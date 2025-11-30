Hermannstadt - UTA, în etapa 18 din Superliga » Echipele probabile + cote
Gazeta Sporturilor, 30 noiembrie 2025 09:50
Hermannstadt și UTA se întâlnesc în etapa a #18 din Superliga, astăzi, de la 15:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de cinci ori au câștigat gazdele din acest meci, de trei ori s-a impus gruparea din Arad, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
10:20
Francezii anunță un posibil transfer-„bombă” din Superliga: „Misteriosul jucător român e dorit la Nantes” # Gazeta Sporturilor
După ce Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a declarat pentru GSP că Lyon e interesată de Louis Munteanu, presa franceză a oferit un al doilea nume de echipă din Ligue 1 care îl urmărește atent pe atacantul de 23 de ani.E vorba de Nantes, locul 15 în Ligue 1. Fosta echipă a lui Viorel Moldovan caută un atacant pentru perioada de transferuri din iarnă și s-a oprit la Munteanu. ...
10:20
Farul - FCSB, meciul zilei în Superligă! Campioana e la pământ, constănțenii vor în play-off » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Farul - FCSB se joacă astăzi, de la ora 20:30, în etapa #18 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18 din SuperligaFCSB e praf și tremură serios pentru a intra în play-off! Rezultatele din ultima perioadă, fie că vorbim de campionat sau cupele europene nu le dau deloc liniște bucureștenilor. ...
Acum 30 minute
10:10
Dezamăgire și frustrare în tabăra Japoniei! Morten Soubak, antrenorul niponelor: „România e o echipă foarte puternică și a meritat victoria” # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 29 noiembrie, Japonia a încasat a doua înfrângere de la Campionatul Mondial de handbal feminin, fiind învinsă la 4 goluri de România: 31-27. După meci, antrenorul Morten Soubak (61 de ani) și 2 jucătoare și-au exprimat dezamăgirea față de rezultatul obținut în Rotterdam Ahoy.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
10:00
Unirea Slobozia - Botoșani, în etapa #18 din Superliga. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FC Botoșani se joacă astăzi, de la ora 17:30, în etapa #18 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18Unirea Slobozia traversează o serie neagră, cu șase înfrângeri consecutive. În schimb, Botoșani speră să își mențină forma excelentă și să rămână pe podium.Gazdele abordează această rundă de pe locul 12, cu 18 puncte adunate după 17 partide. ...
10:00
Meciul dintre Pisa și Inter din etapa #13 a primei ligi italiene a fost programat astăzi, 30 noiembrie, de la ora 14:30. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.Interul lui Cristi Chivu, pe locul 4 în acest moment, poate ajunge cel mult până pe locul 3 cu o victorie în meciul cu nou-promovata în Serie A. ...
Acum o oră
09:50
Chelsea - Arsenal, derby-ul etapei #13 din Premier League, va avea loc de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo, contracost.Cele două echipe vin după victorii mari în Champions League la mijlocul săptămânii. Chelsea a învins-o pe Barcelona cu 3-0, Arsenal a câștigat cu Bayern Munchen, scor 3-1.Chelsea - Arsenal, live de la 18:30Click AICI pentru statisticiChelsea - Arsenal, echipe probabileChelsea: R. ...
09:50
Hermannstadt și UTA se întâlnesc în etapa a #18 din Superliga, astăzi, de la 15:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #18Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de cinci ori au câștigat gazdele din acest meci, de trei ori s-a impus gruparea din Arad, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate. ...
09:40
Suporterii lui Bayern au afișat un banner obscen în timpul meciului cu FC St. Pauli (3-1). De asemenea, și-au atacat propriul președinte.Bayern a câștigat „cu forcepsul” în fața penultimei clasate FC St. Pauli (3-1). Două goluri marcate în prelungiri, de Luis Diaz și de Nicolas Jackson au decis o partidă în care liderul s-a chinuit efectiv să desfacă defensiva extrem de bine organizată a hanseaților. ...
Acum 2 ore
09:10
FABULOS! Lionel Messi a doborât recordul și e definitiv în istorie » A depășit o legendă de la Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai multe assist-uri reușite în istoria fotbalului. Argentinianul a dat o pasă decisivă și în Inter Miami - New York City FC 5-1, finala Conferinței de Est din MLS.După victoria cu echipa din New York, Inter Miami s-a calificat în finala MLS, unde o va întâlni pe Vancouver Whitecaps, echipa lui Thomas Muller. ...
