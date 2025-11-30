Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei. Vrea încă 240 şi sisteme de detectare a dronelor
PSNews.ro, 30 noiembrie 2025 16:20
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240.de drone cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme de detectare a dronelor. "Poliţia de Frontieră Română îşi consolidează permanent capacitatea de supraveghere şi control a frontierei de stat prin […]
Acum 30 minute
16:20
Proiecţii alarmante ale INS: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane până în 2080 # PSNews.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Naţional de Statistică (INS), în lucrarea intitulată "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080". Proiecţia populaţiei rezidente a […]
16:20
Sabotaj pe calea ferată în România? Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat # PSNews.ro
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj. Incidentul s-a produs în jurul orei 19:05, iar trenul a fost nevoit […]
16:20
Regiunea Atena și două insule din Marea Egee au fost plasate de autoritățile din Grecia în stare de urgență hidrologică. Ministrul grec al Mediului a anunțat că astfel vor fi accelerate lucrările de infrastructură pentru a face față unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, relatează Agerpres. Nicio restricţie asupra […]
16:20
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei. Vrea încă 240 şi sisteme de detectare a dronelor # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240.de drone cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme de detectare a dronelor. ”Poliţia de Frontieră Română îşi consolidează permanent capacitatea de supraveghere şi control a frontierei de stat prin […] Articolul Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei. Vrea încă 240 şi sisteme de detectare a dronelor apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Mediului, despre situaţia din Prahova: Oamenii vor primi apă potabilă după 72 de ore, dacă nu plouă # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, duminică, faptul că sunt necesare 72 de ore de la momentul în care se opreşte ploaia „pentru a aduce apa la un nivel potabil". „Apele Române au dat recomandarea pentru a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile pentru Situaţia de Urgenţă. Astăzi este necesar să fie analizat de urgenţă", […]
16:20
Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc # PSNews.ro
Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene. România a avut mai mult de doi ani de zile pentru ca până pe 28 noiembrie 2025 să îndeplinească trei […]
Acum 2 ore
15:20
Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Nu are apă pentru sterilizarea instrumentelor medicale # PSNews.ro
Criza apei potabile din județul Prahova afectează și activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical al unității, chirurgul Cîlin Tiu, a declarat că nu se mai fac internări, fiind primite doar urgențele majore. S-a luat această măsură, deoarece nu se mai poate face sterilizarea. Astfel, sunt preluate doar urgențele majore. Pacienții din spital – aproximativ 80 […]
15:20
Eurogrupul, cursa pentru preşedinţie. Candidează un grec şi un belgian. Organismul coordonează politica fiscală # PSNews.ro
Doi candidaţi, un grec şi un belgian, au intrat în cursa pentru preşedinţia Eurogrupului, organismul care reuneşte miniştrii de Finanţe din zona euro, în urma demisiei surprinzătoare a irlandezului Paschal Donohoe, transmite AFP, relatează Agerpres. Aceştia sunt ministrul belgian de Finanţe, Vincent Van Peteghem (foto), în vârstă de 45 de ani, şi ministrul elen de […]
15:20
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune moțiune pentru a da jos Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Schimbare de tactică în tabăra Opoziției. Un ales intrat în Parlament pe listele S.O. S România și cu susținerea AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură pentru da jos Guvernul Bolojan. Demersul vizează exclusiv scoaterea USR de la guvernare și demiterea premierului Ilie Bolojan. Inițiatorul moțiunii, senatorul Ninel Peia, a declarat că negociază […]
15:20
Prosperitatea economică a Europei este „orientată către o lume care dispare treptat", a declarat vineri Christine Lagarde, implorând factorii de decizie ai blocului să depăşească în sfârşit „ani de inacţiune", notează FT. Într-un discurs dur, preşedinta Băncii Centrale Europene a avertizat că „vechiul model de creştere" al Europei a devenit depăşit, deoarece dependenţa sa de […]
15:20
Școlile din Câmpina vor fi închise marți, 2 decembrie, după ce orașul a rămas fără apă potabilă # PSNews.ro
Toate școlile din municipiul Câmpina ar urma să fie închise marți, 2 decembrie, după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră. Propunerea a fost făcută de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina și transmisă spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova. Suspendarea cursurilor vizează […]
