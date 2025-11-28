Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială
28 noiembrie 2025
Radu Miruță, ministrul Economiei, cel care a preluat interimatul la șefia Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, prezintă, în mod ironic, anumite inadvertențe în CV-ul. Neregulile nu au legătură cu studiile absolvite, ci cu faptul că persoana care a redactat CV-ul lui Miruță nu are nicio funcție în Ministerul Economiei, fapt ce scoate la […]
• • •
Pentru ca munca de acasă să funcționeze cu adevărat, sunt necesare instrumente digitale solide. Munca la distanță a devenit, în ultimele decenii, mai mult decât o opțiune — o realitate cotidiană pentru milioane de oameni. Ritmul schimbărilor tehnologice, globalizarea și evoluția normelor sociale fac din telemuncă o soluție tot mai atractivă. În acest context, merită […]
FOTO. Secretul relației dintre Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce FUNCȚIONEAZĂ pentru noi” # Gândul
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a vorbit despre secretul relației cu soția sa, Evelyne Vîlcu. ”E ceva ce funcționează pentru noi”, a spus acesta. Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan […]
Tokyo a fost detronat din topul celor mai mari orașe din lume în 2025. Care metropolă este campionul mondial acum # Gândul
Iată care este cel mai mare oraș din lume, de fapt, cu 41,9 milioane de locuitori. Tokyo este pe locul trei. Un nou raport al Națiunilor Unite a constatat că Jakarta, capitala Indoneziei, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmată de Dhaka din Bangladesh, cu 36,6 milioane. Jakarta, un […]
Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să oprească corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath # Gândul
Comisarul European pentru justiție, Michael McGrath, a declarat într-un interviu acordat publicației Politico că Ucraina trebuie să elimine toată corupția din rândul clasei politice dacă vrea să adere la Uniunea Europenă. Această declarație vine în contextul în care Kievul se confruntă în prezent cu un scandal de corupție în rândul administrației de la Kiev care […]
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă” # Gândul
O clientă a trăit o experiență dezgustătoare, contra sumei de 23 de lei, când a comandat o ciorbă de burtă într-un restaurant din județul Dâmbovița. Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o masă obișnuită, într-o atmosferă normală, s-a transformat rapid într-o situație grețoasă și alarmantă. Mai exact, femeia a observat în bolul său […]
Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră # Gândul
România intră în etapa decisivă pentru dezvoltarea unei rețele rutiere moderne, comparabile cu cele din statele europene dezvoltate. Conform estimărilor, țara noastră ar putea depăși pragul de 1.700 km de autostrăzi și drumuri expres până la finalul lui 2026. Pe termen scurt și mediu, România va avea anul viitor gata Autostrada Moldovei, iar în cel […]
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la Apărare. Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile […]
Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților # Gândul
Guvernul a avut la dispoziție doi ani pentru îndeplinirea unor ținte din PNRR, însă nu a fost de ajuns – vineri la miezul nopții expiră termenul limită. Jaloanele din PNRR, în valoare de 807 milioane de euro, ori nu au fost îndeplinite deloc, ori doar parțial. Vineri după-amiază, Guvernul Bolojan s-a reunit în ședință pentru […]
Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București # Gândul
Sărbătoarea Crăciunului împodobește, în fiecare an, Bucureștiul. Clădirile vechi și noi sunt înfrumusețate cu lumini calde, globuri și ghirlande, transformând Capitala într-un oraș de poveste. Fiecare locație pare să spună o poveste de iarnă, îmbinând arhitectura cu magia sărbătorilor. Bocca Lupo, Victoriei În centrul orașului, Bocca Lupo strălucește cu un decor festiv aparte. Fațada restaurantului […]
Miruță contraatacă în scandalul diplomelor. Moșteanu abia a scos o diplomă, Miruță pune la bătaie 5 # Gândul
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. După anunțul de numire, Miruță și-a publicat pe Facebook diplomele. Ionuț Moșteanu a demisionat în urma scandalului privind neclaritățile din CV-ul lui, legate de anul în […]
FOTO. Cum a trecut Cristina Cepraga peste DIVORȚUL de soțul său. ”Nu cred că îți revii niciodată total după o asemenea lovitură” # Gândul
Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a reușit să treacă peste separarea de cel care i-a fost soț, James Goodwin, împreună cu care are o fetiță. Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră […]
Consiliul Fiscal spune că România riscă o criză a datoriei publice. „Efectele economice și sociale vor fi grave dacă Guvernul nu se grăbește cu corecția bugetară” # Gândul
Consiliul Fiscal avertizează că România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice și sociale grave, în lipsa corecției bugetare, conform economedia.ro. Datoria statului a urcat la aproape 60% din PIB în iulie 2025, față de 35% în aceeași lună din 2019. Afirmațiile instituției vin într-un context în care corecția bugetară a României […]
Marcel Ciolacu despre măsurile în domeniul sănătății pe care le va lua dacă va câștiga șefia CJ Buzău. „Asta înseamnă reformă” # Gândul
Invitatul ediție de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost fostul premier Marcel Ciolacu. Candidatul social-democrat la șefia CJ Buzău a dat detalii despre măsurile pe care le are în vedere pe plan local în contextul unei reforme în sănătate cerute de tot județul. Astfel, a observat Marcel Ciolacu, este nevoie de […]
Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ALIMENTUL ideal pentru a fi consumat iarna: „Ține de foame și ajută la slăbit” # Gândul
Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit – prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că, în timpul iernii, este recomandată pentru consum carnea de curcan și că beneficiile sale nu se rezmă doar la gust. Poate contribui, de asemenea, la starea de bine și la echilibrul emoțional, datorită compușilor săi naturali esențiali pentru creier. […]
FOTO. De la ce pornesc discuțiile între Irina și Răzvan Fodor. ”Sunt moldoveancă de aia APRIGĂ” # Gândul
Irina Fodor a mărturisit de la ce pornesc discuțiile în contradictoriu dintre ei și partenerul său de viață, Răzvan Fodor. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 17 ani, iar de peste 15 […]
Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia # Gândul
Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. NABU […]
Probele la linia 5 de tramvai au fost blocate de un șofer care a parcat mașina pe șine și s-a dus să cumpere mici # Gândul
Probele la linia 5 de tramvai au fost blocate de un șofer care a parcat mașina pe șine și s-a dus să cumpere mici. Incidentul a avut loc în apropierea Aeroportului Băneasa. La testare au participat șefi de la Societatea de Transport București și reprezentanții constructorului. Tramvaiul de probă a fost blocat timp de mai […]
Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt” # Gândul
Scandalul diplomelor false, care a culminat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost una din temele predilecte ale emisiunii Ai Aflat! de vineri. Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a dat detalii despre scandalul similar în care a fost implicat, dar și despre cazul Ioanei Dogioiu, cu care […]
Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale # Gândul
Au fost adoptate în ședința extraordinară de guvern legea pensiilor magistraților și a doua rectificare bugetară pe 2025. Ilie Bolojan a anunțat că demarează oficial demersurile pentru asumarea legii pensiilor magistraților. Marți, premierul va merge în Parlament cu proiectul de lege. Pensiile magistraților Înaintea ședinței de guvern, Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, […]
Un influencer din domeniul fitnessului a decedat după ce a acceptat o provocare stupidă care i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani. De fapt, el voia să-și promoveze propria cură de slăbire. Pentru asta trebuia să se îngrașe 25 de kilograme pe care urma să le dea jos în timp record urmând rețeta sa […]
Anumite persoane cu handicap sunt SCUTITE de unele taxe. Lista actualizată pentru anul 2025 # Gândul
Statul român oferă mai multe facilități fiscale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar și pentru cele încadrate în gradul I de invaliditate. Măsura vrea să reducă din povara financiară și să faciliteze accesul la o viață cât mai independentă. Aceste scutiri se doresc a fi o formă de sprijin constant pentru cei care […]
Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan # Gândul
Ediția de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Marcel Ciolacu. Fostul premier social-democrat a criticat criza pe care actualul Guvern o provoacă la nivelul întregii țări. În acest context, Marcel Ciolacu a informat că în ceea ce-l privește, va vota fără ezitare pentru ca Executivul condus […]
Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze # Gândul
Arestat marți dimineață, cel de-al patrulea bărbat suspectat că ar fi făcut parte din grupul care a furat Bijuteriile Coroanei de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, a fost pus oficial sub acuzare. Potrivit Le Parisen, acesta a fost acuzat oficial, vineri, de furt în bandă organizată și conspirație criminală. El a fost plasat în […]
Arta ca reper cultural – Un volum despre regretatul Paul Gherasim în viziunea lui Ion Grigorescu # Gândul
Galeria Romană a deschis, pe 18 noiembrie, expoziția „Pictura ca valoare”, un eveniment cu rădăcini profunde în arta și spiritualitatea românească. Aceasta aduce în prim-plan patru repere ale artei românești: Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea, alături de o serie de scoarțe tradiționale din colecția Aureliei Pomponiu. Expoziția a fost completată de […]
FOTO. Cum s-au DESCURCAT Pavel Bartoș și soția sa la începutul căsniciei. ”Nu aveam nici paturi, nu aveam nici nici…” # Gândul
Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit cât de greu s-a descurcat la începutul căsnicie sale cu Anca, cea împreună cu care are trei copii. Pavel Bartoș este cunoscut publicului ca actor, dar și ca prezentator de televiziune al show-urilor ”Românii au talent”, alături de Smiley”, și ”Vocea României”, de la Pro […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
În prezent, planurile și dorințele personale prind contur, dar uneori se lovesc de obstacole financiare. De la planuri de renovare a locuinței, până la achiziționarea unui automobil sau chiar finanțarea unei vacanțe mult visate, un credit fix online îți poate oferi resursele necesare pentru a transforma dorințele în realitate. Articolul de față îți va arăta […]
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro # Gândul
Auri Kananen, o tânără de 30 de ani din Tampere, Finlanda, s-a transformat din manager într-o firmă de curățenie într-un fenomen global al internetului. A devenit milionară făcând exact ceea ce alții evită: curăță locuințele atât de murdare, încât puțini ar avea curajul să deschidă ușa, scrie The Sun. Totul a început în 2020, în […]
Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern” # Gândul
