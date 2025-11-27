Conference League: Victorie pentru Răzvan Marin şi AEK Atena în faţa Fiorentinei
News.ro, 28 noiembrie 2025 01:00
Formaţia AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Fiorentina, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Conference League.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
01:10
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat joi seara că guvernul american al preşedintelui Donald Trump nu este „demn” de niciun contact sau cooperare cu Republica Islamică, relatează AFP.
01:10
Meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB: Charalambous – Nu am arătat nimic! Greşeli de juniori. Cred că şi dacă rămâneau în nouă jucători nu marcam # News.ro
Tehnicianul Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB.
01:00
Formaţia AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Fiorentina, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Conference League.
00:50
Cisiordania - Autoritatea Palestiniană acuză Israelul de „crimă de război”, după ce un videoclip arată soldaţi israelieni care aparent trag asupra a doi bărbaţi care se predaseră # News.ro
Armata israeliană a declarat joi că examinează un „incident” după ce membri ai forţelor israeliene au fost filmaţi la Jenin, în nordul Cisiordaniei ocupate, trăgând asupra a doi bărbaţi care ridicaseră mâinile în aer, părând să se predea, relatează AFP.
00:50
Liga Europa: Olympique Lyon, 6-0 în deplasare cu Maccabi Tel Aviv / Au obţinut victorii categorice şi Bologna, Stuttgart şi Nottingham Forest # News.ro
Formaţia Olympique Lyon a învins, joi seară, la Backa Topola, cu scorul de 6-0, echipa Maccabi Tel Aviv, într-un meci din etapa a cincea a fazei principale a Ligii Europa.
Acum 2 ore
00:30
Daniel Bîrligea a declarat, joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipei sale nu i-a ieşit aproape nimic şi că se consideră “un atacant penibil”.
00:30
Sportiva Sofia Moldovan a reuşit joi o performanţă excelentă în Valle di Casies/Gsies, unde s-a clasat pe locul 3 la slalom feminin.
00:20
Meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB: Florin Tănase – O seară dezamăgitoare. Am pierdut trei puncte mari # News.ro
Florin Tănase a declarat, joi seară, după meciul pierdut de FCSB în faţa echipei Steaua Roşie Belgrad, că formaţia bucureşteană a pierdut trei puncte mari.
00:20
Plan Roşu de Intervenţie în judeţul Hunedoara, după un accident pe autostradă / Două maşini, o autoutilitară cu lemne şi o dubă s-au ciocnit / Duba a luat foc, fiind distrusă aproape în totalitate / Cinci persoane au fost evaluate medical # News.ro
Cinci persoane au fost evaluate medical, joi seară, după un accident rutier produs în judeţul Hunedoara, pe augostradă. Două maşini, o autoutilitară cu lemne şi o dubă s-au ciocnit, iar duba a luat foc, fiind distrusă aproape în totalitate.
00:20
Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate persoanelor din 19 ţări „care prezintă motive de îngrijorare” # News.ro
Directorul Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) a anunţat joi că, la indicaţia preşedintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor permiselor de şedere eliberate persoanelor din ţări „care prezintă motive de îngrijorare”, relatează CNN. Decizia vine după atacul comis la Washington de un afgan împotriva a doi membri ai Gărzii Naţionale.
00:10
FBI a făcut percheziţii domiciliare după ce doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe. Suspectul de „terorism”, un cetăţean afgan verificat de CIA, a traversat SUA pentru a comite atacul # News.ro
FBI a percheziţionat joi mai multe proprietăţi în statul Washington şi în San Diego, în cadrul unei anchete deschise pentru terorism asupra unui cetăţean afgan suspectat de împuşcarea, miercuri, a doi membri ai Gărzii Naţionale care se află în stare critică, relatează Reuters.
00:00
Liga Europa: FCSB a pierdut cu 0-1 confruntarea cu Steaua Roşie Belgrad, deşi a avut superioritate numerică din minutul 27 # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.
Acum 4 ore
23:40
Premier: Cu siguranţă bugetul Armatei pe anul viitor va fi puţin mai mare decât anul acesta / Despre legea armatei voluntare: Trebuie sa începem treptat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că bugetul Armatei pentru anul viitor va fi ”puţin mai mare decât anul acesta”, în ciuda faptului că şi Ministerul Apărării ar trebui ”să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea noastră de apărare”. Premierul a precizat că România şi-a asumat angajamentul faţă de partenerii internaţionali să crească treptat bugetul Apărării, în plus intră în vigoare legea care permite tinerilor să devină soldaţi voluntari.
23:40
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat joi primul super-G al sezonului, la Copper Mountain (Statele Unite), obţinând a doua victorie în două curse de Cupă Mondială în această iarnă.
