Crește prețul gigacaloriei în Oradea: Primăria mărește subvenția, dar facturile tot vor fi mai mari. Vezi cu cât!
Bihoreanul, 28 noiembrie 2025 14:50
Orădenii vor plăti cu 14,5% mai mult pentru energie termică în iarna 2025-2026, a anunțat vineri într-o conferință de presă primarul Florin Birta. Tariful crește după o indexare a prețurilor de transport și distribuție practicate de Termoficare Oradea, în urma unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Primăria a decis să crească subvenția pe care o acordă consumatorilor, dar prețurile tot vor crește cu 14,5%.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
14:50
Crește prețul gigacaloriei în Oradea: Primăria mărește subvenția, dar facturile tot vor fi mai mari. Vezi cu cât! # Bihoreanul
Orădenii vor plăti cu 14,5% mai mult pentru energie termică în iarna 2025-2026, a anunțat vineri într-o conferință de presă primarul Florin Birta. Tariful crește după o indexare a prețurilor de transport și distribuție practicate de Termoficare Oradea, în urma unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Primăria a decis să crească subvenția pe care o acordă consumatorilor, dar prețurile tot vor crește cu 14,5%.
Acum 2 ore
13:50
Comunicat începere proiect „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic la AGRIVITA PROD SRL” # Bihoreanul
Beneficiarul AGRIVITA PROD SRL implementează proiectul cu titlul „ACHIZIȚIE ȘI INSTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC LA AGRIVITA PROD S.R.L.”, cod proiect CFMSES011011460500829, în perioada 31/10/2025 - 30/10/2027, finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE - Tranziția către neutralitate climatică, Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
13:40
Oradea a fost mereu un oraș multicultural și multietnic în care sportul a reprezentat un pilon de rezistență. Ne mândrim cu faptul că sportivii Clubului Sportiv Crișul Oradea au contribuit la consolidarea acestuia. În calitate de director al acestui club de tradiţie, îmi revine sarcina de a continua drumul început de predecesorii mei, dar şi de a consolida prin sport zidurile acestei urbe medievale, care să se mândrească şi în viitor cu victoriile obţinute de cei care aleg să atingă performanţa.
Acum 4 ore
12:30
Pentru iubitorii de cafea, nimic nu se compară cu aroma unei băuturi proaspăt preparate chiar în confortul propriei case. În ultimii ani, tot mai mulți pasionați au investit în aparatură și accesorii care le permit să recreeze experiența cafenelei acasă. Alegerea cafelei boabe, măcinarea corectă, spumarea laptelui și întreținerea echipamentului sunt pași esențiali pentru a obține rezultate perfecte. Totuși, procesul nu este doar tehnic, ci și o artă care implică atenție la detalii și dorința de a experimenta.
12:30
Se deschide patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea, cu gheață naturală: tarife speciale pentru copii și spectacole de gală! (FOTO) # Bihoreanul
Patinoarul cu gheață naturală din Piața Ferdinand din Oradea este, în sfârșit, gata să primească publicul, începând de vineri după amiază. Amenajat pe o suprafață de 525 mp, acesta oferă orădenilor ocazia rară de a patina pe gheață „adevărată”, menținută la standarde profesioniste.
12:10
Începând cu data de 02.12.2025, orele 12.00, DISTRIGAZ VEST SA anunță deschiderea Centrului de Relații cu Clienții în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105 (incinta Primăriei Sânmartin), unde invită consumatorii să acceseze serviciile și produsele adaptate nevoilor lor, într-un mediu primitor și modern, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 15.30.
12:10
La poalele Munților Pădurea Craiului, acolo unde Crișul Repede își croiește drum prin dealuri împădurite și sate cu case vechi de sute de ani, comuna Bratca trece printr-un proces constant de transformare. Este vorba despre o comunitate care a înțeles că dezvoltarea nu înseamnă abandonarea trecutului, ci construirea unei legături firești între ceea ce a fost și ceea ce poate deveni.
12:10
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia după scandalul studiilor din CV-ul său # Bihoreanul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri la prânz că și-a depus demisia din funcție, în contextul scandalului izbucnit după ce publicația Libertatea a dezvăluit că, într-un CV al politicianului din 2016, acesta și-a trecut studii superioare pe care nu le făcuse.
Acum 6 ore
11:20
Concert de colinde Tronos și o conferință cu preotul Constantin Necula, la Oradea, cu intrare liberă # Bihoreanul
Episcopia Ortodoxă pregătește, în luna decembrie, o serie de evenimente cu intrare gratuită în Oradea și în județ, printre care un concert de colinde susținut de Corul „Tronos” al Patriarhiei Române și două conferințe ale cunoscutului preot și conferențiar Constantin Necula.
