GRAFICE Încrederea în economia românească urcă de la minimele post-pandemice. Crește teama de șomaj
Profit.ro, 28 noiembrie 2025 07:20
Indicele de încredere în economia românească a înregistrat o ușoară revenire în noiembrie. Deși nu mai e la minimele de după anul de pandemie 2020, încrederea rămâne la un nivel care indică o contracție a economiei, pentru a șaptea lună la rând. Teama de șomaj a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2020, relevă analiza Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
07:50
Noile vedete ale pieței de mașini electrice din Europa, de la Skoda și Renault, au depășit Tesla Model Y # Profit.ro
Cel mai probabil, pentru Tesla Model Y și Model 3 anul 2025 va fi ultimul în care au reușit să domine vânzările de automobile electrice. Ambele au înregistrat scăderi din ce în ce mai mari iar în acest moment nu mai puțin de șapte modele cu baterii produse în Europa au vânzări mai bune.
Acum 30 minute
07:40
Producătorul Doncafé și Amigo urcă afacerile în România. Creșterea prețurilor a compensat declinul volumelor # Profit.ro
Strauss România, cel mai important producător local de cafea, deținătorul mărcilor Doncafé și Amigo, controlat de grupul israelian omonim, și-a majorat vânzările cu peste o cincime în primele nouă luni raportat la perioada similară a anului trecut, prețurile de vânzare mai mari compensând scăderea volumelor.
07:40
Dotarea angajaților Inspecției Muncii cu telefoane și laptopuri mai așteaptă. Licitația a fost anulată DOCUMENT # Profit.ro
Inspecția Muncii a anulat o licitație pentru dotarea angajaților instituției cu 1.750 de laptopuri și 1.750 de telefoane inteligente cu argumentul că termenul de evaluare a ofertelor a fost depășit.
07:30
Se schimbă radical testele de impact EuroNCAP. Mașinile vor fi evaluate înainte, în timpul și după accident, în patru etape de siguranță, în loc de categoriile actuale # Profit.ro
Începând cu testele din 2026, EuroNCAP, organism independent specializat în evaluarea autovehiculelor vândute pe piața europeană din punct de vedere al siguranței, va schimba radical modul de testare și mai ales modul de punctare.
Acum o oră
07:20
GRAFICE Încrederea în economia românească urcă de la minimele post-pandemice. Crește teama de șomaj # Profit.ro
Indicele de încredere în economia românească a înregistrat o ușoară revenire în noiembrie. Deși nu mai e la minimele de după anul de pandemie 2020, încrederea rămâne la un nivel care indică o contracție a economiei, pentru a șaptea lună la rând. Teama de șomaj a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2020, relevă analiza Profit.ro.
07:10
Unde dai și unde crapă: Sancțiunile occidentale majorează dependența rafinăriilor chineze și indiene de petrolul rusesc, partenerii occidentali dând bir cu fugiții de frica efectelor secundare # Profit.ro
Rafinăriile indiene și chineze, cei mai mari consumatori de hidrocarburi ruse și, implicit, adevărata țintă a sancțiunilor occidentale, nu numai că nu și-au redus importurile din Rusia în urma impunerii acestora, ci și le-au majorat. Și nu din proprie inițiativă, ci fiind constrânse de exodul partenerilor lor occidentali, care au anulat multe contracte și livrări de teama sancțiunilor secundare, relevă analiza Profit.ro.
07:10
Livrările din portul Constanța către Ucraina - afectate, deși Kievul a renunțat la sancționarea acestuia. Interdicțiile SUA au crescut cererea de motorină din import în România, Serbia și Republica Moldova # Profit.ro
Importurile de motorină efectuate de Ucraina via România nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interzicerii de către guvernul ucrainean a livrărilor efectuate prin portul Constanța, în pofida renunțării la acestea începând cu luna noiembrie. O parte din traderii care utilizează terminalele din portul Constanța preferă să vândă pe alte piețe, printre care România, Serbia și Republica Moldova, care au fost afectate de sancțiunile impuse de SUA Lukoil și Gazprom Neft, relevă analiza Profit.ro.