08:50
Acuze dure la adresa jucătorilor lui Pep Guardiola: „Simulează accidentări, ar trebui...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Farke, managerul lui Leeds United, și-a pierdut cumpătul în fața camerelor de luat vederi, după 2-3 cu Manchester City.Manchester City a avut 2-0 pe tabelă după numai 25 de minute, grație golurilor înscrise de Phil Foden și de Gvardiol. Însă apoi s-a relaxat și Leeds a restabilit echilibrul pe tabelă, prin reușitele lui Calvert-Lewin (49) și Nmecha (69). ...
08:40
Marius Baciu, fostul fundaș al Stelei, a lăudat-o pe Dinamo, după victoria „câinilor” cu Oțelul, scor 1-0, din etapa #18 a Superligii.Fostul campion din Liga 1 e impresionat de constanța, dar și de jocul defensiv al lui Dinamo. Și l-a lăudat pe Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, cel care împlinește 2 ani de când a preluat banca echipe bucureștene. ...
Acum 4 ore
08:10
România și-a aflat două adversare din grupa principală la Mondialul de handbal feminin: cine poate fi a treia # Gazeta Sporturilor
România a obținut calificarea în grupa principală de la Campionatul Mondial, acolo unde le va întâlni pe Ungaria și Elveția. A treia adversară va fi una dintre Senegal și Iran, în funcție de cine va câștiga meciul direct dintre cele două. România e în grupa A preliminară. Aceasta se împerechează cu grupa B pentru a forma grupa principală I. Primele 3 clasate din fiecare gupă preliminară se califică în faza a doua a competiției. ...
08:00
Antrenorul lui Lazio, Maurizio Sarri, și jucătorii săi au protestat la finalul meciului cu Milan (0-1), apoi au intrat în silenzio stampa. Iar clubul reacționat cu o postare și un videoclip pe Twitter.În tweet-ul publicat la miezul nopții, Lazio face referire la un posibil penalty neacordat echipei lui Maurizio Sarri în minutul 50 al meciului de pe San Siro cu AC Milan. ...
07:40
Gabriel Torje, fostul jucător de la Dinamo, a răbufnit după meciul câștigat de „câini” cu Oțelul, scor 1-0. Fostul internațional a fost deranjat de declarațiile lui Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor.La interviul de la finalul partidei de pe Arena Națională, Laszlo Balint a criticat arbitrajul lui Iulian Călin, acuzând că acesta i-a lăsat pe dinamoviști să tragă de timp. ...
Acum 12 ore
00:40
„Comportament barbar!” » Acuzații GRAVE împotriva lui Gheorghe Tadici: „Colega noastră nu mai vine la antrenamente!” » Reacția antrenorului: „E posibil să le mai fi înjurat, nu mă cenzurez!” # Gazeta Sporturilor
Acuzații scandaloase, extrem de grave, lansate sub protecția anonimatului la adresa lui Gheorghe Tadici, „veteranul” de 73 de ani de pe banca lui HC Zalău, penultima clasată din Liga Florilor. Fostului selecționer al naționalei i se reproșează tratamentul revoltător la care și-ar supune unele handbaliste, care s-au hotărât să semnaleze câteva dintre presupusele derapaje și abuzuri de ordin psihic ale antrenorului lor. ...
00:20
Niciun meci fără pulsometru pentru Ovidiu Mihăilă: „Când ajung acasă trebuie să verific” » Motivele de optimism dinaintea „șocului” cu Danemarca # Gazeta Sporturilor
România a învins Japonia, scor 31-27, și s-a calificat în faza grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin. Selecționerul Ovidiu Mihăilă a comentat pe larg desfășurarea partidei și a făcut calculele pentru „șocul” cu Danemarca. ...
00:10
Zeljko Kopic, declarație surprinzătoare după debutul lui Mazilu la Dinamo: „Asta ne-a forțat să luăm decizia” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale în victoria obținută pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa 18 din Superliga.De asemenea, tehnicianul croat a dezvăluit și motivul pentru care a decis să-l debuteze pe Adrian Mazilu, jucătorul adus în această vară de la Brighton. ...