11:10
Începând cu data de 02.12.2025, orele 12.00, DISTRIGAZ VEST SA anunță deschiderea Centrului de Relații cu Clienții în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105 (incinta Primăriei Sânmartin), unde invită consumatorii să acceseze serviciile și produsele adaptate nevoilor lor, într-un mediu primitor și modern, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 15.30.
10:50
În perioada 1 – 21 decembrie 2025, ERA Park Oradea dă startul Campaniei de Iarnă, menită să aducă bucurie și surprize tuturor vizitatorilor.
10:00
Teatrele și Filarmonica orădeană contribuie cu bani, alături de CJ Bihor, la construirea Centrului Cultural Multifuncțional # Bihoreanul
După ce conducerile Teatrului Regina Maria, Teatrului Szigligeti și Filarmonicii din Oradea și-au dat acordul în acest sens, aleșii bihorenilor au aprobat încheierea unui act adițional la parteneriatul pe care Consiliul Județean Bihor l-a încheiat cu cele trei instituții de spectacole așa încât acestea să contribuie la finanțarea construirii Centrului Cultural Multifuncțional. Mai exact, teatrele și Filarmonica vor ceda, la nevoie, alocațiile primite de la bugetul de stat prin Hotărâre de Guvern.
Acum 8 ore
09:30
În minivacanța de 1 Decembrie 2025, Aquaparkul Nymphaea Oradea, Ștrandul Ioșia, Grădina Zoologică și piețele agroalimentare vor avea program normal de funcționare, după cum urmează:
09:00
Un orădean a câştigat marele premiu al unui concurs din SUA la care au participat peste 2.400 de scenarii # Bihoreanul
Un tânăr orădean a câştigat marele premiu al unui concurs de film din SUA la care au fost înscrise peste 2.400 de scenarii din toată lumea. Absolvent al Liceului Teoretic Aurel Lazăr din Oradea şi specializat în scriere creativă la Universitatea din Essex (Marea Britanie), Eduard Mitra, stabilit în Londra, a câştigat la începutul acestei săptămâni premiul de 8.000 dolari la concursul de scenarii pentru scurt-metraj organizat de platforma Kinolime.
08:10
Deschiși cu forța! Magazinele online din Oradea sunt obligate să aibă... program cu publicul # Bihoreanul
O glumă deja veche spune că în instituțiile din România actele completate online se înregistrează la etajul 2. Primăria Oradea duce bancul mai departe: obligă magazinele online să deschidă și ușile fizice!
Acum 12 ore
07:30
De 1 Decembrie, RER Vest colectează deșeurile după programul normal, dar birourile și Centrele de Aport Voluntar vor fi închise # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, colectarea deșeurilor se va desfășura conform programului obișnuit, atât în Oradea, cât și în Zona Metropolitană, a anunțat RER Vest. Totuși, birourile de Relații cu Clienții și Centrele pentru Aport Voluntar vor fi închise în această zi.
Acum 24 ore
23:10
Premierul Ilie Bolojan arată că deficitul bugetar a scăzut, iar încasările din TVA au crescut: „Nu putem avea comportamente balcanice în gestionarea banilor” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a publicat joi seara date și grafice privind scăderea deficitului bugetar cu 0,5% în luna octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, în paralel cu creșterea încasărilor din TVA. În aceeași seară, într-un interviu la Digi24, șeful Executivului a reiterat - în contextul în care Sorin Grindeanu a spus că creșterea TVA pare să fi fost „o greșeală” - că această măsură a fost „o necesitate”.
20:10
FC Bihor revine sâmbătă pe teren propriu și își așteaptă fanii să-i fie alături la meciul cu CS Dinamo # Bihoreanul
FC Bihor se pregătește pentru un meci important acasă, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11:30, împotriva celor de la CS Dinamo București, într-o partidă din etapa a 15-a a Ligii 2 Casa Pariurilor. Roș-albaștrii își propun să revină pe drumul victoriilor și să urce în clasament, după câteva etape mai dificile.
19:30
Şofer din Cluj, reţinut după un accident în Băile 1 Mai. Avea alcoolemie 1,00 în aer şi a doborât mai mulţi stâlpişori de protecţie # Bihoreanul
Şoferul unei autoutilitare a încheiat noaptea de marţi spre miercuri în Arestul Poliţiei Bihor, după ce, beat la volanul unei dubiţe, a pierdut controlul direcţiei și a acroșat mai mulți stâlpișori de protecție pe o şosea din Staţiunea Băile 1 Mai.
