Femeile din România câștigă cu 500 de lei mai puțin decât bărbații

În octombrie 2024, venitul brut mediu al angajaților cu program complet de muncă a fost de 8.374 lei, cu 25% mai mult decât salariul brut de bază de 6.553 lei. Aproape 40% dintre aceștia au câștigat între 5.001 și 10.000 lei. Salariile femeilor au fost cu 491 lei mai mici decât cele ale bărbaților, iar cei mai mari câștiguri au fost obținute de angajații din grupa de vârstă 30-44 de ani. The post Femeile din România câștigă cu 500 de lei mai puțin decât bărbații appeared first on Cotidianul RO.