00:00
Debutant la Dinamo, Mazilu a recunoscut: „Nu mă așteptam să intru. Puțin cam repede” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, a debutat la Dinamo astăzi, cu ocazia meciului de campionat cu Oțelul, câștigat cu 1-0. După 20 de luni pe tușă, jucătorul de bandă a dezvăluit în ce situație se află în prezent.În minutul 89 din Dinamo - Oțelul, Zeljko Kopic l-a schimbat pe Antonio Bordușanu cu Adrian Mazilu, jucător care i-a costat pe „câini” 400.000 de euro.A fost prima apariție a lui Mazilu într-un meci oficial din aprilie 2024 încoace. ...
29 noiembrie 2025
23:50
Criticat tot mai des de fani și conducere, jucătorul lui Dinamo n-are de gând să plece în iarnă: „Mai am contract un an și jumătate” # Gazeta Sporturilor
Criticat tot mai des de suporterii lui Dinamo, dar și de conducerea clubului, Stipe Perica (30 de ani) a declarat că nu se gândește la plecarea de la echipă și că se concentrează la fiecare meci să dea tot ce poate. ...
23:40
Laszlo Balint a reacționat după eșecul cu Dinamo: „Nu rămânem cu nimic din acest meci” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdut, scor 0-1 în fața celor de la Dinamo, într-un meci din etapa#18 a Superligii.Antrenorul celor de la Oțelul Galați a abordat mai multe subiecte la flash-interviu. ...
23:30
„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” » I-a adus victoria lui Dinamo și a mers la interviu: „Aveam nevoie de gol, toată lumea vorbea despre mine” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, autorul unicului gol din Dinamo - Oțelul 1-0, s-a declarat ușurat că a înscris pentru prima dată după două luni și jumătate.Căpitanul lui Dinamo a înscris în minutul 37. A fost un gol inedit pentru un jucător de statura și stilul lui, cu capul, de la ceva distanță de poarta lui Dur-Bozoancă.Cum a comentat Cîrjan?Cătălin Cîrjan, după ce i-a adus victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Toată lumea vorbea despre jocul meu. ...
23:20
Scor NEMAIVĂZUT reușit de Ungaria, viitoarea adversară a României! Diferență de 34 de goluri și aproape 50 de goluri marcate # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Ungariei a reușit scorul Campionatului Mondial în confruntarea cu Iran din grupa B. Viitoarea adversară a României a dominat-o pe Iran, a marcat aproape 50 de goluri și s-a impus la o diferență de 34 de goluri: 47-13.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
23:10
La 3 luni de la transfer, Adrian Mazilu a debutat la Dinamo: nu mai jucase din aprilie 2024 # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, a debutat la Dinamo în această seară, în victoria cu Oțelul (1-0), bifând primul lui meci oficial după o pauză de un an și 8 luni!În finalul lunii august, Dinamo și Brighton au bătut palma pentru transferul lui Adrian Mazilu, extremă dreapta cu mare potențial, dar fără meci din aprilie 2024, ținut pe tușă de o serie de probleme musculare. ...
22:50
Pivotul lui Rapid București a înscris 9 goluri într-un joc de la Campionatul Mondial, dar a ratat distincția de „jucătoarea meciului” # Gazeta Sporturilor
Angola a obținut o nouă victorie convingătoare la Campionatul Mondial de handbal feminin: 34-23 împotriva Coreei de Sud. Albertina Kassoma, pivotul lui Rapid București, a fost cea mai bună marcatoare a țării africane, însă a ratat premiul de „jucătoarea meciului”.După succesul cu Kazahstan din runda inaugurală (38-20), Angola s-a duelat cu Coreea de Sud în Trier Arena din Germania, în fața a peste 3000 de spectatori. ...
22:50
La 0-4 pe teren propriu, suporterii n-au mai răbdat și au început să părăsească stadionul # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Everton au început să părăsească „Hill Dickinson Stadium” în minutul 60 al meciului din etapa 13 din Premier League, contra lui Newcastle, pierdut cu scorul de 1-4.„Coțofenele” conduceau atunci cu scorul de 4-0, iar suporterii n-au mai îndurat prestația lamentabilă a formației antrenate de David Moyes și au plecat în număr mare de pe stadion. ...
