Escrocherie ca-n filme în Dolj: i-au furat banii și curcile în câteva secunde
AntenaStars, 28 noiembrie 2025 18:20
Un bărbat din Dolj a trecut printr-o experiență uluitoare, după ce doi indivizi s-au dat drept cumpărători și au fugit cu banii și curcile pe care urma să le vândă. Ce părea o tranzacție obișnuită s-a transformat într-o adevărată escrocherie, iar păgubitul încă își caută hoții, la aproape doi ani distanță.
Acum 10 minute
18:30
Cristian și Denisa au trăit unul dintre cele mai intense momente din casa Mireasa: cererea în căsătorie. Concurentul a ales momentul potrivit pentru a face pasul cel mare, iar răspunsul Denisei a fost pe măsura emoțiilor. Cei doi devin astfel primul cuplu logodit al sezonului 12.
18:30
Aventura neașteptată a lui Mattia: abordat de o femeie căsătorită și invitat de soțul ei sa continue! # AntenaStars
Mattia Carnessali, una dintre cele mai populare ispite de la Insula Iubirii, a povestit experiența care l-a lăsat complet surprins. „Agățat” de o femeie căsătorită la un after party din București, s-a trezit față în față cu soțul acesteia, iar reacția bărbatului a fost total neașteptată. Povestea spusă de Mattia pentru Spynews.ro este savuroasă și greu de crezut.
18:30
Liviu Vârciu a împărtășit cu urmăritorii săi un moment amuzant, dar plin de învățăminte, trăit alături de soția lui. Pornind de la o experiență personală, artistul a formulat un sfat adresat tuturor bărbaților care își doresc o viață liniștită. Concluzia lui? Evitați un anumit tip de ieșire în cuplu!
Acum 30 minute
18:20
18:10
La împlinirea a 40 de ani, Tily Niculae a ales să marcheze momentul printr-un mesaj plin de sensibilitate și introspecție. Actrița vorbește despre maturitate, schimbare, rădăcini și recunoștință, într-un an care a adus și o separare dureroasă, dar și o reconectare cu sine.
Acum 4 ore
15:40
Când temperaturile încep să scadă, garderoba are nevoie de un refresh bine meritat. Dincolo de straturile de cașmir și paltoanele din stofă fină, accesoriile și încălțămintea sunt cele care dau tonul stilului personal în sezonul rece. Dacă vrei să îți păstrezi rafinamentul fără să faci compromisuri legate de confort, alegerea unei perechi de cizme potrivite poate face diferența. Toamna și iarna vin cu provocări stilistice, dar și cu oportunități pentru a-ți afirma eleganța. Așadar, cum alegi perechea perfectă? Descoperă în continuare care sunt cele mai inspirate modele și cum îți pot transforma complet ținutele.
15:20
Românii din America, uniți de Ziua Națională. O ediție de colecție a emisiunii „Visul Românesc – Succes American”, sâmbătă, de la ora 16.00, la Antena Stars # AntenaStars
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Mădălina Bălan prezintă o ediție specială a emisiunii „Visul Românesc - Succes American”, dedicată românilor care duc tradiția mai departe peste ocean și continuă să păstreze vii valorile identității naționale
15:10
Gabi Tamaș, fără mască: adevăruri despre familie și iubirea care îl ține pe linia de echilibru # AntenaStars
Weekendul acesta, Natalia Mateuț deschide culisele poveștilor nefiltrate și aduce în fața publicului invitați care trăiesc intens, autentic și cu emoție, la "Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise".
Acum 8 ore
12:30
Sâmbătă, de la 19:00, pe Antena Stars, Mirela Vaida dă startul unei noi ediții „Petrecem în familie”, o seară plină de voie bună, muzică, dans și discuții savuroase, exact așa cum îi stă bine unei petreceri adevărate.
