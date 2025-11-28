Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez

08:50

Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit […] The post Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită” appeared first on Antena Sport.