22:50
Probleme pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB? Jordan Ikoko a ieșit accidentat # Gazeta Sporturilor
Jordan Ikoko, titularul postului de fundaș dreapta la Dinamo în absența lui Maxime Sivis, s-a accidentat în minutul 57 al partidei dintre „câini” și Oțelul Galați, din etapa #18 din Superliga.Dinamo este „în corzi” pe postul de fundaș dreapta, în condițiile în care și Maxime Sivis este accidentat. ...
22:10
Ziua lui Oscar Piastri! Australianul, în pole-position pentru Marele Premiu al Qatarului # Gazeta Sporturilor
Weekendul perfect al lui Oscar Piastri în Qatar a continuat și în calificările pentru Marele Premiu, în care australianul a fost cel mai rapid, profitând de o greșeală a coechipierului său, Lando Norris.Norris, lider în clasamentul general al piloților cu două curse rămase din acest sezon, era în frunte după primele tururi rapide din Q3, având un avans de 0.035 secunde față de Piastri. ...
22:00
Imagini splendide cu bucuria tricolorelor în Rotterdam Ahoy: exuberanță după succesul dificil cu Japonia! # Gazeta Sporturilor
După victoria obținută de România în fața Japoniei, scor 31-27, jucătoarele noastre au izbucnit într-un „dans” al bucuriei și au oferit imaginile turneului. Naționala lui Ovidiu Mihăilă și-a asigurat matematic calificarea în grupa principală, unde va ajunge cu minim 2 puncte.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
21:40
Danemarca - Croația, în grupa României de la Campionatul Mondial » Reporterii GSP transmit din Rotterdam Ahoy # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Croația se înfruntă în runda secundă a grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Meciul a început la ora 21:30, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 4 și Digi Sport 4. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.În Rotterdam Ahoy, ziua a început cu victoria României în fața Japoniei, scor 31-27. ...
21:30
21:30
Lorena Ostase, jucătoarea meciului cu Japonia: „Luni, de Ziua Națională, LUPTĂM cu Danemarca!” # Gazeta Sporturilor
Lorena Ostase, 28 de ani, pivotul naționalei României, a comentat la cald victoria cu Japonia, 31-27 în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin.Nu a fost ușor, dar s-a terminat cu bine. România a câștigat la 4 goluri cu Japonia, 31-27, avantajul maxim pe care l-a avut în acest joc, și va intra în grupele principale cu cel puțin două puncte. ...
Acum 24 ore
21:20
Sorina Grozav: „Poate câștigăm grupa, de ce nu?” » Golghetera României „simte” că România poate face un Mondial de vis # Gazeta Sporturilor
Sorina Grozav (26 de ani) a avut o prestație excelentă în victoria României contra Japoniei, scor 31-27, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. La finalul jocului, principala marcatoare a tricolorilor a vorbit despre al doilea succes al tricolorelor și și-a arătat optimismul înaintea derby-ului cu Danemarca de luni, 1 decembrie, ora 21:30. ...
21:20
Eva Kerekes a spus totul despre detenta sa uimitoare după România - Japonia: „Mă bucură maxim!” # Gazeta Sporturilor
Eva Kerekes, extrema stânga de 24 de ani de la Gloria Bistrița, a reacționat după ce România a învins Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 31-27.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăTot astăzi, în grupa României se va juca meciul Danemarca - Croația, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. ...
21:10
Încurajat de victoria cu Japonia, selecționerul Ovidiu Mihăilă întreabă: „De ce n-am produce și noi o surpriză?” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Mihăilă, 52 de ani, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a analizat victoria cu Japonia, 31-27 în al doilea meci din grupele preliminare de la Campionatul Mondial.A fost mai dificil decât sugerau calculele hârtiei, dar România a trecut și de Japonia, 31-27. În niciun moment al jocului diferența nu a fost mai mare de 4 goluri.În urma victoriei care confirmă avansarea României în grupa principală, Ovidiu Mihăilă s-a arătat încântat. ...