23:20
Premierul Bolojan, despre majorarea impozitelor pe proprietate de anul viitor: Aceste sume vor fi încasate de primării, dar aceste plăţi suplimentare, care rămân în local, nu e normal să meargă în salarii. Este contribuţia la investiţii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că banii obţinuţi de primării din majorarea impozitelor pe proprietăţi nu vor merge la Guvern, ci rămân la nivel local, dar nu vor putea fi utilizaţi pentru salarii, ci pentru investiţii.
23:10
Naţionala României a învins joi, la Rotterdam, reprezentativa Croaţiei, scor 33-24, în primul meci din grupa A a Campionatului Mondial. S-au mai jucat meciuri în grupele B, G şi H.
23:10
Ilie Bolojan: Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, gândiţi-vă că atunci ai eficienţă în intervenţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că există între 4.000 şi 5.000 de angajaţi în dispeceratele diferitor instituţii – Poliţie, Poliţie Locală, Jandarmerie şi, dacă ar exista un singur dispecerat, activitatea ar putea fi eficientizată. În plus, timpii de intervenţie ar putea fi mai mici şi ar putea exista mai mulţi angajaţi ai formelor de ordine în stradă.
23:00
Meciul Universitatea Craiova – Mainz: Bancu: Suntem mândri de ce am realizat, dar nu trebuie să ne oprim aici # News.ro
Nicuşor Bancu a declarat, joi seară, după victoria din meciul cu Mainz, scor 1-0, că el şi colegii săi de la Universitatea Craiova sunt mândri, dar nu trebuie să se oprească aici.
23:00
Bolojan, după ce Olguţa Vasilescu a afirmat că el a speriat investitorii: Declaraţia este total nefundamentată / Există două abordări - să le dai oamenilor doar veşti bune, care nu se fundamentează pe realitate, sau să le spui adevărul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că declaraţia primarului municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), potrivit căreia el este vinovat de creşterea dobânzilor pentru că a speriat investitorii este una ”nefundamentată”. Bolojan a precizat că doânzile au scăzut faţă de prima jumătate a anului. ÎN plus, premierul afirmă că există întotdeauna două abordări – să le spui oamenilor doar lucruri bune, dar care nu au fundament real, sau să le spui adevărul, chiar dacă acesta nu sună întotdeauna bine.
23:00
Fostul preşedinte de stânga Pedro Castillo, care a condus Peru în 2021 şi 2022, a fost condamnat joi la 11 ani şi 5 luni de închisoare pentru rebeliune, după încercarea sa eşuată de a dizolva Parlamentul în 2022. Verdictul vine la o zi după ce un alt fost preşedinte al ţării, Martin Vizcarra, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru corupţie.
22:50
Ilie Bolojan, după bruscarea unui jurnalist de către un angajat al Guvernului: Un incident regretabil. Chiar îmi pare rău dacă cineva s-a simţit într-o formă sau alta agresat. N-am încurajat niciodată nici agresivitatea verbală, dar mai ales cea fizică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că bruscarea jurnaliştilor pe holurile Parlamentului de către un angajat al Guvernului reprezintă un incident regretabil, adăugând că îi pare rău dacă cineva s-a simţit agresat. Premierul a ireiterat, însă, ideea că nu face declaraţii decât în cadru organizat.
22:40
Ilie Bolojan: În general, în planurile de comunicare ale multor persoane publice apar declaraţii care sunt diferite de ceea ce se discută la o masă / Şi cu domnul Grindeanu şi cu ceilalţi preşedinţi de partide am discuţii constante # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că discută constant cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar şi cu ceilalţi lideri de partide din coaliţia de guvernare şi că împreună au o comunicare ”cât se poate de bună”. Premierul susţine, însă, că în lumea politică sunt întotdeauna două tipuri de abordări: comunicarea din întâlniri private sau din şedinţe şi comunicare publică, care diferă.
22:30
Premierul afirmă că a încercat să lucreze cu oamenii din Guvern, nu cu diplomele şi CV-urile acestora: O problemă pe care o avem este stabilitatea pe posturi / Ce răspunde, întrebat dacă Ionuţ Moşteanu ar trebui să demisioneze şi ce mesaj i-a transmis # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la controversele din CV-ul ministrului Ionuţ Moşteanu, că decizia privind o eventuală retragere de la Ministerul Apărării o ia acesta, precizând că el nu lucrează cu CV-uri sau cu diplome, ci vrea să obţină maximul posibil pe domeniul respectiv.
22:20
Premierul Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public / Despre situaţia de la Hidroelectrica: Orice astfel de lucru, dacă aşa s-a întâmplat, trebuie sa atragă răspunsarea celor care l-au to # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, a afirmat, joi seară, că îl îngrijorează ”orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public” şi, comentând situaţia de la Hidroelectrica, unde ministrul Energiei a trimis Corpul de Control, a precizat că, dacă informaţiile se confirmă, toţi cei care sunt implicaţi trebuie să răspundă.
