Prețul biletelor la Muzeul Luvru, majorate cu 45% pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene
Adevarul.ro, 28 noiembrie 2025 10:30
Prețul biletelor pentru Muzeul Luvru din Paris va crește cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor din afara Uniunii Europene, a decis joi consiliul de administrație al muzeului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
11:00
Mărturia unui prieten din copilărie despre afganul care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale a SUA # Adevarul.ro
Suspectul afgan care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale din Washington DC suferea de probleme psihice din cauza naturii violente a activității sale din cadrul așa-numitei „Unități Zero”, o grupare paramilitară care colabora cu CIA, a declarat un prieten din copilărie pentru NYT.
11:00
Tensiune maximă la FCSB: Tănase și Crețu, declarații dure după înfrângerea de la Belgrad # Adevarul.ro
Eșecul de la Belgrad a scos la iveală tensiunile din vestiarul FCSB, unde Tănase și Crețu au trimis săgeți directe către Ngezana, detaliu remarcat imediat și de Ilie Dumitrescu.
Acum 30 minute
10:45
Datorii de peste 10 milioane de euro pentru Piața Gorjului, administrată de firma unui personaj din sfera PNL. Administrația Ciucu girează contractul | Investigație # Adevarul.ro
Peste 55 de milioane de lei – aceasta este valoarea prejudiciului acumulat în ultimii opt ani de firma Fresh Fish Daily SRL, societatea care gestionează Piața Gorjului.
Acum o oră
10:30
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a afla unde este # Adevarul.ro
Tânărul de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost găsit nici până acum. Familia băiatului e disperată și încă speră
10:30
Biroul şefului de cabinet al lui Zelenski, percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina # Adevarul.ro
Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit unor oficiali ucraineni.
10:30
Prețul biletelor la Muzeul Luvru, majorate cu 45% pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene # Adevarul.ro
Prețul biletelor pentru Muzeul Luvru din Paris va crește cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor din afara Uniunii Europene, a decis joi consiliul de administrație al muzeului.
10:15
Kurt Zouma, văzut cu ochi răi la CFR. S-a produs mare revoltă în vestiarul clujenilor. „Intră să strice meciul, cu salariul cât noi toți la un loc” # Adevarul.ro
Kurt Zouma se va despărți de CFR Cluj în această iarnă, după prestații slabe și tensiuni în vestiar care au tensionat atmosfera echipei.
10:15
Furie și acuzații după cel mai grav incendiu din Hong Kong. Numărul morților a ajuns la 128 # Adevarul.ro
Autoritățile spun că cel puțin 128 de persoane au murit în urma unui incendiu care a devastat un cartier rezidențial din Hong Kong săptămâna aceasta.
Acum 2 ore
10:00
Magistrala de metrou M4 se extinde cu 14 noi stații. Băluță: „Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și totodată candidat la funcția de primar general al Capitalei a anunțat că săptămâna viitoare va fi semnat contractul de proiectare și execuție.
09:45
O turistă de 20 de ani a fost ucisă de un rechin la mică distanță de o plajă din Australia, iar partenerul ei e în stare gravă # Adevarul.ro
O turistă elvețiană în vârstă de 20 de ani a murit, iar partenerul ei a fost grav rănit după ce ambii au fost atacați de un rechin taur în timp ce înotau în apropierea plajei Kylies, pe coasta de nord a Australiei.
09:30
Rayo Vallecano a pierdut cu 2-1 în Conference League, deși a condus la pauză și a fost echipa mai bună în prima repriză.
09:15
Cum va fi vremea de Crăciun: prognoza arată temperaturi mai ridicate până aproape de sfârşitul anului # Adevarul.ro
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.
09:15
Noul sezon de schi se deschide sâmbătă, la Păltiniș, cu zăpadă păstrată de anul trecut # Adevarul.ro
La Păltiniș Arena, în județul Sibiu, se va schia de sâmbătă pe o pârtie amenajată cu zăpadă care a fost păstrată, printr-un procedeu inedit, de iarna trecută.