20:50
PSG, înfrângere surprinzătoare în Ligue 1 » Echipa lui Luis Enrique poate pierde șefia clasamentului # Gazeta Sporturilor
Campioana en-titre din Ligue 1, PSG, a suferit a doua înfrângere din această stagiune după ce a pierdut în deplasare cu AS Monaco, scor 0-1, în etapa 14 din Ligue 1. Astfel, echipa antrenată de Luis Enrique (55 de ani) poate pierde șefia clasamentului, Marseille și Lens aflându-se la doar două puncte în spatele liderului, cu un meci mai puțin disputat.Unicul gol al meciului a fost marcat de niponul Takumi Minamino, care a fost servit ideal de Aleksandr Golovin în minutul 68. ...
20:20
Vizita lui Ronaldinho la Iași, un eșec total: asistență redusă și organizarea a fost la pământ # Gazeta Sporturilor
Anunțat a fi unul dintre evenimentele majore din istoria Iașului, meciul demonstrativ de fotbal din această seară dintre „Ronaldinho și prietenii” și Legendele României a fost mai mult un eșec decât o reușită. Evenimentul așteptat de mulți oameni a fost marcat de o vreme nefavorabilă care a dus la o asistență scăzută și o organizare haotică.După ce ieri a fost isterie la sosirea brazilianului la Iași, astăzi agitația s-a domolit. ...
20:00
Bogdan Andone a reacționat după ce a demolat-o pe CFR Cluj: „E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit după ce echipa sa a învins CFR Cluj, scor 3-0, într-un meci din etapa #18.Tehnicianul și-a lăudat jucătorii, în special pe Ricardo Matos, marcator la primul gol și pasator decisiv la celelalte două reușite, și pe Borța, cel care a înscris un gol superb în minutul 45+1. De asemenea, Bogdan Andone a vorbit și despre lupta la play-off, în condițiile în care piteștenii sunt pe locul 5 cu 30 de puncte acumulate. ...
20:00
Scene IREALE în Turcia, cu Maxim, Sorescu și Drăguș pe teren: GOL în timp ce jucătorii săriseră la bătaie! # Gazeta Sporturilor
Deian Sorescu (28 de ani) a oferit o pasă decisivă în Gaziantep - Eyupspor 1-2, meci din etapa 14 a campionatului Turciei. Faza acelui gol este neverosimilă.Gaziantep - Eyupspor a început cu doi români titulari: Alexandru Maxim la gazde, Denis Drăguș la oaspeți. La ieșirea de la cabine pentru repriza secundă au fost chiar 3, Deian Sorescu fiind aruncat în luptă de către antrenorul lui Gaziantep. ...
19:40
A venit în locul lui Daniel Pancu la interviu și a uimit cu discursul său după umilința de la Mioveni: „FC Argeș a avut noroc!” # Gazeta Sporturilor
George Ciorceri (70 de ani), antrenorul cu licență PRO de la CFR Cluj, a venit la flash-interviu în locul lui Daniel Pancu (48 de ani), după eșecul suferit de ardeleni în deplasare cu FC Argeș, scor 0-3.După ce a debutat cu două victorii consecutive pe banca lui CFR, 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia și 3-0 pe teren propriu cu Rapid, Daniel Pancu a suferit o înfângere la scor de neprezentare la Mioveni, iar misiunea de a califica echipa în play-off pare din nou dificilă. ...
19:40
Gestul de la imn! Ce au făcut fanii români din Rotterdam Ahoy în momentul solemn dedicat rivalei Japonia # Gazeta Sporturilor
Peste 2000 de fani tricolori au susținut națioanal de handbal feminin la meciul cu Japonia, al doilea al grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăNaționala pregătită de Ovidiu Mihăilă s-a simțit ca acasă la Rotterdam. ...
19:30
Tensiune în fața arenei: sute de suporteri ai lui Partizan încearcă să pătrundă la antrenament! # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Partizan s-au adunat în fața Beogradska Arena în semn de protest față de demisia antrenorului Željko Obradović, sperând că astfel l-ar putea convinge pe titratul tehnician să-și schimbe decizia. ...
19:20
Dan Șucu respiră ușurat » Genoa a obținut prima victorie sub comanda lui Daniele De Rossi # Gazeta Sporturilor
Genoa a obținut prima victorie sub comanda lui Daniele De Rossi, reușind să revină de la un gol în minus și să învingă Verona cu 2-1 pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Serie A. Astfel, „grifonii” sunt neînvinși în ultimele 4 partide, în timp ce adversarii lor rămân fără succes în campionat în acest sezon. ...