15:20
Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie. Rutele ocolitoare recomandate # PSNews.ro
De 1 Decembrie vor exista mai multe restricții de circulație în Capitală, ca urmare a Paradei care are loc de Ziua Națională a României. „În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune […]
Acum 4 ore
14:20
Prefectul din județul Prahova face acuzații dure la adresa companiei Apele Române. Daniel Nicodim susține că instituția a dat asigurări că nu vor exista probleme la alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu. 12 localități, dintre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Brează au rămas fără apă de vineri seară, […]
14:20
Plăți mai sigure în Uniunea Europeană: retrageri de numerar din magazine și reguli stricte împotriva fraudei # PSNews.ro
Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro, potrivit Europa Press. Consiliul și Parlamentul European au ajuns […]
14:20
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de drone ruseşti # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat informația conform căreia dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc. Condamnăm aceste atacuri și rămânem alături de Ucraina, a spus Sandu. Autoritățile moldovene au anunțat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație. Aceasta a fost a treia […]
14:20
Astăzi, pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană se desfășoară alegeri pentru toate nivelurile de reprezentare: deputați în Sovietul Suprem, consilii locale, dar și șefi ai administrațiilor sătești și comunale. Procesul electoral, nerecunoscut de autoritățile Republicii Moldova și de comunitatea internațională, se desfășoară după regulile stabilite unilateral de structurile transnistrene. Ziua unică a alegerilor din stânga […]
14:20
Guvernul pregătește schimbări pentru Legea petrolului: Perimetrul Trident ar putea reveni statului # PSNews.ro
Guvernul ar putea modifica Legea petrolului astfel încât perimetrul Trident din Marea Neagră, deținut în proporție de peste 80% de Lukoil, să revină în proprietatea statului. Acesta ar putea fi preluat de compania Romgaz, care deține restul participației la exploatație. Măsura este analizată în contextul alinierii României la sancțiunile impuse Rusiei de către SUA, scrie […]
14:20
Șeful IȘJ Alba, acuzat de PSD că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări # PSNews.ro
Șeful IȘJ Alba este acuzat că i-a făcut „proști" pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări. Filiala locală a PSD susține că este vorba despre liberalul Cornel Sandu și îi cere acestuia să prezinte scuze publice. De asemenea, social democrații cer intervenția Ministerului Educației. Declarația controversată a apărut în timpul unei ședințe a […]
14:20
Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat, la Antena 3 CNN, că majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 75% a fost o măsură impusă de Comisia Europeană, parte a unul jalon din PNRR și că ar fi trebuit adoptată în urmă cu doi ani. De asemenea, fostul ministru al Dezvoltării a anunțat că în […]
14:20
Percepții globale despre inteligența artificială: România și SUA, mai îngrijorate de riscul dezinformării # PSNews.ro
În cadrul raportului UNESCO World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2025, Dan Sultănescu, director de cercetare la CPD SNSPA, a coordonat un studiu comparativ despre percepțiile cetățenilor privind inteligența artificială (IA) în patru țări: Mexic, România, Africa de Sud și Statele Unite. Studiul, realizat în colaborare cu Universitatea din Carolina de Sud, […]
14:20
Aglomerație la frontiere. Zeci de mii de persoane au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore # PSNews.ro
Poliția de Frontieră Română a anunțat duminică faptul că, în ultimele 24 de ore, aproximativ 75.400 de persoane și peste 16.300 de mijloace de transport au tranzitat frontiera. Pe sensul de intrare în România au fost înregistrate 37.531 de persoane și 7.725 de vehicule. Poliția de Frontieră a mai transmis că, începând cu 10 februarie […]
14:20
La aproape trei săptămâni după anunțul președintelui Volodimir Zelenski privind deschiderea Ucrainei către exporturi de armament, autoritățile de la Kiev au confirmat trecerea planului din faza declarativă în cea operațională. Primele birouri de vânzări urmează să fie inaugurate la Berlin și Copenhaga, două dintre cele mai solide piețe europene pentru cooperare în domeniul apărării. Măsura […]
13:20
Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica duminică, de Sfântul Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Aproape 550.000 de bărbaţi poartă numele Andrei sau nume derivate. În cazul femeilor, numărul depăşeşte 438.000. 516.000 de bărbaţi au numele Amdrei, în timp ce numele Andreea este purtat de aproape 350.000 de femei. În cazul bărbaţilor, ca număr, […]
13:20
Duminică, 30 noiembrie, mai multe județe se află sub cod galben de ploi, iar la munte meteorologii au anunțat ninsori. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub […]
