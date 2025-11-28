Pe Profit Insider: Calul troian al mărcilor

07:10

​Importurile de motorină efectuate de Ucraina via România nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interzicerii de către guvernul ucrainean a livrărilor efectuate prin portul Constanța, în pofida renunțării la acestea începând cu luna noiembrie. O parte din traderii care utilizează terminalele din portul Constanța preferă să vândă pe alte piețe, printre care România, Serbia și Republica Moldova, care au fost afectate de sancțiunile impuse de SUA Lukoil și Gazprom Neft, relevă analiza Profit.ro.