19:10
Solskjaer își amintește un episod cu Ancelotti: „Să antrenez United? Nu, nu, prea multă presiune” # Gazeta Sporturilor
Ole Gunnar Solskjaer, fostul antrenor al lui Manchester United, a rememorat un episod curios cu Carlo Ancelotti, care la acea vreme antrena Everton. Potrivit norvegianului, tehnicianul italian a mărturisit că nu ar dori să preia conducerea pe Old Trafford din cauza presiunii enorme asociate cu postul.Solskjaer a fost aproape trei ani la cârma clubului înainte de a fi demis. ...
19:10
După Liverpool, Barcelona și Bayern, o altă superputere a intrat pe fir pentru jucătorul englez! # Gazeta Sporturilor
Marc Guehi, 25 de ani, fundaș englez de națională, căpitan la Crystal Palace, este dorit nu doar de Liverpool, ci și de două dintre marile echipe ale Spaniei, Barcelona și, mai nou, Atletico Madrid.În vară, Marc Guehi a fost la un pas de Liverpool. Stoperul englez avea un acord cu echipa de pe Anfield, și cluburile erau înțelese, dar totul a picat în ultima clipă, deoarece londonezii n-au reușit să-i găsească în timp util un înlocuitor. ...
19:10
Manchester City, victorie chinuită cu nou-promovata Leeds! Golul decisiv a venit în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la limită pe teren propriu cu nou-promovata Leeds, scor 3-2, deși „cetățenii” conduceau cu scorul de 2-0 în minutul 25.Leeds a reușit să revină în repriza secundă, iar golul decisiv a fost marcat de Phil Foden în minutele de prelungire.Manchester City, victorie la limită cu nou-promovota LeedsPhil Foden a deschis scorul încă din primul minut al meciului. ...
18:50
„Talismanul” primit de Cristina Laslo din partea fanilor români, înainte de startul Mondialului: „Căpitane, ia-l. E al vostru” # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul Campionatului Mondial, Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei României, a primit un cadou special, un obiect cu o semnificație sentimentală, din partea Angelei Pop, lidera galeriei române la Rotterdam.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:40
Imagini SPECTACULOASE de la meciul echipei naționale feminine de junioare Under 17 # Gazeta Sporturilor
A plouat torențial la București de la primele ore ale dimineții, iar meciurile jucate afară au oferit imagini spectaculoase, pe care le-au imortalizat fotoreporterii.Echipa națională de fotbal feminin Under 17 a României a avut și ea meci astăzi, cu Elveția, la Centrul Național de fotbal de la Buftea.+1 FOTODupă 0-0 în primul meci contra Austriei, naționala noastră a cedat în fața Elveției, scor 1-2. ...
18:10
„Câinele” Giani Kiriță și-a inaugurat școala de fotbal și s-a „ciocnit” deja de micii rivali: „O să râdeți de mine, dar mă înțeleg foarte bine cu ei” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, și-a deschis propria școală de fotbal pentru copii, în apropiere de Arena Națională.Kiriță se implică personal la antrenamente și coordonează 20 de copii, născuți între 2015 și 2020. Dorința de a lucra cu copiii a venit din faptul că îi era dor de fotbal, iar acum se poate bucura din nou, alături de puști. ...
18:10
Florin Borța (26 de ani) a înscris un gol minunat în FC Argeș - CFR Cluj, prin care a dus scorul la 2-0 în minutul 1 al prelungirilor primei părți.Cu 5 minute rămase de jucat din prima repriză, piteștenii au deschis scorul dintr-un penalty comis de Louis Munteanu. Cel care a transformat a fost Ricardo Matos. ...
18:10
Lorenzo Insigne (34 de ani) este aproape de a reveni în Serie A, după 4 sezoane petrecute în MLS, la FC Toronto. După ce a evoluat timp de 11 stagiuni la Napoli, atacantul a ajuns la un acord cu Lazio.Potrivit informațiilor dezvăluite de Nicolo Schira, fostul internațional italian va semna chiar în acest weekend cu Lazio, din postura de jucător liber de contract. Înțelegerea se va întinde pe un an și jumătate, iar Insigne va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.