09:15
Un bărbat de de 40 de ani, din Prahova, a fost prins cu aproape trei tone de artificii și petarde. Individul a fost reținut și riscă să ajungă în închisoare.
09:15
Aventurile tinereții. Căsătorit, fotbalistul avea o „agendă” de domnișoare, iar soția știa. „Ieșeam în oraș și începeam să sun. Soția mi-a îngăduit multe” # Adevarul.ro
Fostul fotbalist și-a recunoscut trecutul zbuciumat, cu aventuri și vicii, și cum sprijinul soției l-a ajutat să-și găsească liniștea și credința.
Acum 4 ore
09:00
Guvernul așteaptă avizul CSM pentru a aproba proiectul privind pensiile magistraților. E ultima zi a termenului impus prin PNRR # Adevarul.ro
Ședință de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților după ce avizul negativ al CSM va fi comunicat formal. Începe procedura de angajare a răspunderii Guvernului
08:45
Artificiile vor fi interzise în București. Care sunt excepțiile în care vor mai putea fi folosite # Adevarul.ro
Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care care se pregătește interzicerea utilizprii artificiilor și petardelor, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivitaților publice și private.
08:45
„Tocmai a murit”. Donald Trump a confirmat decesul unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați, o tânără de 20 de ani # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat moartea tinerei membre a Gărzii Naționale împușcate în centrul Washingtonului, în atacul care a avut loc la doar câteva străzi de Casa Albă.
08:45
„Sunt un atacant penibil. Accept criticile”. Daniel Bîrligea, complet dărâmat după eșecul din Belgrad. FCSB, lovită iar în Europa # Adevarul.ro
FCSB traversează o perioadă dificilă în Europa League. Roș-albaștrii au încasat un eșec dur la Belgrad.
08:00
România, campioană la consumul de alcool în UE: 12,3 litri pe cap de locuitor. De la ce vârstă încep să bea minorii # Adevarul.ro
România a devenit liderul nedorit în UE la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool.
07:30
Un cunoscut expert cere demiterea ministrului Apărării: „Transformă securitatea națională într-un spectacol grotesc” # Adevarul.ro
Expertul în securitate Cătălin Gabriel Done critică dur activitatea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Done, care nu e primul expert în securitate care îl critică pe ministru, susține că România, cu Moșteanu la conducerea Apărării, nu face decât să se decredibilizeze.
07:15
Câți bani a valorat viața lui Corneliu Zelea Codreanu. Filmul asasinării întemeietorului Mișcării Legionare și sumele de bani puse la bătaie de Carol al II-lea # Adevarul.ro
Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare din România, sfârșea în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie pe un câmp din localitatea ifloveană Tâncăbești. Deși, oficial, uciderea sa a fost motivată de o tentativă de evadare, în realitatea șeful legionar a fost asasinat.
07:15
Trump cere reexaminarea cărților verzi ale imigranților din 19 țări. „20 de milioane de neverificați din întreaga lume” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a ordonat o revizuire amplă a cărților verzi emise imigranților din 19 țări, după ce doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi de un cetăţean afgan, în Washington.
Acum 6 ore
06:45
Vremea vineri, 29 noiembrie. Temperaturi maxime de 13 grade şi ploi în toată ţara. Cod galben de ceaţă dimineaţa # Adevarul.ro
România intră de vineri într-un nou val de instabilitate atmosferică, cu ploi abundente în sud, precipitații mixte la munte și rafale de vânt, anunţă ANM
06:15
Cine sunt candidații mai puțin cunoscuți la Primăria Capitalei. De la activiști civici și susținători ai teoriilor conspiraționiste la candidații eterni # Adevarul.ro
La alegerile pentru Capitală s-au înscris și candidați mai puțin cunoscuți în spațiul public. Între ei se numără activiști civici, lideri de partide mai mici sau chiar susținători ai teoriilor conspiraționiste.