22:20
Volei feminin: Volei Alba Blaj, eşec cu Savino Del Bene Scandicci, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă joi, în deplasare, de formaţia italiană Savino Del Bene Scandicci, scor 3-0, în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
22:20
Formula 1: Oscar Piastri refuză să-l ajute pe Lando Norris în lupta pentru titlul de campion mondial, deoarece el însuşi este încă "în cărţi" pentru trofeu # News.ro
Australianul Oscar Piastri nu vrea să-l ajute pe britanicul Lando Norris, coechipierul său de la McLaren, să câştige titlul mondial. Cei doi rămân în cursă, alături de olandezul Max Verstappen (Red Bull), cu două Grand Prix-uri înainte de finalul campionatului, inclusiv Grand Prix-ul din Qatar de acest weekend, relatează L'Equipe.
22:20
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa.
22:10
Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile magistraţilor: Sper că acest proiect de lege va trece de testul constituţional / Indiferent cine e la guvernare trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare anormale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să treacă de testul constituţional, el adăugând că, dacă avizul CSM ar fi venit mai repede, atunci proiectul ar fi fost adoptat mai rapid de către Executiv.
22:00
UPDATE - Bilanţul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morţi, cel mai grav din ultimele opt decenii # News.ro
Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 83 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de autorităţi. Este cel mai grav incendiu din metropolă din ultimii aproape 80 de ani, relatează Reuters.
22:00
Echipa poloneză Rakow, cu Bogdan Racoviţan integralist, a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea austriacă Rapid Viena, în cadrul Conference League. Rayo Vallecano a cedat la Bratislava, 1-2 cu Slovan.
21:50
Medicul Mihai Juncar: În programele de universităţi, cred că ar trebui să fie un pic mai mult pus accentul pe ce înseamnă partea de digitalizare # News.ro
Prof. univ. dr Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial la Clinica Maxilomed, este de părere că în universităţi, la Medicina Dentară, ar trebui să se pună accentul pe partea de digitalizare care este în plină dezvoltare.
21:50
Echipa Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.
21:50
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Grevă generală în Italia / Va fi afectată circulaţia tuturor mijloacelor de transport # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, că la data de 28.11.2025, în intervalul orar 00.01 – 24.00 va fi organizată grevă generală la nivel naţional care va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv: transport aerian, feroviar, maritim, public local, privat etc.
Acum 6 ore
21:40
Trei sportivi din Rusia şi Belarus, declaraţi de CIO eligibili pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional a aprobat joi participarea unei patinatoare din Belarus şi a doi patinatori din Rusia la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, ca sportivi neutri, aceştia fiind primii sportivi din ţările lor invitaţi să participe în contextul sancţiunilor, relatează Reuters.
21:30
Ministrul Mediului: Realitatea este că mediul a avut în ultimii zeci de ani de zile probleme care au fost ignorate, care au dus la propriu la vieţi de oameni pierdute/ Ministerul Mediului, unul dintre cele mai sărace ca resurse # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că ”realitatea este că mediul a avut în ultimii zeci de ani de zile probleme care au fost ignorate care au dus la propriu la vieţi de oameni pierdute”. Ea dă exemplele unor zone precum Ploieşti, Baia Mare sau judeţele Hunedoara şi Suceava, unde s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti din cauze care ţin de nerespectarea normelor de mediu.
21:30
Medicul Mihai Juncar: Spre deosebire de anii mai de demult sau de medicina generală, din medicină dentară, absolventul iese cu dreptul de liberă practică # News.ro
Prof. univ. dr Mihai Juncar, chirurg maxilo-facial la Clinica Maxilomed, a explicat, joi seară, că un tânăr ansolvent de medicină dentară, care tocmai a finalizat cei 6 ani de studiu, poate lucra ca medic stomatolog sau pot alege să susţină examenul de rezidenţiat. Aceşti absolvenţi ies de pe băncile universităţilor cu drept de liberă practică.
21:20
Curtea de Apel din Salonic a respins extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Restricţiile care îi fuseseră impuse au fost ridicate # News.ro
Curtea de Apel din Salonic a decis joi că fostul primar al Bucureştiului, Sorin Opreşcu, în vârstă de 74 de ani, condamnat pentru corupţie la 10 ani şi 8 luni închisoare, nu va fi extrădat în România. În plus, judecătorii au decis să ridice restricţiile care îi fuseseră impuse de autorităţile elene, după ce fusese arestat la Salonic la începutul lunii octombrie, relatează Protothema.
