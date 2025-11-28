Cum vor circula autobuzele RATBV de 1 decembrie
BizBrasov.ro, 28 noiembrie 2025 12:50
RATBV S.A. își adaptează programele și traseele de transport pentru data de 1 Decembrie 2025 la condițiile în care pe Bulevardul Eroilor din centrul municipiului Brașov va avea loc parada militară prilejuită de Ziua Națională a României. În intervalul 11:00 și aproximativ 13:00, circulaţia mijloacelor de transport în comun ce deservesc mai multe linii va [...]
• • •
Acum 5 minute
13:20
Bunici în vârstă de 86 și 90 de ani, bătuți și jefuiți în propria casă din Brașov. Autorii sunt 2 indivizi care s-au dat drept verificatori ai centralei de apartament # BizBrasov.ro
Bunici în vârsă de 86 și 90 de ani, bătuți și jefuiți în propria casă din Brașov, de 2 indivizi care s-au dat drept verificatori ai centralei de apartament. La data de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către un bărbat de 57 de ani, cu [...]
Acum 30 minute
13:00
La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă. Un videoclip, postat pe Facebook de Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Vârful Omu, arată imagini inedite pe cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, în intervalul 24 noiembrie – [...]
Acum o oră
12:50
12:40
Ionuț Moșteanu a demisionat de la conducerea Ministerului Apărării Naționale. „România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română” # BizBrasov.ro
Ionuț Moșteanu a demisionat vineri de la conducerea Ministerului Apărării Naționale. El a făcut anunțul într-o postare pe rețelele sociale.
Acum 2 ore
12:00
Lanțul de farmacii Ropharma Brașov, afaceri în creștere cu 40% față de anul trecut. Profitul nu e la fel de mare # BizBrasov.ro
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 9 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă a adăugat foarte puțin la nivelul profitabilității în ultimele 2 trimestre. Ropharma Brașov (RPH) a realizat în primele 3 trimestre venituri totale din exploatare individuale de 1,03 miliarde lei, cu 41,04% mai mari decât cele [...]
11:40
Cod galben de ploi, lapoviță și ninsoare. Salvamont Brașov: „Evitați orice deplasări pe traseele turistice montane” # BizBrasov.ro
Ninsoare în munți. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și o atenționare COD GALBEN, valabile în perioada 27–30 noiembrie, ce vizează precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare la altitudini mari, intensificări susținute ale vântului, precum și o răcire accentuată a vremii. În zona montană a județului Brașov sunt prognozate acumulări importante de apă, [...]
11:30
ING Bank anunță clienții din România că operează noi schimbări la platforma Home’Bank. Astfel, de exemplu, urmează ca Home’Bank să aibă compatibilitate completă cu cititoarele de ecran, dar și cu programe de comenzi vocale disponibile din sistemul de operare al telefoanelor. În plus, vor fi introduse treptat cardurile cu notch – ușor decupate „pentru a [...]
Acum 4 ore
11:00
Castelul Peleş se redeschide în 3 decembrie, după ce timp de o lună a fost închis pentru lucrări de curăţenie și conservare preventivă. „Colegii mei supraveghetori îndrumați îndeaproape de personalul de la conservare, cu seriozitate, au aplicat metodele științifice clasice de întreținere și curățare a patrimoniului mobil care au constat în desprăfuire, aspirare, sau umectări controlate, [...]
11:00
Ce plan are Primăria Brașov pentru a resuscita investițiile „frânate” de Guvern prin PNRR. Pe listă, campusul din Stupini sau centrele de aport voluntar # BizBrasov.ro
Guvernul a amânat sau suspendat temporar anumite proiecte din PNRR și nu numai, din cauza riscului de supracontractare și a problemei de a nu putea respecta termenele de implementare și implicit finanțare. Proiectele cu licitații finalizate, dar fără ordin de începere, au fost suspendate până la 31 decembrie 2026, iar cele unde procedurile de achiziție [...]
10:50
Un tânăr drogat cu prenadez a spart geamurile unui imobil din Brașov, după care s-a luat la bătaie cu polițiștii locali, ieri # BizBrasov.ro
Drogat cu prenadez, agresiv fizic și verbal. Ieri în jurul orei 16:00, Dispeceratul Poliției Locale Brașov a primit un apel în care se semnala faptul că un bărbat, ce ar fi consumat substanțe cu efect halucinogen, a spart geamurile unui imobil de pe Str. Zizinului. Un echipaj de polițiști locali a intervenit imediat la adresă, [...]