05:15
Pericolele ascunse ale drumețiilor pe munte iarna: „Considerați că nu există zonă sigură” # Adevarul.ro
Munții Făgăraș, Bucegi și Retezat au fost de-a lungul timpului locurile a numeroase tragedii și evenimente dramatice cărora le-au căzut victime exploratorii lor. În timpul iernii, riscul accidentelor pe munte crește exponențial, iar victimele sunt adesea turiștii nepregătiți și neglijenți.
Acum 8 ore
04:15
Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone # Adevarul.ro
Sistemele cu microunde de mare putere (HPM) sunt tot mai des privite drept o soluție esențială în eforturile statelor de a contracara evoluția rapidă a războiului cu drone.
03:15
Europa face acum ceea ce părea de neconceput acum câțiva ani: plănuiește cum să riposteze la războiul hibrid al Rusiei # Adevarul.ro
Europa începe să gândească de nefirescul de ieri: cum să riposteze Rusiei.
Acum 12 ore
02:45
Criza locuințelor împinge alegătorii spre extrema dreaptă. Stânga europeană are ultima șansă să oprească alunecarea # Adevarul.ro
Europa fierbe la capitolul locuințe, iar cercetătorii spun răspicat: dacă stânga nu își asumă pe bune rezolvarea crizei, electoratul îi va întoarce spatele și va merge către extrema dreaptă. Iar direcția, spun datele, este deja vizibilă.
02:15
Rușii testează „porumbei-spioni” controlați prin cipuri cerebrale. Biodronele lui Putin ridică întrebări sumbre despre etică și militarizare # Adevarul.ro
În Rusia lui Vladimir Putin, fanteziile distopice devin încet-încet proiecte de cercetare cu finanțare publică.
01:15
De ce liderii agresivi prosperă în companiile în care presiunea se confundă cu performanța: „Adevărata putere nu stă în frică, ci în capacitatea de a crea siguranță” # Adevarul.ro
Un studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology arată că felul în care oamenii își evaluează șefii depinde mai puțin de comportamentul celor din funcțiile de conducere și mult mai mult de felul în care angajații înțeleg lumea.
00:45
De ce unii iubesc mișcarea și alții o evită? Totul ține de tipul de antrenament fizic ales # Adevarul.ro
Un studiu publicat în revista Frontiers in Psychology arată că oamenii sunt mai motivați să facă mișcare atunci când aleg un tip de antrenament potrivit personalității lor.
00:15
La 28 noiembrie au avut loc mai multe evenimente importante, precum unirea Bucovinei cu România în 1918. Un alt moment marcant este cel din 1877, când generalul Osman-Pașa a capitulat după încercarea de a sparge încercuirea Plevnei, în Războiul de Independență al României.
00:15
Care sunt laudele și criticile aduse noii programe de Limba și Literatura Română. Perspectivele elevilor și scriitorilor români # Adevarul.ro
Odată cu lansarea în consultare publică a noii programe de Limba și Literatura Română au apărut o serie de reacții. Deși nu mai există autori obligatorii, ci doar recomandați, numeroase voci critică absența oricărui scriitor contemporan de pe listă. Și faptul că nicio autoare nu este inclusă.
00:00
Europa trimite astronauți pe Lună. Germania, Franța și Italia vor participa la misiunile Artemis ale NASA # Adevarul.ro
Trei astronauţi europeni vor participa la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care îşi propune revenirea şi menţinerea unei prezenţe pe Lună, a anunţat joi Agenţia Spaţială Europeană (ESA).
27 noiembrie 2025
23:45
Luna cadourilor și capcanele cumpărăturilor impulsive. Cum ajung românii să cheltuiască de sărbători mai mult decât își propun # Adevarul.ro
Cumpărăturile impulsive încurajate în așteptarea sărbătorilor, presiunea cadourilor și creșterea cheltuielilor la utilități transformă luna decembrie în una dintre cele mai scumpe perioade ale anului. Darurile de iarnă reprezintă, însă, o tradiție îndelungată, cu o simbolistică aparte.
23:30
Nu cumpăra nimic înainte să vezi acest top 10 electrocasnice 2025 – cele mai bune alegeri pentru casă și cadouri de sărbători # Adevarul.ro
Descoperă top 10 electrocasnice 2025 pe care merită să le cumperi în decembrie. Ghid complet cu recomandări verificate, produse cu rating mare și idei de cadouri utile pentru casă. Vezi prețurile actuale și alege inteligent înainte de sărbători.
