie 2025 00:15
Sorin Pâslaru, ZF: „Avem nevoie de finanţări pentru dezvoltarea unor produse noi de vârf. Companiile industriale cu capital privat românesc au nevoie de direcţii clare de dezvoltare. Vrem să ştim încotro merge România. Ţara ar trebui să treacă într-o abordare antreprenorială.“
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Ionuţ Lupu, country director, Nissan România: Vrem să ajungem la 3% cotă de piaţă şi am schimbat modelul de business cu dealerii pentru a relansa brandul japonez pe plan local # Ziarul Financiar
Nissan îşi reconstruieşte prezenţa pe piaţa auto românească printr-o strategie care combină experienţa unui investitor care cunoaşte brandul cu expertiza unuia care cunoaşte piaţa locală. Ionuţ Lupu, country director Nissan pentru România, a preluat funcţia de director al NSN RO, compania deţinută de Salvador Caetano din Portugalia şi AutoWallis din Ungaria, acum aproape un an, într-un context în care marca japoneză şi-a schimbat modelul de business în Europa şi s-a separat de Renault - importurile fiind coordonate până la 1 iunie de Renault Commercial Roumanie. Proiectul a început de la zero, cu formarea unei echipe şi cooptarea reţelei compuse din 18 dealeri şi 26 de service-uri autorizate.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Petru Staicu Călinescu, 17 ani, karate: Practicarea acestui sport m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi stăpânesc emoţiile şi să ajung să câştig titluri la care nu am visat. Orice copil poate fi un campion # Ziarul Financiar
Business sportiv. Sondaj. De la sport ocazional la abonament lunar. Sălile de fitness primează în preferinţele românilor când aleg să facă sport, urmate imediat de exerciţiile făcute acasă # Ziarul Financiar
Atenţia tot mai mare pentru un stil de viaţă sănătos i-a determinat pe români să se îndrepte tot mai mult către mişcare, iar sălile de fitness sunt în topul preferinţelor care ales să facă sport. Circa 38% dintre respondenţii aleg să meargă la sală când vine vorba de tipul de mişcare pe care îl preferă.
ZF Agropower. Claudia Elena Gogu, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava: „Din Drag de Bucovina a fost iniţial un proiect pentru bucovineni, dar ajungem des şi la Bucureşti, indiferent de infrastructură, chiar dacă ar fi mai uşor cu autostradă“ # Ziarul Financiar
Producători mici şi mijlocii din Bucovina nu au aşteptat să se termine autostrada 7, care ar urma să lege Moldova de Bucureşti, de la Suceava la Ploieşti alături de A0, şi vin pe drumul lung, bătătorit, să aducă produse locale în Capitală lună de lună. Peste 200 de afaceri s-au strâns deja sub umbrela „Din Drag de Bucovina“ şi din piaţa din oraş au ieşit în afara regiunii, iar odată ce autostrada va fi gata, spun că vor apăsa acceleraţia.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cum ar trebui construit un proiect pentru a primi sprijinul mediului privat? Un proiect social ar trebui gândit ca un business, să fie ancorat în realitate şi să aibă un impact asupra comunităţilor locale # Ziarul Financiar
Multe proiecte sociale iniţiate de diferite asociaţii şi iniţiative private nu reuşesc să atragă atenţia mediului privat, fiind, de multe ori, sortite eşecului sau nu ajung să creeze efectul scontat. De altfel, puţine proiecte reuşesc să atragă parteneri pe termen mediu sau lung, iar una dintre principalele probleme ţine de modul în care iniţiatorii îşi prezintă proiectul.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Dobre, TradeVille: A fost o perioadă extrem de bună la bursă, începută încă din luna mai. La un moment dat şi creşterea aceasta trebuie să aibă o perioadă de consolidare # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti vine după câteva luni de avans accelerat, un raliu început în mai şi alimentat mai ales de sentimentul pozitiv al investitorilor, chiar dacă fundamentalele nu au oferit mereu catalizatori pe măsură.
ZF Private Health. Medicul cardiolog Gabriel Tatu Chiţoiu, fondatorul Cardiomed şi al aplicaţiei DAHNA: Educaţia în ceea ce priveşte prevenţia bolilor cardiovasculare este foarte redusă. 60% din decesele din România sunt cauzate de aceste afecţiuni. Gradul de obezitate a sărit de 30%, iar majoritatea hipertensivilor nu au niciun fel de simptom şi ajung târziu la medic # Ziarul Financiar
Educaţia medicală în ceea ce priveşte prevenţia bolilor cardiovasculare este foarte redusă, motiv pentru care 60% din decesele din România sunt cauzate de aceste afecţiuni.