12:30
„Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu continuă sâmbătă, de la ora 14:00, cu o ediție amplă și profundă dedicată unuia dintre cele mai așteptate subiecte ale momentului: energia anului 2026, un an de vibrație 1 care deschide un nou ciclu de 9 ani și marchează începutul unei etape complet noi pentru întreaga omenire.
12:30
Ileana Badiu şi Camelia Potesc, impesii din Columbia şi sudul Franţei, sâmbătă, la „Vacanţă de vedetă” # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 15:00, „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi revine cu o ediție plină de culoare, emoție și povești de călătorie care te vor face să visezi cu ochii deschiși. Protagonistele sunt Ileana Badiu și Camelia Potec, două femei puternice, fiecare cu propria ei relație specială cu lumea și cu vacanțele.
12:30
Artista care s-a căsătorit cu profesorul ei de canto! Aflați duminică, la „Spynews TV” # AntenaStars
Mara Bănică și Marius Niță continuă „Spynews TV” cu o ediție plină de subiecte interesante și povești în premieră!
Acum 24 ore
20:00
De la pupitrul Parlamentului, Alina Sorescu a vorbit deschis despre anii dificili trăiți alături de fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Artista susține că a trecut prin abuz emoțional, în timp ce creatorul de modă respinge categoric acuzațiile și invocă deciziile instanțelor. Disputa dintre cei doi pare departe de a se încheia.
19:50
Ion Dolănescu, amintiri după 16 ani: mărturii despre farmecul lui uriaș și femeile care îl adorau # AntenaStars
Au trecut 16 ani de la dispariția lui Ion Dolănescu, dar numele și vocea lui continuă să rămână vii în memoria publicului. Într-o ediție specială Spynews TV, apropiați ai artistului au împărtășit povești neștiute, de la admirația imensă a femeilor până la felul în care fiul său îl descrie – un adevărat cavaler.
19:50
După o perioadă încărcată de tensiuni provocate de intervențiile fostei soții a artistului, Alin Oprea și Medana au vorbit deschis despre felul în care au gestionat situația. Cei doi spun că au ales să lase timpul să clarifice lucrurile și că, în ciuda provocărilor, relația lor rămâne solidă.
19:50
Vlăduța Lupău, replică pentru fanele îndrăgostite de Adi Rus: „Numai una i-a cucerit inima” # AntenaStars
Vlăduța Lupău s-a folosit de umor și muzică pentru a le transmite admiratoarelor lui Adi Rus că fotbalistul este fericit alături de ea și că locul din inima lui este deja ocupat. Artista a publicat un videoclip sugestiv și a completat totul cu un mesaj scurt, dar cât se poate de clar.
19:30
Relația dintre Alexandru și Iolanda s-a încheiat la fel de repede cum a început, iar concurentul s-a orientat imediat spre Nicoleta, care i-a mărturisit că îl place. Iolanda, vizibil afectată, nu acceptă sub nicio formă situația și îl confruntă dur pe fostul partener. În casa Mireasa, tensiunile ating din nou cote maxime.
19:20
Revenirea lui Emily în competiția Mireasa – Capriciile iubirii a inflamat atmosfera din casă. Ștefania este cea mai vocală dintre concurente și o acuză pe partenera lui Liviu că ar fi revenit doar pentru premiu. Emily însă respinge ferm ideea și explică motivul real pentru care a acceptat să revină în show.
19:10
Deși au susținut că nu mai formează un cuplu, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au fost surprinși din nou împreună, de data aceasta în Dubai. Imaginile în care apar la doar câțiva zeci de centimetri distanță demolează varianta despărțirii. Fanii au reacționat imediat și au taxat tentativa celor doi de a-i induce în eroare.
19:00
Valentina Pelinel vorbește rar despre familia ei, însă de această dată a făcut câteva dezvăluiri emoționante. Copiii au dictat atmosfera de sărbători, astfel că bradul a fost împodobit încă din noiembrie, iar Crăciunul îl vor petrece la munte. Fostul model spune că bucuria celor mici îi dă sens fiecărei zile.