13:20
Dincolo de spectacolul oferit de profesioniști, Patinoarul Berceni Arena se remarcă drept un spațiu dedicat mișcării și educației sportive. Arena nu este doar o gazdă pentru meciuri de elită, ci și un loc esențial unde se cultivă pasiunea pentru sport, se învață patinajul și, cel mai important, se deprind obiceiuri sănătoase, departe de influența ecranelor. […]
13:20
VIDEO Capitala a îmbrăcat haine de sărbătoare. S-a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin […]
13:20
Călin Georgescu, anunț pentru susținători. S-a schimbat locul de întâlnire la evenimentele de 1 Decembrie # PSNews.ro
Călin Georgescu a anunțat o schimbare de ultim moment privind locul de întâlnire de la Alba Iulia de 1 Decembrie, precizând că se va întâlni cu susținătorii săi la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, și nu la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, așa cum fusese stabilit inițial. Georgescu a transmis un mesaj de […]
13:20
Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului # PSNews.ro
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai spectaculoase mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cine
13:20
Victor Negrescu, mesaj pro social-democrație după reuniunea Internaționalei Socialiste din Malta # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezentat sâmbătă seara concluziile reuniunii Internaționalei Socialiste din Malta, într-un mesaj publicat pe Facebook. Evenimentul a reunit lideri politici de rang înalt și a fost prezidat de Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al Internaționalei Socialiste, alături de gazda reuniunii, premierul maltez Robert Abela. Victor Negrescu a declarat că […] Articolul Victor Negrescu, mesaj pro social-democrație după reuniunea Internaționalei Socialiste din Malta apare prima dată în PS News.
13:20
Victorie muncită la Rotterdam! România distruge Japonia și se califică mai departe la Mondialul de handbal feminin # PSNews.ro
România a obținut și în cel de-al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin o victorie importantă, care îi asigură accederea în main round. Tricolorele au bifat un nou succes, impunându-se cu 31-27 în fața Japoniei, ceea ce le-a propulsat temporar pe primul loc în grupa A și le-a garantat ieșirea din faza […] Articolul Victorie muncită la Rotterdam! România distruge Japonia și se califică mai departe la Mondialul de handbal feminin apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:20
Congresul Național al AUR are loc duminică, la Alba Iulia, unde președintele partidului, George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la conducerea formațiunii. Evenimentul este organizat în orașul considerat de liderii AUR drept locul de început al proiectului politic și un reper simbolic al unității naționale. Biroul Național de Conducere al AUR a […] Articolul Congresul Național AUR la Alba Iulia. George Simion, candidat unic pentru un nou mandat apare prima dată în PS News.
12:10
Apele Române recomandă declararea stării de urgență în Prahova. Situație critică la Paltinu # PSNews.ro
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă seară că acumularea Paltinu se confruntă cu o situație „critică”, generată de creșterile bruște de debite și turbiditatea foarte ridicată provocate de fenomene hidrologice severe aflate sub incidența Codului Portocaliu. Din cauza valorilor care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în localitățile […] Articolul Apele Române recomandă declararea stării de urgență în Prahova. Situație critică la Paltinu apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
Verde intens, albastru electric – De ce devine STB soluția preferată a cetățeanului modern # PSNews.ro
Bucureștiul se mișcă împreună nu este doar o campanie, este chemarea de a schimba o poveste marcată de întârzieri și aglomerație, cu una proaspătă. Astfel, călătoria cu STB devine Alegerea Cool & Inteligentă. STB deschide un nou capitol de Smart Commuting, ancorat în trei atribute cheie care promit mai mult decât transport: oferă o […] Articolul Verde intens, albastru electric – De ce devine STB soluția preferată a cetățeanului modern apare prima dată în PS News.
21:00
Dincolo de spectacolul oferit de profesioniști, Patinoarul Berceni Arena se remarcă drept un spațiu dedicat mișcării și educației sportive. Arena nu este doar o gazdă pentru meciuri de elită, ci și un loc esențial unde se cultivă pasiunea pentru sport, se învață patinajul și, cel mai important, se deprind obiceiuri sănătoase, departe de influența ecranelor. […] Articolul Program special de 1 Decembrie la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
18:40
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în București-Ilfov. Va ploua în cea mai mare parte a țării, la munte vor fi lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 -15 cm. O informare meteorologică intră în vigoare sâmbătă […] Articolul METEO Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte apare prima dată în PS News.