10:40
Brașovul și alte nouă orașe din țară au fost selectate pentru a deveni neutre climatic până în 2035 prin Misiunea „M 100”. Aceasta o misiune-oglindă a celei europene și își propune să replice la nivel național politicile europene și să ajute și alte orașe românești să atingă țintele de reducere a emisiilor de carbon asumate [...]
10:20
Invitație la teatru: Ce spectacole vor fi puse în scenă, în weekend, la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. VINERI, 28 NOIEMBRIE, de la ora 19.00, în Sala Mare va avea loc spectacolul MINCINOSUL de Carlo Goldoni. „Mincinosul” – o capodoperă a lui Carlo Goldoni. Spectacolul urmărește intrigile create de Lelio, personajul principal, un „mincinos” care spune: „Nici cel mai mare gazetar din Europa n-ar fi putut să [...]
10:00
Halucinant: Un mamograf cumpărat pe bani europeni pentru Spitalul Județean Brașov acum 5 ani nu a fost folosit niciodată. „Nefolosirea acestuia este urmare a lipsei instruirii adecvate a personalului care îi asigură funcționarea” # BizBrasov.ro
Cancerul de sân este cea mai frecventă forma de cancer la femei și a doua cauză a deceselor provocate de tumorile maligne, după cancerul de plămân, în populatia feminină. În acest context, în anul 2020, pe bani europeni, Consiliul Județean Brașov a achiziționat un astfel de aparat, nou-nouț, SELENIA DIMENSIONS 2D, care a costat peste [...]
09:40
09:40
A început „Black Friday” la Hidroelectrica. Campania este valabilă doar pentru clienții noi # BizBrasov.ro
Hidroelectrica lansează, în premieră, o campanie de tip „Black Friday” pentru clienții casnici, cu reduceri substanțiale la prețul energiei electrice, însă doar primele 10.000 de persoane care devin clienți Hidroelectrica vor beneficia de ofertă Cel mai mare producător de energie din țară are oferte speciale pentru noile contracte încheiate online, inclusiv pentru românii care se [...]
09:30
Brașovul intră în era reciclării textile: ADI ISO Mediu finalizează delegarea serviciului # BizBrasov.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu (ADI ISO Mediu) Brașov accelerează procesul de introducere a unui sistem profesionist de colectare și valorificare a deșeurilor textile la nivelul județului. Potrivit reprezentanților instituției, în cursul lunii decembrie va fi finalizată procedura de delegare a serviciului către un operator specializat. „Contractele încheiate de noi vor viza localitățile care [...]
Acum 6 ore
08:20
Echipa care va reprezenta România la Bocuse d’Or – cel mai prestigios concurs gastronomic mondial – a fost desemnată aseară, la Brașov. Este vorba de bucătarul șef de la Kronwell și un elev de la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” # BizBrasov.ro
România pășește într-o nouă eră gastronomică: pentru prima dată, țara noastră va trimite o echipă oficială la Bocuse d’Or, cea mai prestigioasă competiție culinară internațională. Evenimentul marchează un moment de cotitură pentru bucătăria autohtonă, care își propune să își afirme creativitatea și tehnica pe scena europeană. Selecția Națională Bocuse d’Or România s-a desfășurat ieri, la [...]
Acum 8 ore
06:20
Un brașovean se va lupta cu tăietorii de lemne din România / George Gârbacea se lăuda pe Facebook că urmează cursuri la OnlyFans, o platformă cu conținut pentru adulți # BizBrasov.ro
Brașoveanul George Gârbacea este noul inspector general al Gărzii Forestiere Naționale, având rang de secretar de stat. George Gârbacea este specialist în ecologie forestieră și geofizică, cu studii în Ingineria Mediului, Silvicultură și un doctorat în Geofizică la Universitatea din București, beneficiind și de o bursă la Universitatea Aristotel din Salonic. Are o experiență de [...]
05:50
Retailer-ul Lidl vrea să își continue programul de modernizare și extindere a magazinelor pe care le deține în municipiul Brașov. În acest context, încă din 2022, are în plan să demoleze actualul magazin din Craiter, în care inițial a funcționat un magazin de tip Plus, și să construiască un nou supermarket, mai spațios. În vederea [...]