19:00
Ramona, mutilată în urma unei operații la nas: medicul recunoaște și răspunde acuzațiilor # AntenaStars
Ramona, o femeie de 38 de ani din Drobeta-Turnu Severin, își spune drama la Acces Direct după o operație la nas care i-a schimbat radical viața. Intervenția ar fi fost făcută greșit, lăsând-o cu probleme grave de sănătate și sute de drumuri la medici. Chirurgul acuzat a reacționat, recunoscând greșeala și promițând despăgubiri.
18:50
Un accident banal s-a transformat într-o perioadă extrem de grea pentru Oana Lis. Vedeta și-a rupt mâna după o căzătură puternică pe trotuar și a ajuns de urgență la spital, unde i s-a montat un ghips pe care îl va purta șase săptămâni. Situația este cu atât mai complicată cu cât Oana are grijă zilnic de Viorel Lis, iar acum abia poate face față provocărilor.
18:40
Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, pregătiți de un pas uriaș în relație: „Totul a venit natural” # AntenaStars
Ceea ce a început ca o simplă interacțiune la Insula Iubirii s-a transformat într-un capitol important pentru Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă. Relația lor a evoluat natural, dincolo de camere, iar acum cei doi se gândesc serios la viitor. După șase luni de iubire intensă, fosta ispită și fostul concurent analizează pasul următor: un cămin comun.
Ieri
18:30
După o perioadă tensionată în casa Mireasa, Iolanda a ales să vorbească deschis despre legătura specială pe care a avut-o cu Alexandru. Concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a descris „chimie aparte” dintre ei. În același timp, Alexandru a explicat propria perspectivă asupra despărțirii.
18:30
Procesul Marilu Dobrescu – Iustin Petrescu: ce spune avocata influenceriței! "Cerere de daune de 250.000 de euro" # AntenaStars
După ce Marilu Dobrescu a pierdut una dintre etapele procesului cu fostul partener, avocata ei a explicat în direct ce presupune decizia instanței și ce urmează. În timp ce Marilu este obligată să elimine temporar videoclipul controversat, Iustin Petrescu ar fi solicitat daune morale uriașe. Scandalul dintre cei doi este însă departe de final.
18:20
Revenirea lui Emily în casa Mireasa a reaprins tensiunile dintre concurente, iar un nou conflict a izbucnit între ea, Iolanda și Liviu. Cei doi au oferit primele declarații după schimbul tăios de replici, în timp ce Iolanda susține că reacția ei are justificări clare. Atmosfera din casă pare mai încărcată ca oricând.
18:20
La 45 de ani și mamă a patru copii, Nicoleta Luciu arată într-o formă impresionantă. Vedeta a dezvăluit că a reușit să slăbească 14 kilograme în timp record, însă transformarea a venit cu sacrificii serioase. Dieta pe care a urmat-o este una extremă și nu o recomandă oricui, dar pentru ea a dat rezultate.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
După o perioadă dificilă, Dana Roba trăiește din nou emoția îndrăgostirii. Make-up artista a petrecut clipe romantice în Cipru alături de noul ei partener, iar imaginile postate pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor. Chiar dacă vorbesc limbi diferite, cei doi spun că legătura lor funcționează surprinzător de bine.
20:30
După câteva săptămâni în care s-a confruntat cu epuizare fizică și emoțională, Ioana Grama a ales să vorbească deschis despre momentele care au pus-o la încercare. Influencerița, urmărită de sute de mii de oameni, a împărtășit lecțiile profunde pe care le-a învățat în această perioadă și modul în care reușește, treptat, să își recapete energia.
20:30
La doar câteva luni după ce au devenit părinți pentru prima dată, Armin Nicoară și Claudia Puican își doresc deja ca familia lor să crească. Artistul a vorbit deschis despre planurile pentru un al doilea copil și despre un episod emoționant care i-a făcut să ia în calcul adopția. Cuplul spune că își dorește ca miracolul să se întâmple cât mai repede.
