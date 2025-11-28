Invitație la teatru: Ce spectacole vor fi puse în scenă, în weekend, la Teatrul „Sică Alexandrescu”

10:30

După cum vă informa Biz Brașov, salvamontiștii brașoveni caută de duminică seara un turist care a cerut ajutor, în zona lacului Țigănești din munții Bucegi. În căutări au fost implicați salvamontiști din Brașov, Râșnov, Bran, Zărnești, care au căutat zi și noapte, până la epuizare, indicii care să-i ducă la cel care avea nevoie de [...]