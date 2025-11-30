Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele

15:50

Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare" condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale" franceze, relatează Le Figaro. Într-un raport din 12 noiembrie, organizaţia menţionează că 85 de […]