20:20
Armin Nicoară lămurește relația cu nașa Stana Stepănescu: „E familie pentru mine, nu altceva” # AntenaStars
După numeroase speculații apărute în mediul online, Armin Nicoară și nașa lui, Stana Stepănescu, au decis să lămurească deschis natura relației lor. Cei doi artiști au vorbit sincer, în platoul Știrilor Antena Stars, despre legătura care îi unește și despre zvonurile care i-au urmărit în ultima perioadă.
20:20
După luni de tensiuni și un scandal intens mediatizat, instanța i-a dat dreptate lui Iustin Petrescu în procesul împotriva Marilu Dobrescu. Influencerița este obligată să șteargă toate videoclipurile în care îl acuza de abuz, iar Iustin a oferit prima reacție oficială. Artistul spune că decizia reprezintă o vindicare personală, dar și un precedent important pentru cei care trec prin situații similare.
20:10
După o vacanță lungă în România, Irina Columbeanu și Monica Gabor s-au întors în Statele Unite. Tânăra a marcat momentul cu o serie de fotografii alături de mama ei, iar imaginile au atras imediat atenția fanilor.
20:00
Emoții uriașe în Piața Sfatului din Brașov! Proba de amuletă de la Chefi la cuțite a fost jurizată de Gabi Tamaș, iar chefii au așteptat verdictul cu sufletul la gură. Invitatul special le-a pus răbdarea la încercare, însă una dintre farfurii a ieșit clar în evidență.
20:00
Dana Roba, adevărul despre despărțirea de fostul iubit: „Nu pot accepta minciuna și trădarea” # AntenaStars
Deși părea că își găsise liniștea după o perioadă plină de suferință, Dana Roba a trecut printr-o nouă despărțire. Make-up artista a decis să spună deschis ce a dus la ruptura relației și de ce nu a putut merge mai departe alături de fostul iubit.
19:50
Deși este percepută ca una dintre cele mai puternice femei din showbiz, Andreea Marin a trecut prin momente de cumpănă care i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții. Vedeta povestește cum a realizat că se confruntă cu depresia și ce anume a determinat-o să meargă în terapie. Mărturiile ei arată o latură vulnerabilă, rar expusă în fața publicului.
19:40
După luni în care părea că lucrurile se liniștiseră între Cristi Tănase și mama fiicei sale, situația s-a complicat din nou. Fostul fotbalist se confruntă cu o nouă decizie în instanță, una mult mai restrictivă. Tribunalul Argeș a schimbat programul de vizită stabilit anterior, obligându-l să își vadă copilul doar sub supravegherea mamei.
19:40
Mara Bănică, petrecere de 50 de ani ca la Hollywood: vedete, două ținute și un secret al reușitei # AntenaStars
Mara Bănică a împlinit 50 de ani și a marcat momentul cu o petrecere spectaculoasă, plină de nume sonore din showbiz. Prezentatoarea de la Spynews TV a povestit în exclusivitate cum și-a organizat aniversarea și care este secretul unei petreceri reușite. Atmosfera a fost electrizantă, iar invitații s-au bucurat de o seară memorabilă.
19:30
Stabilită de aproape două decenii în Statele Unite, Elena Cârstea și-a reinventat complet stilul de viață. După probleme serioase de sănătate, artista a ajuns astăzi la greutatea pe care o consideră ideală: 50 de kilograme. Cântăreața povestește ce dietă a urmat, ce alimente a eliminat și ce sport o ajută să se mențină în formă.
19:20
Tzancă Uraganu câștigă sume impresionante la evenimente, iar acasă îl așteaptă o surpriză pe măsura efortului. Alina Marymar a dezvăluit modul în care își răsplătește partenerul pentru nopțile petrecute pe drumuri și pentru zecile de mii de euro aduse familiei.
