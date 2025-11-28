Concert de colinde Tronos și o conferință cu preotul Constantin Necula, la Oradea, cu intrare liberă

10:00

După ce conducerile Teatrului Regina Maria, Teatrului Szigligeti și Filarmonicii din Oradea și-au dat acordul în acest sens, aleșii bihorenilor au aprobat încheierea unui act adițional la parteneriatul pe care Consiliul Județean Bihor l-a încheiat cu cele trei instituții de spectacole așa încât acestea să contribuie la finanțarea construirii Centrului Cultural Multifuncțional. Mai exact, teatrele și Filarmonica vor ceda, la nevoie, alocațiile primite de la bugetul de stat prin Hotărâre de Guvern.