18:40
Șerban Sere, directorul CSM Oradea: „Căutăm un jucător care să-l înlocuiască pe Jaizec Lottie. Este dificil de găsit…” # Bihoreanul
Directorul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Șerban Sere, a confirmat joi pentru BIHOREANUL că se caută un jucător care să-l înlocuiască temporar pe conducătorul de joc al echipei de baschet a orașului, Jaizec Lottie (27 ani), care s-a accidentat din nou, de data aceasta la coapsă în meciul disputat la Arena Antonio Alexe cu echipa din Timișoara.
18:00
Cardiologa şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată # Bihoreanul
Alina Ștefanovici, cardiolog-șef la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.
17:50
Cardioloaga şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată # Bihoreanul
Alina Ștefanovici, cardioloaga-șefă a Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.
17:30
Atenție, părinți! Compartimentul Primiri Urgențe pediatrice din fostul Spital Municipal Oradea se mută temporar. Cum se va face accesul (FOTO) # Bihoreanul
Compartimentul pentru Primirea Urgențelor pediatrice care funcționează în Staționarul II al Spitalului Județean, pe strada Corneliu Coposu, se mută de la finele acestei săptămâni, pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Inclusiv accesul la CPU se va face pe alte căi decât în prezent, din parcarea clădirii.
17:20
Ministrul Ionuț Moșteanu, prins că și-a trecut într-un CV o facultate pe care n-a frecventat-o: „O greșeală care mă jenează” # Bihoreanul
Parcursul academic al ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, este subiect de controverse, după ce publicația Libertatea a dezvăluit că acesta și-a trecut, într-un CV mai vechi, pe când era consilier la Ministerul Transporturilor, o facultate pe care nici măcar n-a frecventat-o, cea de Management la Universitatea Athenaeum.
17:00
Se pregătește încă un drum între Oradea și centura metropolitană. Consiliul Județean Bihor a aprobat exproprierile # Bihoreanul
Noua legătură între centura Oradea și Inelul Metropolitan, proiect lansat de Ilie Bolojan când era președinte al CJ Bihor și de primarul Florin Birta, face un pas înainte. Aleșii bihorenilor au aprobat declanșarea procedurilor de expropriere și sumele cu care vor fi despăgubiți proprietarii din oraș și din comunele Sânmartin și Nojorid ai terenurilor pe care va trece noul drum, care va porni din dreptul pieței West Market și va ajunge la centura metropolitană prin strada Apateului.
16:40
Vă place cum arată? A fost finalizată pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
A fost finalizată „Grădina din oraș”, pictura murală de sub podul rutier de lângă Piața 100 din Oradea. Lucrarea, realizată de artiștii orădeni George Hociung și Cristian Sabău, transformă un spațiu până de curând cenușiu într-un peisaj plin de culoare și vitalitate.
15:50
Cunoscutul hoț de buzunare Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, s-a întors la furat şi a fost din nou arestat # Bihoreanul
Un bărbat de 51 de ani din Marghita, cunoscut polițiștilor pentru numeroase furturi din buzunare, a ajuns din nou în arest preventiv, după o serie de furturi comise în magazine și tramvaie. Robert Orgovan, eliberat anul trecut din penitenciar, a acționat cu un tupeu uluitor, repetând infracțiunile chiar după ce era prins, iar în trecut a făcut victime inclusiv în sediul Primăriei Oradea, printre contribuabili și persoane venite să declare decese.
15:40
Mâine, 28 noiembrie, se deschide oficial Târgul de Crăciun Oradea, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. Târgul va avea loc în perioada 28 noiembrie – 26 decembrie, iar programul de vizitare este 16:00 - 22:00 în timpul săptămânii și 12:00 - 22:00 în weekend.
Ieri
15:10
Un șofer de 35 de ani din Bihor a ajuns în anchetă penală, după ce a încercat să fugă de agenţii rutieri care instituiseră un filtru în trafic pe un drumul județean din comuna Bratca. Poliţistii l-au urmărit şi l-au tras pe dreapta, în final, în localitatea Beznea. În urma verificărilor s-a stabilit că omul nu deține permis de conducere, dar şi că era băut.
14:30
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea vine din China, cu peste 45.000 colete comandate online. În premieră, vămuirea va fi automatizată # Bihoreanul
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete. Pentru întâia oară, marfa va fi vămuită automatizat, după ce terminalul cargo a fost dotat cu un soft anume conceput în acest scop.