23:15
Italia, afectată de grevă generală. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru această țară # Adevarul.ro
Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, pe 28 noiembrie, în această ţară, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
23:00
Horoscop vineri, 28 noiembrie. Nativii unei zodii, atenționați să fie prudenți cu investițiile și cheltuielile # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 28 noiembrie.
23:00
Cinci motive pentru care Ucraina va continua să lupte chiar dacă Trump retrage sprijinul SUA # Adevarul.ro
Dacă administrația americană ar opri livrările de armament, războiul ar deveni mult mai dificil pentru Ucraina — dar nu s-ar opri, scrie politico.eu.
22:45
Ionuț Moșteanu, acuzat de abuz emoțional și profesional de o fostă colegă din USR. „Retaliere și apoi jihad-ul, menit să mă decredibilizeze pe termen lung” # Adevarul.ro
Avocata Claudia Postelnicescu a publicat, vineri, un mesaj amplu în care relatează experiența sa din interiorul USR, acuzându-l pe Ionuț Moșteanu de comportament abuziv, marginalizare profesională, folosirea ideilor fără recunoaștere și orchestrarea unei campanii de discreditare împotriva ei.
22:15
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării.
Acum 24 ore
22:00
Victorie de prestigiu pentru olteni: Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Nemții aveau doar victorii în Conference league # Adevarul.ro
Unversitatea Craiova a dispus joi seară, cu 1-0, în etapa a patra din grupa unică de Conference League, de formația germană Mainz.
22:00
SUA și Ucraina reiau discuțiile pentru pace. Noi negocieri vor avea loc la sfârșitul săptămânii # Adevarul.ro
Șeful Administrației prezidențiale a Ucrainei, Andrii Iermak, a afirmat, joi, că eforturile comune dintre delegațiile SUA și Ucraina vor continua la finalul acestei săptămâni, fără a preciza formatul în care vor avea loc.
22:00
Ilie Bolojan, despre ofițerul de presă al Guvernului care împingea jurnaliștii: „N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aș fi atras atenția” # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, într-un interviu acordat Digi24, că regretă incidentul care a avut loc miercuri, când jurnaliștii au fost bruscați de ofițerul de presă al Guvernului.
21:45
Ilie Bolojan spune că l-a încurajat pe Moșteanu după problemele din CV: „Eu i-am spus «Capul sus»” # Adevarul.ro
Ministrul Ilie Bolojan a comentat, joi, inadvertențele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmând că acestea nu au afectat colaborarea dintre cei doi.
21:30
Ilie Bolojan spune că România poate pierde 800 de milioane de euro: „Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni” # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unui interviu la Digi 24, că întârzierea avizului pentru noul proiect privind pensiile magistraților a influențat implementarea măsurii, subliniind că deciziile depind nu doar de Guvern, ci și de termene legale, instanțe și Curtea Constituțională.
21:30
Prețul la gaze naturale va rămâne același în sezonul rece. Ministrul Energiei: „România are depozitele umplute în proporție de 98%” # Adevarul.ro
România are depozitele de gaze naturale aproape pline și cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința aprovizionării sau a costurilor în sezonul rece, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
21:15
25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact # Adevarul.ro
În cel mai nou episod din 25 de Femei Relevante pentru 2025, descoperi povestea antreprenorială a Magdei Bei, un parcurs marcat de eșecuri, reinventare și o mentalitate care pune impactul și dezvoltarea continuă înaintea oricărui rezultat financiar.
21:15
Depășiri „foarte mari” ale poluanților la Ploiești. Ministrul Mediului anunță publicarea datelor transmise de rafinării # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că datele de la Ploiești arată depășiri „foarte mari” ale poluanților și pregătește un ordin pentru ca informațiile transmise de rafinării către APM să fie publicate online, asigurând transparență fără a închide industria, ci prin modernizarea tehnologiilor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.