05:40
53,58 milioane de lei și 20 de luni de șantier pentru noul pod peste Timișul Sec de pe drumul CET-ului # BizBrasov.ro
După ce Primăria Brașov a primit săptămâna aceasta avizul Comisiei de Circulație pentru proiectul tehnic actualizat al reconstrucției podului peste Timișul Sec de pe Drumul CET-ului, au fost depuse documentațiile în vederea obținerii celorlalte avize în vederea începerii lucrărilor propriu-zise. Valoarea estimată a investiției se ridică la 53,58 milioane de lei, iar durata execuției este [...]
05:40
O firmă din Covasna a investit peste 200.000 de lei în amenajarea unei spălătorii de haine self-service în cartierul Coresi. Cât vei plăti pentru a-ți spăla rufele la „automat” # BizBrasov.ro
Laundromatul este o afacere destul de simplă, des întâlnit în străinătate. Astfel de sisteme au început să fie funcționale și în Brașov. O firmă din Covasna a investit 208.000 de lei în amenajarea unei astfel de spălătorii la demisolul unui bloc din cartierul Coresi. Laundormatul ar urma să fie deschis pe data de 1 decembrie. [...]
Acum 12 ore
05:10
Dacia Hipster: nici nu a intrat în fabricație, dar a fost premiată. „Un cub pe 4 roți, însă un cub cu o față veselă” # BizBrasov.ro
Recent, TopGear.com a premiat diverse mașini în cadrul Top Gear Awards 2026. Dacia s-a aflat printre premianți cu conceptul Hipster. Mai multe modele au fost premiate de către Top Gear. Unele dintre acestea sunt deja disponibile, în timp ce altele sunt abia în faza de concept. Mașinile sunt grupate în diverse categorii precum „Mașina de lux a [...]
03:40
03:30
Brașovul, o destinație perfectă de weekend: Aer de munte și o incursiune în istorie și cultură # BizBrasov.ro
Brașovul este unul dintre acele orașe care te cuceresc de la prima plimbare, fie că îl vizitezi vara, când străzile sunt pline de turiști și terase animate, fie iarna, când clădirile istorice și munții din jur se îmbracă în alb. O escapadă de weekend aici îți poate oferi atât aer curat de munte, cât și [...]
Acum 24 ore
18:00
Vino să trăim împreună momentul în care se aprind luminile festive de Crăciun și începe povestea iernii! Vineri, 28 noiembrie, ora 17:00: momentul în care muzica, emoția și vibe-ul de festival se întâlnesc la Coresi! Începem seara cu Dalma — un val de energie, bucurie și un zâmbet care ridică publicul la dans din prima [...]
17:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare participă parțial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank România, pentru achiziționarea Bricostore, a anunțat creditorul cu sediul la Londra. Creditul sprijină extinderea Altex pe piața de bricolaj (DIY) prin achiziționarea celui de-al patrulea mare lanț de magazine din sector, Bricostore. În condițiile în care aceasta este [...]
17:20
După ce au prins doi bărbați la furat, polițiștii au mers pe fir și au făcut opt percheziții domiciliare / Au mai prins o hoață din Budila care își însușea haine din magazine # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat. De altfel, în acest dosar au fost deja arestați doi bărbați din comunele Tărlungeni și Budila. Cercetările extinse [...]
17:10
După ce s-a edificat asupra nivelului inteligenței umane din România, Guvernul vrea să investească 5 miliarde de euro într-un gigaproiect de inteligență artificială # BizBrasov.ro
Peste 80% din capacitatea de producție de energie electrică a noilor reactoare nucleare planificate de România, la Cernavodă și Doicești, ar putea alimenta proiectul Black Sea AI Gigafactory, constând în instalarea a peste 100.000 de acceleratoare de inteligență artificială pe cele 2 amplasamente. Proiectul prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două locații [...]
16:40
„Oscar, șarpele hoinar”, la Brașov: Peste 2.300 de kilometri, parcurși fără mașini, ci cu bicicleta, pe jos sau cu autobuzele RATBV # BizBrasov.ro
Cea de-a X-a ediție a campaniei OSCAR, ȘARPELE HOINAR s-a încheiat cu rezultate, care arată că schimbarea de comportament este posibilă atunci când copiii, părinții și profesorii își reunesc efortul în aceeași direcție: La nivel local, în curțile a patru școli și grădinițe din Brașov, copiii și-au început zilele numărând nu mașini, ci pași, biciclete [...]