19:20
Constantin Enceanu, chemat din nou la tribunal alături de soția lui. Care este motivul # AntenaStars
Constantin Enceanu se confruntă cu un nou proces, deschis de aceeași asociație de proprietari care l-a mai acționat în judecată și în trecut. Numele cântărețului și al soției sale apare din nou în calitate de pârâți, iar conflictul pare departe de a fi rezolvat. Totul pornește de la un apartament închiriat în Craiova.
19:20
Armin Nicoară, la un pas să rămână fără una dintre nașe. De ce s-a supărat Roxana Vașniuc înainte de nuntă # AntenaStars
Chiar înainte de grandiosul eveniment care a fost numit „nunta mileniului”, Armin Nicoară s-a confruntat cu o situație tensionată. Una dintre nașele cuplului, Roxana Vașniuc, a fost la un pas să nu mai participe, iar motivul are legătură cu o intrare spectaculoasă… ratată.
19:10
Un concurent a reușit să schimbe atmosfera în platoul Chefi la cuțite, venind în fața juraților cu o roabă întreagă de mici. Cosmin Bujdei, un adevărat pasionat al preparatului tradițional, a decis să renunțe la sofisticări și să impresioneze prin autenticitate, umor și… foarte mulți mici.
19:10
Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, iar influencerița este obligată să șteargă toate materialele în care îl acuză pe fostul iubit de agresiune. Deși decizia este definitivă, Marilu a ales să nu comenteze direct și a vorbit doar despre starea ei de sănătate și schimbările din viața personală.
19:00
Război între frați în Vâlcea: Maria și primarul Dumbravă, acuzații grave la Acces Direct # AntenaStars
O dispută care durează de aproape două decenii a rupt în două o familie din Stoenești, Vâlcea. Maria își acuză fratele – primarul localității – de agresiune, presiuni și fals în acte, în timp ce acesta respinge totul și susține că terenul disputat îi aparține. Ambele tabere au povestit drama lor în direct la Acces Direct.
18:50
Chefi la cuțite a pregătit o probă de amuletă cu totul diferită: competiția se desfășoară în Piața Sfatului din Brașov, iar jurat special este Gabi Tamaș. Cei patru chefi se luptă pentru un avantaj neașteptat, iar provocarea lansată de Irina Fodor îi scoate din ritmul obișnuit al bucătăriei.
18:40
Povestea dintre Iolanda și Alexandru a început cu pasiune fulgerătoare, dar s-a transformat rapid într-un carusel de emoții. După săruturi, nopți intense și o conexiune aparent puternică, lucrurile s-au complicat. Iolanda recunoaște ce simte cu adevărat acum și dacă ar schimba ceva din momentele petrecute împreună.
18:30
Moartea lui Alex, un sportiv român aflat în Austria, ridică suspiciuni tot mai serioase. Mama lui susține că fiul ei nu a murit accidental, ci ar fi fost implicat într-un incident violent, iar apoi mutat pentru a se ascunde adevărul. Detalii tulburătoare ies la iveală, de la cadavrul găsit într-un alt loc până la accesarea conturilor lui bancare imediat după tragedie.
18:30
Emily reaprinde spiritele la „Mireasa – Capriciile iubirii”. Se tem concurentele de întoarcerea ei? # AntenaStars
Întoarcerea lui Emily în casa „Mireasa – Capriciile iubirii” a schimbat complet atmosfera competiției. Dacă Liviu s-a bucurat sincer de revenirea ei, ceilalți concurenți privesc situația cu îngrijorare. Pe măsură ce finala se apropie, presiunea devine tot mai mare, iar prezența cuplului proaspăt reunit ridică semne de întrebare.
18:20
Stana Stepănescu trece printr-o perioadă tulburătoare după ce locuința ei a fost spartă la scurt timp de la nunta finilor Armin Nicoară și Claudia Puican. Artista spune că hoții au acționat profesionist și bănuiește că ținta lor ar fi fost darul de nuntă. De atunci, frica a pus stăpânire pe ea și evită să mai intre în apartament.