Acum 2 ore
06:40
Calul troian al mărcilor. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:50
EXCLUSIV SURPRIZĂ Familia Apreutese a preluat cel mai important laborator privat de diagnostic genetic din România # Profit.ro
Familia Simion și Loredana Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, a preluat Genetic Lab, primul și cel mai important laborator privat de diagnostic genetic din România, fondat în urmă cu 25 de ani de Lorand Savu, potrivit datelor Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV Nouă mare fabrică în România. Producătorul italian Cors-Air, cu recorduri mondiale pentru altitudine și distanță în zboruri în tandem, va deschide o fabrică la Sibiu # Profit.ro
Constructorul italian de motoare destinate aparatelor de zbor sportiv Cors-Air va deschide o fabrică la Sibiu, pentru a putea răspunde cererii ridicate din piață, a transmis, pentru Profit.ro, Alberto Castelli, managerul general și proprietarul companiei.
00:50
ULTIMA ORĂ Fără artificii în București - Primăria Capitalei nu va mai utiliza artificii și va interzice folosirea lor. Evenimente cu artificii și petarde - doar cu avizul Primăriei și taxă de 500 lei/minut # Profit.ro
Primăria Capitalei se pregătește să interzică utilizarea artificiilor și petardelor pe raza municipiului, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivitaților publice și private.
00:50
ULTIMA ORĂ Guvernul vrea să abroge prevederile bugetare privind banii alocați anul acesta compensării furnizorilor de energie, pentru costurile plafonării prețurilor finale # Profit.ro
Draftul celei de-a doua rectificări a bugetului de stat pe anul acesta stipulează abrogarea prevederilor cu privire la alocări de sume ministerelor Muncii și Energiei pentru plata compensațiilor cuvenite furnizorilor de energie și gaze în vederea acoperirea costurilor plafonării prețurilor finale la consumatori, atât din legea bugetară inițială pe 2025, adoptată în februarie, cât și de la prima rectificare, aprobată în prima zi a lunii trecute.
00:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ România tocmai a închis ″pe hârtie″ 200 MW de termocentrale pe cărbune # Profit.ro
Capacitatea totală de producție de energie electrică pe care România o poate activa tocmai a fost redusă formal cu 200 MW, în conformitate cu ceea ce au negociat autoritățile de la București cu Comisia Europeană pe această temă, potrivit infomațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV FOTO Bookzone, cea mai mare librărie online din România, ia locul falimentarei Diverta. Deschide deja, astăzi, a doua librărie fizică în mall. Florin Enceanu, fondator: Break-even va fi atins în 2 ani # Profit.ro
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, continuă extinderea în retailul fizic, după debutul din Plaza România. Compania deschide deja, astăzi, un al doilea magazin, în București Mall. Intrarea în retailul offline vine după închiderea librăriilor Diverta din ambele centre comerciale.
00:20
ING Bank își anunță clienții din România că operează noi schimbări la platforma Home'Bank.
Acum 12 ore
23:00
Săptămâna viitoare va fi semnat contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul.
22:10
Toyota își mărește interesul pe segmentul electric în Europa, prin parteneriate cu companii de energie pentru prețuri preferențiale # Profit.ro
Odată cu lansarea de noi modele electrice, producătorul japonez Toyota începe să devină un jucător important în regiune, pe acest segment și este nevoit să se preocupe și de rețeaua de încărcare.
21:50
Audi nu renunță la diesel: noi motoare TDI, în combinație cu tehnologia mild-hybrid, cu comportament asemănător motoarelor electrice # Profit.ro
Într-o perioadă în care motoarele diesel sunt pe cale de dispariție, fiind hulite de unii și adorate de alții care încep să le ducă lipsa, Audi este una dintre mărcile care nu renunță la acest tip de propulsie pe mașinile sale.
21:20
Ciocniri violentre au avut loc la Sofia, între manifestanți și poliție, în fața sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului și Finanțelor, relatează Euronews.
21:20
Cea mai recentă generație a modelului Opel Astra se pregătește pentru un facelift.
20:50
Anta Sports Products, producător chinez de articole sportive, se numără printre companiile care analizează o posibilă preluare a brandului german Puma.
20:30
Președintele francez a anunțat introducerea serviciului militar voluntar, pe o durată de zece luni, începând cu vara anului viitor.
20:10
Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice și să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând o nouă strategie de prevenție pentru această boală cu mortalitate ridicată.