16:40
Schimbări în modul de cumpărare a biletelor CFR. Din 14 decembrie, călătoriile sunt mai scumpe # BizBrasov.ro
Perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026. Acesta va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025. Potrivit unei informări a companiei, în acest context, emiterea legitimațiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 12 și [...]
16:30
Parlamentul a adoptat legea care întărește protecția victimelor violenței domestice. Deputatul brașovean Sebastian Rusu: „Protecția nu este un favor, este un drept” # BizBrasov.ro
Parlamentul României a adoptat noul proiect de lege privind prevenirea și combaterea violenței domestice, un pachet legislativ care întărește considerabil protecția acordată victimelor și introduce sancțiuni mai dure pentru agresori, în special pentru cei recidiviști. Anunțul a fost făcut de deputatul brașovean Sebastian Rusu. Noua lege aduce modificări importante în procedurile de intervenție, acordarea ordinelor [...]
16:10
Locurile de parcare de reședință rămase libere pe Strada Zizinului nr. 112–134 și pe Drumul Cernatului vor fi scoase la licitație săptămâna viitoare. Procedura va avea loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 9.00, la Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” din Brașov. Harta completă cu locurile de parcare disponibile poate fi consultată online, acestea fiind [...]
16:10
VIDEO Cinci stâne din Vulcan și Dumbrăvița, verificate de polițiștii brașoveni. Agenții au oprit și mai mulți șoferi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Biroul pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov, Secția de Poliție Rurală Feldioara, Secția de Poliție Rurală Zărnești și Serviciul Criminalistic Brașov au făcut controale în Vulcan și Dumbrăvița. „Agenții au acționat și pentru verificarea bunăstării și a condițiilor de creștere a [...]
16:00
Patru bărbați, reținuți, după ce au furat acumulatorii unor antene de telefonie din Codlea și Bran # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, investighează un dosar penal în care patru bărbați au fost reținuți pentru furt calificat, după o serie de spargeri care vizau echipamente ale unor antene de telefonie mobilă. Ancheta a pornit în 8 noiembrie, când un bărbat a [...]
16:00
INFO SIMTE ROMÂNEȘTE – la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. Costume și dansuri populare, simboluri naționale, gustări românești # BizBrasov.ro
În fiecare an, în apropierea Zilei Naționale a României, Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov își deschide porțile unei activități devenite tradiție –INFO SIMTE ROMÂNEȘTE! Evenimentul reunește elevi și profesori într-o atmosferă autentică, plină de culoare, emoție și respect pentru valorile românești. Încă de dimineață, holurile și sălile de clasă ale colegiului s-au transformat [...]
15:50
Fostul șef al pesediștilor locali, Constantin Niță, își „ascute” pixul: Vrea să își scrie biografia, după ce a văzut că și Căncescu și-a publicat memoriile # BizBrasov.ro
Fostul lider al PSD Brașov, Constantin Niță, care de-a lungul timpului a ocupat și funcțiile de ministru al Energiei sau Economiei, a anunțat într-o emisiune de pe postul TV pe care îl patronează, Nova TV, că urmează să își scrie autobiografia. „Va fi o carte pe care nu cred că o voi scoate la vânzare [...]
15:40
15:40
Fabrica de pulberi de la Victoria, din județul Brașov, va fi construită. Contractul a fost semnat astăzi # BizBrasov.ro
Fabrica de pulberi de la Victoria, din județul Brașov, va fi construită. Statul român, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. La semnarea contractului au fost prezenți CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general NATO, [...]
15:40
CFR Călători: Patru trenuri, printre care unul care trece prin Brașov, vor purta nume simbolice de Ziua Națională a României # BizBrasov.ro
Patru trenuri, printre care unul care trece prin Brașov, vor purta nume simbolice de Ziua Națională a României. „CFR Călători menține tradiția de a facilita accesul cetățenilor la manifestările centrale, asigurând un total de 36 trenuri care deservesc Alba Iulia, inima Marii Uniri, pe 1 decembrie 2025. Pentru a marca evenimentul istoric, patru dintre aceste [...]
14:30
Pericol pe B-dul Victoriei din Brașov! O conductă de gaz a fost secționată accidental într-un bloc, iar zeci de persoane au fost evacuate # BizBrasov.ro
Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit în această după-amiază pe B-dul Victoriei, în zona Rapid. După cum ne-a declarat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, intervenția a fost solicitată după ce o conductă de gaz a fost secționată accidental în urma unor lucrări desfășurate într-un [...]
