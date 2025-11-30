Sabotaj pe calea ferată în România? Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat

16:20

Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene. România a avut mai mult de doi ani de zile pentru ca până pe 28 noiembrie 2025 să îndeplinească trei […]