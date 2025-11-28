Conferința de la Teheran (1943): deciziile „celor trei mari”

17:30

Autorităţile sanitar-veterinare din judeţul Neamţ au anunţat o serie de măsuri după identificarea unui caz de rabie la un câine, în localitatea Agapia. Potrivit corespondentei RRA Gianina Buftea, este vorba, între altele, de efectuarea vaccinării antirabice a câinilor şi pisicilor din Agapia şi Târgu Neamţ, delimitarea zonelor de protecţie şi supraveghere, punerea sub observaţie sanitară […]