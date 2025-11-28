Ce surprize pregătește Casa Mița Biciclista

07:40

”Ca de obicei, acolo unde sălăsluieşte Duhul Sfânt dă târcoale şi Necuratul. Ca urmare a unor nesăbuiţi, Sfântul Sinod a fost informat că există două inconveniente pentru trecerea Părintelui Arsenie Boca în rândul sfinţilor” The post Sf. Cuvios Arsenie de la Prislop, ascetul cu barbă bogată şi ochi de foc appeared first on Cotidianul RO.