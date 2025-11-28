Bilanţul morţilor în urma incendiului din blocurile-turn din Hong Kong se ridică la 94, în timp ce misiunile de căutare-salvare se apropie de sfârşit

20:50

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că datele primite în urma monitorizării calităţii aerului la Ploieşti arată că frecvent se înregistrează depăşiri „foarte mari” ale poluanţilor. Rafinăriile au obligaţia de a face propria monitorizare a calităţii aerului, transmiţând datele către Agenţiile pentru Protecţia Mediului, dar nu au şi obligaţia de a publica aceste date. Buzoianu anunţă că va emite un ordin de ministru pentru ca autorităţile să publice datele privind calitatea aerului primite de la rafinării.