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, dosarul DNA în care este invocat numele lui Ilie Bolojan, în care procurorii cercetează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete. „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva […]
Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a făcut o critică dură, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, la adresa lui Cătălin Drulă, fost ministrul al Transporturilor pentru opt luni, sub guvernarea Cîțu, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă în zona Buzăului. Marcel Ciolacu l-a numit pe Cătălin Drulă „ipocrit”, având în […]
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret # Gândul
Iată ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret. Despre Casa Poporului se spune că aceasta se vede de pe Lună însă acest lucru este un mit. O altă legend urbană despre Casa Poporului este aceea că ea ar fi a doua construcție vizibilă de pe […]
Soția lui Bulă îi cere bărbatului un moment de tandrețe și alint, cum a văzut ea în casa lui Ștrulă. – Bulă, alintă-mă și tu așa cum face Ștrulă cu nevastă-sa! – Cum adică, Bubulino? – Ștrulă îi zice mereu „perla mea”. – Păi da. Ștrulă își alintă nevasta așa pentru că este bijutier. Eu […]
Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea # Gândul
După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor. Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite […]
Scandalul diplomei false a lui Ionuț Moșteanu. Marcel Ciolacu: A fost o telenovelă întreagă/Și-acum e pe internet că eu nu am bacalaureat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe marginea scandalului diplomelor false care s-a soldat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a făcut o paralelă cu cazul său, precizând că și în prezent este urmărit de scandalul diplomei […]
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl # Gândul
În subsolul reactorului 4 de la Cernobîl, se află o substanță neagră, care este considerată cel mai periculos obiect de pe Pământ. Muncitorii care au descoperit-o i-au spus „Piciorul de Elefant”, din cauza formei sale ciudate. Dar compoziția ei este de coșmar. Nu este o rocă. Este Corium – un „cocktail” creat de om. În […]
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, este mândră tare de fiica sa, care pare că îi calcă pe urme în ceea ce privește talentul la muzică. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima […]
Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE # Gândul
Planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina prezintă riscul unei „găuri negre” financiare pentru Uniunea Europeană, iar posibilitatea reluării conflictului în viitorul apropiat din cauza neînțelegerilor teritoriale, dar și costurile reconstrucției țării, ridică scepticism în privința eventualelor investiții străine. Cea mai mare parte a costurilor reconstrucției Ucrainei ar putea fi suportată de Uniunea […]
Gândul vă propune un nou test IQ, care vă va pune mintea și imaginația la contribuție. Exercițiul 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit. Care să fie acesta? Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest […]
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor” # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI. Ministerul recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se dețin autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare. „Înțelegem […]
Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă # Gândul
Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă. Potrivit primelor informații, mai multe persoane ar fi tăiat cu drujba troița și ar fi pus în locul ei o perie de wc. „La data de 28 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în […]
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței extraordinare de guvern, că Executivul va declanșa procedura de asumare a răspunderii pentru noul proiect al pensiilor magistraților. Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o […]
Ai grijă ca ambițiile tale să nu te conducă la epuizare fizică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să-ți reechilibrezi finanțele dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare eternă. Este un fenomen curios. […]
Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți” # Gândul
Un șofer a fost sancționat dur, după ce nu a acordat prioritate unei femei și copilului ei care doreau să traverseze o trecere de pietoni, în București. Pentru că a văzut că șoferul nu a avut nicio intenție să oprească, pentru a o lăsa să traverseze cu cel mic, femeia a luat decizia de a […]
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: 74% dintre românii nu au încredere în Guvern/Nu e nicio veste bună # Gândul
Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este îngrijorat de faptul că 74% dintre românii nu au încredere în Guvern. Știre în curs de actualizare AUTORUL RECOMANDĂ: Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie”: „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de […]
Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil” # Gândul
Atacantul Daniel Bîrligea e nemulțumit de jocul său și după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie Belgrad a spus că e unul dintre vinovați pentru prestația modestă a echipei. Bîrligea are șapte goluri în toate competițiile în acest sezon, iar FCSB a înregistrat în Europa League al patrulea eșec. Daniel Bîrligea, declarație incredibilă. „Nici […]
Societatea Infrastructură S5 anunță demararea unor lucrări în zona Intrării Ghimeș. „Echipele noastre intervin în această perioadă cu lucrări de reparații locale cu scopul îmbunătățirii circulației și pentru a oferi zonei un aspect mai îngrijit și mai plăcut”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook. RECOMANDAREA AUTORULUI: (P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru […]
