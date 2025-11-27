Meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB: Charalambous – Nu am arătat nimic! Greşeli de juniori. Cred că şi dacă rămâneau în nouă jucători nu marcam

23:00

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că declaraţia primarului municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), potrivit căreia el este vinovat de creşterea dobânzilor pentru că a speriat investitorii este una ”nefundamentată”. Bolojan a precizat că doânzile au scăzut faţă de prima jumătate a anului. ÎN plus, premierul afirmă că există întotdeauna două abordări – să le spui oamenilor doar lucruri bune, dar care nu au fundament real, sau să le spui adevărul, chiar dacă acesta nu sună întotdeauna bine.