Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”

08:30

Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB. ”Să fiu sincer, sunt momente în care mă simt dezamăgit. Nu doar […] The post Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” appeared first on Antena Sport.