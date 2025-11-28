Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială

15:10

Ai grijă ca ambițiile tale să nu te conducă la epuizare fizică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să-ți reechilibrezi finanțele dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare eternă. Este un fenomen curios. […]