14:20
În perioada 1 - 26 decembrie 2025, va circula Tramvaiul Moşului, ȋmpodobit de sărbătoare. Invităm orădenii să se bucure de magia Crăciunului, ȋntr-un decor magic, călătorind pe traseul: Piaţa Unirii - Emanuil Gojdu - Gara Centrală - Olosig - B-dul Decebal - Piaţa Unirii - Casa de Cultură - Salca - Universitate - Calea Aradului - Piaţa Unirii.
14:10
Programul festivităților de Ziua Națională în Oradea și Marghita. 2.700 de porții de fasole cu ciolan vor fi distribuite în Centrul Civic # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, sărbătorită luni, 1 decembrie, Instituția Prefectului Bihor organizează ceremonii militare și momente festive doar la Oradea și Marghita. Pe lângă depuneri de coroane, discursuri și defilări, orădenii vor primi și tradiționala porție de fasole cu ciolan.
13:50
A fost ales noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii. A criticat afirmațiile lui Ilie Bolojan privind pensionarea magistraților: „Împăratul este gol” # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii are o nouă conducere pentru anul 2026. Plenul CSM l-a ales, în ședința din 27 noiembrie, pe judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu în funcția de președinte, iar pe procurorul Bogdan-Silviu Staicu în funcția de vicepreședinte, a informat instituția printr-un comunicat oficial.
13:30
CSM a emis aviz negativ pentru proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Guvernul merge mai departe # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii a emis joi un aviz negativ asupra proiectului de lege propus de Guvern pentru reforma pensiilor magistraților, a anunțat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Deși negativ, avizul este doar consultativ, astfel că Executivul poate continua procedura de adoptare a actului normativ.
13:30
Curtea de Apel Oradea lasă în arest la domiciliu un bărbat din Salonta, anchetat pentru pornografie infantilă. Cum a fost identificat inculpatul # Bihoreanul
Un bărbat din municipiul Salonta, arestat preventiv de Tribunalul Bihor pentru pornografie infantilă, a fost lăsat acasă de Curtea de Apel Oradea, care a decis să-l plaseze într-un comod arest la domiciliu. Bărbatul, Cicortaş Adam, a ajuns în ancheta procurorilor DIICOT după o sesizare transmisă de cea mai mare organizație americană specializată în prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor.
13:10
Zeci de morți și sute de dispăruți într-un incendiu ce a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori în Hong Kong. Trei persoane au fost arestate (VIDEO) # Bihoreanul
Peste 50 de persoane au murit și aproape 280 de persoane sunt date dispărute într-un incendiu care a izbucnit și a cuprins mai multe blocuri zgârie-nori rezidențiale din Hong Kong. Flăcările au început miercuri după-amiază și sunt încă active. 3 persoane au fost arestate și sunt suspecte de omor din culpă.
12:40
STUDIUM GREEN SRL, prin reprezentant Todiraș Constantin – Cristian, titular al proiectului „Obținerea avizelor, acordurilor și întocmire DTAD – Demolare construcții industriale, edilitare și anexe, aferent C.F. nr. 50918”, propus a fi amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, nr. cad. 65, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția de Mediu Bihor în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
12:40
Președintele CNAS: românii sunt din nou interesați de vaccinuri. În Bihor, cu peste 20% mai multe vaccinări # Bihoreanul
După ce în partea a doua a pandemiei de Covid teoriile conspiraționiste au luat avânt și prevenirea îmbolnăvirilor prin vaccinare a început să fie contestată tot mai agresiv, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate anunță o creștere a interesului românilor pentru imunizare. Fenomenul este constatat și în Bihor, afirmă conducerea Direcției județene de Sănătate Publică și cea a Casei județene a Asigurărilor de Sănătate.
12:10
CSM a emis aviz negativ pentru proiectul de lege privind reorma pensiilor magistraților. Guvernul merge mai departe # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii a emis joi un aviz negativ asupra proiectului de lege propus de Guvern pentru reforma pensiilor magistraților, a anunțat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Deși negativ, avizul este doar consultativ, astfel că Executivul poate continua procedura de adoptare a actului normativ.
11:30
Mâine, Fuego aduce la Oradea un spectacol unic dedicat Zilei Naționale: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!” # Bihoreanul
Mâine, Oradea va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate Zilei Naționale a României: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!”.
11:20
Procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară joi, 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice - între care și Vama Constanţa - precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Bihor, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați şi Cluj, într-un dosar ce vizează infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală. În Bihor, percheziţiile se derulează la sediile firmelor deţinute de controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău şi fiul său, George.