România azi - Alianţa pentru BunăStare, un nou proiect marca Ziarul Financiar. Mihai Tecău, membru al UNSAR şi CEO al Omniasig: Fără o protecţie prin asigurări devii ori dator, ori foloseşti economiile pe care le ai dintr-odată. Problema principală pe care o avem noi în România este această lipsă de plasă de siguranţă # Ziarul Financiar
Nivelul de bunăstare socială s-a îmbunătăţit în România în ultimii ani, iar rezultatul Barometrului Bunăstării, indicatorul compus lansat de Alianţa pentru Bunăstare, platforma colaborativă iniţiată de UNSAR, a ajuns pe această zonă la 7,39 din 10, cel mai bun scor dintre cele trei dimensiuni - sănătate, educaţie şi bunăstare socială. Totuşi, bunăstarea socială are în componenţă deficitul de protecţie, încrederea şi zona de continuitate, iar fără o protecţie prin asigurări, poţi să devii ori dator, ori să rămăi fără economii dintr-odată, a spus Mihai Tecău, membru UNSAR şi CEO al Omniasig, în cadrul emisiunii România Azi - Alianţa Bunăstării.
Găsirea unui CEO la Hidroelectrica, cea mai puternică firmă din energia României, misiune imposibilă # Ziarul Financiar
În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.
Cum poate autoconsumul, privit ca o slăbiciune, să devină un avantaj? În condiţiile crizei ouălor, nu e cazul ca România să-şi folosească atuul – cel puţin 1,5 milioane de gospodării care îşi asigură producţia de ouă? # Ziarul Financiar
Criza europeană de ouă, cauzată de gripa aviară, aduce în discuţie ideea dacă o aparentă slăbiciune a economiei româneşti - ponderea mare a populaţiei din mediul rural care încă-şi produce singură hrana - nu poate deveni un atu?
Adrian Dinescu, directorul IMT Bucureşti: Proiectul de revitalizare a microelectronicii a început în forţă, dar ne-am lovit de situaţia de pe piaţa construcţiilor # Ziarul Financiar
Proiectul strategic de revitalizare a industriei de microelectronică din România, derulat prin Platforma Naţională pentru Tehnologiile Semiconductorilor (PNTS) - un proiect cu o finanţare europeană de 130 mil. euro ca parte a unei iniţiative mai largi desfăşurate la nivelul UE, a intrat în linie dreaptă, dar se confruntă cu o serie de obstacole generate fie de contextul economic, fie de procedurile birocratice greoaie.
Dan Ostahie, Altex România, despre planurile pentru Brico Dépôt: Deschidem magazine noi, dar şi cumpărăm dintre cele existente, unde funcţionăm cu chirie. Dezvoltăm unu-două magazine noi anul viitor şi câte trei-cinci în anii care vor urma # Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, Dan Ostahie, fondatorul retailerului electro-IT Altex şi unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, a cumpărat reţeaua de magazine de bricolaj Brico Dépôt din România, iar acum antreprenorul vorbeşte despre planurile pentru viitorul apropiat.
Bursă. Finanţe personale. Rolandas Juteika, Revolut: Românii au investit aproximativ 55% din portofoliul lor total de tranzacţionare în SUA # Ziarul Financiar
Românii care investesc prin platforma Revolut – care pentru moment încă nu oferă acces la acţiunile listate la Bursa de Valori - îşi concentrează portofoliile pe Wall Street, unde acţiunile marilor companii de tehnologie domină preferinţele investitorilor locali.
Doru Lionăchescu, membru CA, Salt Bank şi preşedinte al BT Capital Partners: Catalogul ZF Top 100 cele mai valoroase companii este un produs unic # Ziarul Financiar
Într-o lume plină de clasamente şi topuri, catalogul „Top 100 cele mai valoroase companii din România“, care rezistă de 20 de ani pe piaţă şi care va lansa în perioada următoare o nouă ediţie tipărită, este cel mai valoros produs de acest tip, crede Doru Lionănescu, membru al consiliului de administraţie al Salt Bank şi preşedintele BT Capital Partners.
Alexandru Nazare, ministrul finanţelor: TVA-ul colectat în octombrie este de 13,6 mld. lei, în creştere cu 21% faţă de octombrie anul trecut. Este cel mai mare nivel din cursul anului 2025. Deci creşterea TVA-ului este un rău necesar pentru stabilitate. Cum arată execuţia bugetului la 10 luni # Ziarul Financiar
TVA-ul colectat în luna octombrie 2025 a ajuns la 13,6 mld. lei, însemnând o creştere cu 21% (după majorarea taxei pe valoare adăugată, în august), faţă de luna octombrie a anului trecut, ceea ce înseamnă că s-a înregistrat cel mai mare nivel din cursul anului 2025, a spus Alexandru Nazare, ministrul finanţelor, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Ministerul Finanţelor.