19:40
EXCLUSIV Vânzarea E.ON România către unguri, în ședință secretă. Președinția: Avizul CSAT, adoptat în ședință secretă, a fost transmis CEISD - CONFIRMARE # Profit.ro
Administrația Prezidențială a confirmat, pentru Profit.ro, că CSAT a emis în termenul legal de 90 de zile avizul său obligatoriu asupra tranzacției prin care MVM, compania energetică de stat a Ungariei, vrea să preia controlul asupra furnizorului de energie și gaze E.ON Energie România și a firmei de servicii E.ON Asist Complet, din grupul german omonim, fără să precizeze conținutul avizului.
19:40
Volumele se reduc fără „butonul american” la BVB. Lichiditatea este parțial salvată de tranzacțiile cu acțiunile Cris-Tim # Profit.ro
Indicele BET al celor mai tranzacționate acțiuni românești a câștigat o cincime de procent, însă rulajul a fost în suferință într-o zi în care piețele financiare americane au fost închise.
19:30
Provocări majore sunt semnalate la companiile din România, pornind de la creșteri de taxe și impozite. În aceste condiții, tot mai multe firme ajung să fie scoase la vânzare, la prețuri mici, departe de vârfurile din timpurile bune.
19:20
Ciocniri violentre au avut loc la Sofia, între manifestanți și poliție, în fața sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului și Finanțelor, relatează Euronews.
19:10
Ciocniri violentre au avut loc la Sofia, între manifestanți și poliție, în fața sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului și Finanțelor, relatează Euronews.
19:00
REACȚIA Hidroelectrica la acuzațiile de "pile de partid" și instituții religioase favorizate # Profit.ro
Hidroelectrica reacționează la informațiile că ar fi furnizat mai mulți ani la rând energie electrică gratuită unor societăți comerciale și instituții religioase.
Acum 24 ore
18:50
Compania de servicii petroliere a grupului Rompetrol a realizat în primele 9 luni ale anului un profit net de 1,16 milioane lei, în scădere de aproape 4 ori față de cel de 5,28 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
18:50
Lăptăria cu Caimac - După etape în care a fost pe pierdere, compania care deține marca raportează un profit net confortabil la 9 luni # Profit.ro
Compania Agroserv Măriuța, care luna trecută a vândut obligațiuni corporative în valoare de 3 milioane euro, și-a majorat în primele 3 trimestre cifra de afaceri și profitabilitatea.
18:40
Liderul din România al reciclării maselor plastice semnează contracte de împrumut majore # Profit.ro
Liderul din România al reciclării maselor plastice semnează contracte de împrumut majore.
18:30
DOCUMENT România va avea ″gigafabrică″ AI. Peste 80% din noua capacitate nucleară a României poate alimenta inteligența artificială. Guvernul vrea ″gigafabrică″ AI în 3 ani, cu până la 5 miliarde euro # Profit.ro
Peste 80% din capacitatea de producție de energie electrică a noilor reactoare nucleare planificate de România, la Cernavodă și Doicești, ar putea alimenta proiectul Black Sea AI Gigafactory, constând în instalarea a peste 100.000 de acceleratoare de inteligență artificială pe cele 2 amplasamente.
18:30
Grupul Rompetrol, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega și al rețelei omonime de benzinării, controlat de KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, și-a redus în primele 3 trimestre ale acestuia an cu peste două treimi pierderile comparativ cu perioada similară a anului trecut.
18:10
Rectificare bugetară: scad veniturile și cheltuielile statului. Deficitul rămâne la 8,4% din PIB # Profit.ro
Veniturile bugetului de stat pentru 2025 se reduc per sold cu 2,11 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării sumelor din PNRR și a fondurilor europene, care scad cu aproape 1,9 miliarde lei. Creșterea încasărilor din impozitul pe profit, cu 939,7 milioane lei peste program, și avansul veniturilor nefiscale, cu 236,4 milioane lei, nu compensează scăderile înregistrate la alte impozite pe profit, TVA, taxe pe utilizarea bunurilor și impozitul pe venit și salarii.
18:10
3 parcuri solare noi în România. Israelienii de la Nofar împrumută aproape 200 milioane euro # Profit.ro
Dezvoltatorul israelian de proiecte de producție de energie regenerabilă Nofar Energy împrumută 192 de milioane de euro pentru construcția a trei parcuri solare în România, cu o capacitate totală instalată de 531 MW.