21:10
Baschet feminin: Rapid Bucureşti pierde cu Estudiantes, dar se califică mai departe în FIBA EuroCup; Sepsi nu trece de grupe # News.ro
Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia Movistar Estudiantes Madrid, scor 88-74 (43-34), în ultima etapă din grupa I. Rapid se califică în play-off de pe locul 3, în timp ce Sepsi Sfântu Gheorghe încheie parcursul în grupa D cu încă un eşec.
20:50
Ministrul Mediului anunţă că va emite un ordin pentru ca datele privind calitatea aerului colectate de rafinării, care în prezent nu sunt publice, să fie postate online # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că datele primite în urma monitorizării calităţii aerului la Ploieşti arată că frecvent se înregistrează depăşiri „foarte mari” ale poluanţilor. Rafinăriile au obligaţia de a face propria monitorizare a calităţii aerului, transmiţând datele către Agenţiile pentru Protecţia Mediului, dar nu au şi obligaţia de a publica aceste date. Buzoianu anunţă că va emite un ordin de ministru pentru ca autorităţile să publice datele privind calitatea aerului primite de la rafinării.
20:40
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # News.ro
Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză.
20:40
Handbal feminin, CM2025: România, victorie entuziasmantă la debutul în grupa A, cu Croaţia # News.ro
Naţionala României a învins joi, la Rotterdam, reprezentativa Croaţiei, scor 33-24 (13-12), în primul meci din grupa A a Campionatului Mondial. Echipa României a fost blocată în trafic şi meciul a început cu 10 minute întârziere.
20:30
Cadavrul unui tânăr de 26 de ani din Satu Mare, găsit într-un lac din Cluj / Legiştii urmează să stabilească cauza decesului # News.ro
Cadavrul unui tânăr de 26 de ani din Satu Mare a fost găsit, joi, într-un lac din Cluj, fiind demarată o anchetă penală. Legiştii urmează să stabilească cauza decesului.
20:10
Arbitrul Gabriel Mihuleac va conduce la centru partida FC Rapid – Csikszereda, care se va disputa vineri, de la ora 20.30, în etapa a 18-a a Superligii.
20:10
Hidroelectrica: Activitatea de furnizare, gestionată de departamente care reunesc aproximativ 150 de angajaţi / Responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului / Plângere penală încă din 2022 în cazul Aurora Trust # News.ro
Hidroelectrica reacţionează, joi seară, după informaţiile potrivit cărora ar fi furnizat energie gratuit unor firme şi instituţii religioase, precizând că activitatea de furnizare este gestionată de departamente specializate care reunesc aproximativ 150 de angajaţi, iar responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului. Încă din 2022, compania transmite că s-a făcut sesizare penală în cazul punctual al Aurora Trust, cu mult înainte ca situaţia sp apară în spaţiul public.
20:10
Baschet masculin: România, învinsă de Grecia în preliminariile FIBA World Cup 2027; ultima victorie a tricolorilor, acum 50 de ani # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, la Salonic, de puternica reprezentivă a Greciei, scor 91-64 (45-29), în primul meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul a reprezentat şi debutul americanului Daron Russell, de la campioana U BT Cluj, naturalizat în octombrie.
20:00
Guvernul anunţă că la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament # News.ro
Guvernul anunţă, joi seara, că la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament, când acesta a bruscat reprezentanţii mass-media care intenţionau să îi pună întrebări premierului, la ieşirea din sala de plen.
19:50
Fotbal: Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor # News.ro
Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a fost victima unui atac cibernetic care a afectat software-ul său de gestionare a jucătorilor, a anunţat joi forul din Hexagon, într-un comunicat oficial.
19:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România are depozitele umplute în proporţie de 98% cu gaze naturale / În această iarnă, nu o să fie nicio creştere la preţurile gazelor naturale. Avem plafonarea până în 31 martie 2026 activă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că România are depozitele umplute în proporţie de 98% cu gaze naturale iar în această iarnă, nu o să fie nicio creştere la preţurile gazelor naturale pentru că avem plafonarea până în 31 martie 2026 activă. Ministrul a mai anunţat că ia deja măsuri, împreună cu piaţa, pentru a nu avea o creştere a preţului începând cu luna aprilie 2026.
19:50
Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # News.ro
Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de Armata SUA, în valoare totală de aproape 4,7 miliarde de dolari, relatează Reuters.
Acum 8 ore
19:40
Danemarca şi-a făcut „tură de noapte” la MAE pentru a-l monitoriza pe Trump, după disputa legată de Groenlanda # News.ro
Guvernul danez a instituit o „tură de noapte” în cadrul Ministerului de Externe pentru a monitoriza declaraţiile şi mişcările lui Donald Trump în timp ce Copenhaga doarme. Decizia ar fi fost luată în urma disputei diplomatice din această primăvară dintre Copenhaga şi Washington cu privire la Groenlanda, când preşedintele SUA a ameninţat că va prelua controlul asupra insulei arctice, relatează The Guardian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.