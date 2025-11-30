S-a declarat impresionat de Dinamo în direct: „S-a văzut și cu echipele mari”

17:50

Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF de categorie W75 de la Trnava, după o victorie clară, scor 6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, 335 WTA). În actul decisiv, românca se va duela cu cehoaica Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).Gabriela Ruse are un parcurs excelent în Slovacia, la Trnava, acolo unde participă la un turneu ITF cu premii de 60.000 de dolari, în încercarea de a-și intra în ritm înainte de startul următorului sezon. ...