18:00
CATL aduce în Spania 2.000 de chinezi pentru a construi o fabrică de baterii. În Ungaria a avut probleme să găsească muncitori maghiari # Profit.ro
Producătorul chinez de baterii CATL din China a început lucrările la fabrica de baterii din Spania, de unde vor fi expediate celulele pentru uzina Stellantis din apropiere. Pentru a-și respecta termenele, CATL vrea să aducă 2.000 de chinezi pe șantier.
18:00
FOTO Investiție în România - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, și mai bifează un oraș pe hartă. Deschide M Park Orăștie # Profit.ro
Grupul imobiliar M Core, al cărui principal acționar este magnatul imobiliar britanic Caspar MacDonald-Hall, cu legături strânse cu Familia Regală, deschide un nou parc de retail, la Orăștie.
17:50
Execuție: Deficit bugetar de 5,72%, în scădere cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului 2024 # Profit.ro
Execuția bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 108,87 mld lei, respectiv 5,72% din PIB, în scădere cu 0,55 miliarde lei față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 109,42 miliarde lei, respectiv 6,22% din PIB. Datele financiare la finalul lunii octombrie validează eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României: deficitul este în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, veniturile înregistrează o creștere robustă, iar resursele sunt direcționate prioritar către investiții record.
17:40
Donald Trump a făcut tot posibilul pentru ca saga sa cinematografică preferată să revină pe ecrane.
17:20
Cererea puternică pentru iPhone a impulsionat vânzările de telefoane mobile la ediția din acest an a Zilei Celibatarilor, sărbătoare chineză transformată într-un adevărat maraton de cumpărături de gigantul din e-comerț Alibaba.
17:00
Judecătorii greci nu au aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu, fost primar al capitalei.
16:50
ULTIMA ORĂ Putin pune condiții dure pentru a accepta pacea: cere retragerea armatei Ucrainei din mai multe poziții-cheie. Și nu cu Zelenski! # Profit.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, pune condiții dure pentru a accepta pacea cu Ucraina.
16:50
DOCUMENT Peste 80% din noua capacitate nucleară a României poate alimenta inteligența artificială. Guvernul vrea ″gigafabrică″ AI în 3 ani, cu până la 5 miliarde euro # Profit.ro
Peste 80% din capacitatea de producție de energie electrică a noilor reactoare nucleare planificate de România, la Cernavodă și Doicești, ar putea alimenta proiectul Black Sea AI Gigafactory, constând în instalarea a peste 100.000 de acceleratoare de inteligență artificială pe cele 2 amplasamente.
16:20
INS, partener la o rețea de date privind refugiații: România găzduiește peste 200.000 de persoane strămutate forțat, majoritatea din Ucraina # Profit.ro
Până în iunie 2025, România înregistra peste 200.000 de persoane strămutate forțat, majoritatea titulari de protecție temporară din Ucraina, potrivit datelor noii rețele Refugee and Migration Academia and Practitioners Network (ReMAP) pentru îmbunătățirea datelor privind refugiații din România, la care este partener și Institutul Național de Statistică (INS).
16:10
CFR anunță schimbări la cumpărarea biletelor - Perioada de cumpărare cu anticipație, diminuată # Profit.ro
Perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026.
16:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare participă parțial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank România, pentru achiziționarea Bricostore, a anunțat creditorul cu sediul la Londra.
16:00
FOTO Înțelegere cu CTP. LPP Logistics pregătește în România un nou centru de distribuție # Profit.ro
LPP Logistics a semnat un contract de închiriere pentru un nou Centru de Distribuție în România
15:50
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile.
15:50
VIDEO „Centura veche” a Capitalei, în grafic. Cristi Stancu, director Maristar: De cele mai multe ori mai găsești și altele, care nu erau prinse în planuri - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Cristi Stancu, reprezentant al companiei Maristar SRL care lucrează pe așa-numita „centură veche” a Capitalei, afirmă că proiectul este în grafic. Antreprenorul a afirmat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate, că impredictibilitatea cauzată de neconcordanța între ce scrie în studii și ceea ce se găsește în teren reprezintă, adeseori, un factor care cauzează întârzieri în proiectele de infrastructură.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.