14:20
Un brașovean, care conduce o companie de tehnologie „verde” în Elveția, propune un proiect energetic modern pentru vechea bază de agrement de sub Tâmpa # BizBrasov.ro
Un brașovean, care conduce o companie de tehnologie „verde” în Elveția, propune un proiect energetic modern pentru vechea bază de agrement de sub Tâmpa. Adrian Dobrescu s-a născut în Brașov și a absolvit Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, instituție care i-a influențat profund direcția profesională, așa cum susține. Astăzi, conduce în Elveția o companie de [...]
14:00
Magistrații români au decis: nu vor să iasă la pensie la 65 de ani și nu sunt de acord să aibă pensii normale. Ce urmează # BizBrasov.ro
Magistrații români au decis: nu vor să iasă la pensile la 65 de ani și nu sunt de acord să aibă pensii normale. Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților și scade pensiile celor care au lucrat în magistratură. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii [...]
13:40
Începând de astăzi, au fost redeschise circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate în Gara Brașov, informează Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.. Acestă etapă reprezintă un beneficiu direct în managementul traficului feroviar, prin creșterea capacității și a flexibilității de operare în una dintre cele mai importante stații din rețeaua națională, ceea ce [...]
Ieri
13:10
Șoferii de Uber și Bolt se mobilizează pentru acțiuni de protest, inclusiv prin încetarea activității # BizBrasov.ro
Șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar cu oprirea completă a activității. Demersul este argumentat de dorința de a avea „condiții corecte și respect din partea platformelor”, conform profit.ro. Mesajul care circulă printre șoferi: „Dragi colegi șoferi [...]
13:00
„Virusul” Coliban l-a lovit și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Și-a trecut în CV o licență obținută la o universitate care nu auzise de el # BizBrasov.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare. Sudiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma [...]
12:30
29 de autobuze și troleibuze, suplimentar pe 13 linii, cu ocazia aprinderii luminițelor Crăciunului la Brașov # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până când mii de brașoveni și turiști vor fi prezenți în Piața Sfatului pentru a număra secundele până la momentul în care Brașovul redevine orașul din poveste, iar luminițele din bradul de Crăciun și iluminatul festiv vor anunța începutul sărbătorilor de iarnă. Viceprimarul Dan Ghiță le-a reamintit celor care vor [...]
12:30
„Majorarea TVA a sărăcit România. Guvernul Bolojan a greșit fundamental” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Vicepreședintele PSD, senatorul de Brașov Marius Dunca, atrage atenția că majorarea TVA s-a dovedit o decizie profund greșită, iar datele execuției bugetare confirmă acest lucru. Dunca citează datele oficiale ale Ministerului de Finanțe care arată că deși taxele au crescut, statul încasează ca pondere în PIB mai puțin decât înainte. Asta arată că măsura de [...]
12:20
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”, JOI, 27 NOIEMBRIE de la ora 19:00, în Sala Studio, unde va fi pusă în scenă piesa „DOSARUL BRÂNCOVEANU” de Adrian Iclenzan și Laurențiu Blaga. Spectacolul, bazat pe textul câștigător al concursului_„Brâncoveanu 300”_, oferă o perspectivă proaspătă și cutremurătoare asupra destinului lui Constantin Brâncoveanu. „Dosarul Brâncoveanu” explorează istoria scrisă și nescrisă, punând [...]
12:10
Trageri cu armament de luptă în Poligonul Armatei de la Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
În perioada 03.12.2025 – 16.12.2025, în Poligonul de tragere al Armatei de la Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de tragere. Tragerile vor avea loc zilnic, în intervalul orar: 08:00 A.M. – 03:00 A.M. (de la 8 dimineața până a doua zi la 3 dimineața) „ Atenție! Accesul în zonele de siguranță este strict [...]
11:50
Centura Azuga – Bușteni a început să capete contur. Când ar putea dispărea aglomerația de pe DN 1 din zona stațiunilor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au verificat stadiul lucrărilor pe șantierul variantei ocolitoare Azuga–Bușteni, considerat un proiect esențial pentru mobilitatea de pe Valea Prahovei. Conform reprezentanților instituției, constructorul lucrează în ritm susținut, pe traseu fiind deschise mai multe fronturi de lucru, iar investiția avansează conform planului. „Segmentarea traseului, împreună cu lucrările complexe prevăzute în proiect – [...]
