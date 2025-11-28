Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților

18:00

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit – prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că, în timpul iernii, este recomandată pentru consum carnea de curcan și că beneficiile sale nu se rezmă doar la gust. Poate contribui, de asemenea, la starea de bine și la echilibrul emoțional, datorită compușilor săi naturali esențiali pentru creier. […]