10:20
Fost director de școală din Bihor, trimis în judecată după ce a lovit un copil și i-a spart capul, chiar pe holul unității de învățământ # Bihoreanul
Profesorul de matematică Sorin Ban, fost director al Școlii Gimnaziale din Sântandrei, a fost trimis în judecată de procurorii orădeni pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Cadrul didactic a lovit un elev de-a VI-a cu capul de perete, chiar pe holul școlii.
09:40
CSM Oradea încheie anul 2025 cu trei meciuri în cinci zile. Duel de foc cu Steaua și confruntare importantă în Champions League # Bihoreanul
CSM Oradea se pregătește pentru cel mai solicitant final de an, cu trei meciuri oficiale în doar cinci zile. Neînvinsă în Superliga Națională și angrenată în Champions League, formația bihoreană mizează pe unitatea grupului și sprijinul publicului pentru a trece cu succes peste duelurile importante cu Steaua, Politehnica Cluj și Primorac Kotor.
09:00
Premiați cu timp: De ce amână Primăria Oradea lucrările de modernizare la parcul din Șanțul Cetății # Bihoreanul
La începutul verii, când a atribuit lucrările de modernizare a patru parcuri mari din oraș - Brătianu, Libertății, Șanțul Cetății și 22 Decembrie - către aceeași firmă, Flodor Transcom, patronată de omul de afaceri liberal Gheorghe Neag, Primăria Oradea anunța că șantierele vor fi gata până la primăvară, când orădenii se vor putea bucura de zonele verzi reamenajate. Dezideratul nu va fi atins, pentru că într-unul dintre parcuri, cel din jurul Cetății, lucrările nici n-au început!
08:30
Sportivii de la Wolf Oradea, medalii de aur, argint și bronz la Cupa Balcanică de Taekwon-do din Serbia (FOTO) # Bihoreanul
Wolf Oradea reconfirmă valoarea Taekwon-do-ului bihorean pe scena internațională. Cei 18 sportivi prezenți la Cupa Balcanică de la Novi Sad au revenit acasă cu 15 medalii, contribuind decisiv la trofeul obținut de delegația României.
08:00
Preţul unui vot: Un grup de liberali bihoreni sunt judecați, în premieră, pentru că ar fi dat mită electorală # Bihoreanul
Primul dosar de corupere a alegătorilor: liberali bihoreni judecați pentru mită electorală. Cei patru săteni din Toboliu sunt acuzaţi că au încercat să cumpere la localele de anul trecut votul unui alegător cu 700 lei, însă bărbatul, sfătuit de primarul PSD, a înregistrat întâlnirea, a luat banii şi i-a predat Poliţiei.
07:40
VINERI 28 noiembrie este ReBoxed CRASH FRIDAY 2025, ziua cu cele mai mari reduceri din an! (FOTO) # Bihoreanul
CRASH FRIDAY 2025, ediția a 6-a, se sărbătorește la ReBoxed cu recorduri atât la discountul oferit, cât și la gama de produse, adică la orice produs din magazin sau de pe site. Față de prețurile deja reduse, mai aplicăm o extra-reducere de încă 25%!
00:00
Doi militari din Garda Națională, trimiși prin decizia lui Donald Trump pe străzile din Washington D.C., au fost împușcați (VIDEO) # Bihoreanul
Doi militari ai Gărzii Naționale din West Virginia au fost împușcați miercuri în Washington D.C., nu departe de Casa Albă, și sunt în stare critică la spital, a informat șeful FBI, Kash Patel, într-o conferință de presă organizată la scurt timp după atacul șocant.
26 noiembrie 2025
19:50
Două spectacole independente ajung la Teatrul Regina Maria. În unul joacă o tânără actriță din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două spectacole ale scenei independente românești, „Acting Out” și „Oameni și arme”, vor fi prezentate la Sala Transilvania a Teatrului Regina Maria, în 30 noiembrie și, respectiv, 9 decembrie, în cadrul unui proiect de schimb de spectacole al instituției de cultură. În distribuția unuia dintre ele se află și o tânără actriță din originară din Oradea.
19:00
Performanțe remarcabile pentru echipa RoboManiacs Oradea la Olimpiada Fibonacci 2025: patru medalii pe podiumul de la Roma (FOTO) # Bihoreanul
Echipa RoboManiacs Oradea s-a întors cu rezultate impresionante obținute la Olimpiada Fibonacci 2025 de la Roma, care a avut loc în weekend-ul 22-23 noiembrie. Aceasta a reușit să câștige patru medalii, urcând pe podium la două dintre categoriile concursului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.