Business sportiv. Din vestiar în sala de şedinţe. Antreprenorii şi executivii crescuţi pe teren au făcut saltul în business. Ce aduce în plus în business experienţa din sport? „Am învăţat ce înseamnă formarea echipelor, claritatea rolului şi sincronizarea“ # Ziarul Financiar
De pe terenul de sport, câţiva executivi şi antreprenori au făcut pasul către o altă suprafaţă de joc, mai exact în business, unde se luptă, la fel ca în sport, pentru cele mai bune rezultate. Sportul însă pare să ofere adevărate lecţii de leadership pentru cei care au făcut pasul din terenul de sport în business.
Un vot de încredere pentru România de la cel mai puternic executiv din comerţ: Alberto Chueca, CEO al Lidl România: Angajamentul nostru în România rămâne ferm, deschidem încă 200 de magazine. Avem încredere în potenţialul economic şi în rolul strategic al pieţei # Ziarul Financiar
Alberto Chueca, CEO al Lidl România, cel mai puternic executiv din comerţul local, anunţă că discounterul continuă să se dezvolte pe plan autohton, piaţa locală având un rol strategic în cadrul grupului german.
Zvonuri din presă: Ministerul polonez al agriculturii ar vrea ca magazinele Carrefour din Polonia să fie preluate de campionul naţional agro-alimentar al ţării – un grup de companii de stat cu baza în industria zahărului, care colaborează cu 20.000 de fermieri şi care ar avea nevoie de un lanţ de retail pentru a reechilibra piaţa alimentară # Ziarul Financiar
Reacţia Hidroelectrica după informaţiile că ar fi vândut fără să factureze energie către 20 de companii şi instituţii religioase: Întârzierile nu au reprezentat „furnizare gratuită”, ci au avut la bază cauze obiective, cum ar fi pandemia sau multiplele modificări legislative care au afectat procesul de facturare # Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat un memorandum pentru proiectul „Black Sea AI Gigafactory”, o investiţie de 5 mld. euro. Grosul banilor trebuie atraşi din mediul privat. “Fabrica” ar urma să integreze 100.000 de procesoare AI, şi va necesita o putere instalată de până la 1.500 MW # Ziarul Financiar
Guvernul României a aprobat un Memorandum prin care mandatează Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor să coordoneze procesul de pregătire şi implementare a proiectului „Black Sea AI Gigafactory”, o iniţiativă de infrastructură digitală de mare anvergură, cu o valoare estimată între 4 şi 5 miliarde de euro.
Cum arată universul angajaţilor din mediul privat: Microîntreprinderile şi companiile mici au întrecut mari jucători la forţa de muncă. Cumulat, 1,9 milioane de salariaţi lucrau în microîntreprinderi şi companiile mici în anul 2024 # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi companiile mici au ajuns, cumulat, la 1,9 milioane de salariaţi în anul 2024, întrecând companiile mari la acest indicator, arată calculele ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Firmele mari au ajuns la 1,47 milioane de salariaţi anul trecut, conform sursei citate.
Studiu oficial despre muncitorii din ţări non-UE din România: Sunt peste 136.300 de muncitori din afara UE pe piaţa muncii locală. Cei mai mulţi sunt în construcţii, industria prelucrătoare, HoReCa şi comerţ. Circa doi din trei imigranţi locuiesc în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Cluj # Ziarul Financiar
România are astăzi peste 136.300 de muncitori din ţări din afara Uniunii Europene pe piaţa muncii locală, potrivit unui studiu publicat de Consiliul Economic şi Social (CES).
GEN Z Sondaje. Cum percepe tânăra generaţie Black Friday: aproape 40% dintre tineri cumpără doar ce le trebuie în perioada reducerilor # Ziarul Financiar
Reducerile sunt un subiect sensibil, mai ales în perioada de Black Friday, când magazinele fizice şi online sunt mai aglomerate şi sunt pline de bannere greu de neobservat cu 50% discount sau chiar mai mult. Am adresat aceeaşi întrebare pe toate platformele sociale: „Tu cum percepi perioada reducerilor de Black Friday?“. Sondajul ZF a adunat 660 de răspunsuri, care surprind modul în care Gen Z se raportează la ofertele comercianţilor din această perioadă.
Un parteneriat între mediul privat şi sectorul non-profit aduce o investiţie de peste 65.000 de euro în sistemul public de sănătate, prin renovarea şi modernizarea centrului de recuperare medicală pediatrică din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu–Rusescu # Ziarul Financiar