18:40
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Finanţelor, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot […] Articolul Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% apare prima dată în PS News.
18:40
Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii. Ciolacu anunţă că se va bate împotriva acestei aberaţii, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, […] Articolul Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită apare prima dată în PS News.
18:40
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională” a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro. Instituţia va beneficia de un tratament „complet şi […] Articolul Cinemateca Franceză îşi închide sălile o lună din cauza ploşniţelor apare prima dată în PS News.
18:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că spațiul aerian al Venezuelei și zonele din proximitatea acestuia trebuie tratate ca fiind „închise în întregime”, avertizare transmisă public pe platforma sa, Truth Social. „Către toate Liniile Aeriene, Piloţii, Traficanţii de Droguri şi Traficanţii de Persoane, vă rog consideraţi SPAŢIUL AERIAN DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS […] Articolul Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime”, spune Trump apare prima dată în PS News.
18:40
Înainte de a deveni președinte și primar, Nicușor Dan a fost cunoscut publicului larg prin activitatea sa de activist civic. Însă, venitul lunar fix și l-a asigurat prin intermediul locului de muncă la Institutul de Matematică al Academiei Române. Instituția menționată a dezvăluit ce salariu primea Nicușor Dan în vremea în care era salarizat ca […] Articolul Ce salariu lunar avea Nicușor Dan în calitate de cercetător la Academia Română apare prima dată în PS News.
18:40
Magazinele de retail din România au pe rafturi peste 85% produse româneşti, afirmă ministrul Agriculturii şi Dezoltării Rurale, Florin Barbu, şi recomandă consumatorilor să aleagă produsele procesate în ţara noastră. „Depinde ce cumpărăm, produse româneşti sunt. Eu întotdeauna am îndemnat consumatorii românii ca atunci când merg în magazinele de retail, dar şi în celelalte magazine […] Articolul Ministrul Agriculturii: 2025 a fost un an record pentru finanțarea culturilor de legume apare prima dată în PS News.
18:40
Record la Maternitatea Botoșani. Cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Câte kilograme are # PSNews.ro
Un nou record a fost stabilit la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Micuțul a avut la naștere o greutate de 5,48 de kilograme. Așa cum este procedura, micuțul a fost internat în secția de ATI neonatal, fiind atent monitorizat. Este o bucurie uriașă pentru doi părinți, […] Articolul Record la Maternitatea Botoșani. Cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Câte kilograme are apare prima dată în PS News.
18:40
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică. Tradiţii şi superstiţii # PSNews.ro
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă „viteaz” sau „bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, […] Articolul Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică. Tradiţii şi superstiţii apare prima dată în PS News.
17:20
Scandal cu diplome și în Polonia. Zeci de inculpați, printre care foști europarlamentari și cadre universitare # PSNews.ro
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane – inclusiv primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării, foști europarlamentari, rectori universitari și profesori – în urma unei anchete privind presupuse vânzări de diplome false, luare de mită și trafic de influență la o universitate privată. În februarie 2024, agenția poloneză anti-corupție CBA […] Articolul Scandal cu diplome și în Polonia. Zeci de inculpați, printre care foști europarlamentari și cadre universitare apare prima dată în PS News.
17:20
Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, a demarat distribuirea căsuțelor gratuite destinate pisicilor de pe străzi din regiunea București–Ilfov. Adăposturile sunt concepute special pentru sezonul rece: au acoperiș hidroizolat și rabatabil pentru curățare facilă, sunt compartimentate și prevăzute cu șase picioare, astfel încât să nu stea direct […] Articolul Căsuțe gratuite pentru pisicile nimănui în București și Ilfov apare prima dată în PS News.
17:20
O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d’Alsace, relatează AFP. Altă sursă apropiată dosarului a confirmat vineri AFP că un pistol şi muniţie au fost găsite de […] Articolul Alertă la Strasbourg. Un pistol a fost descoperit în apropierea Târgului de Crăciun apare prima dată în PS News.
17:20
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters. SAFE, program al Uniunii Europene în valoare de 150 miliarde de euro, urmăreşte consolidarea capacităţilor de apărare, acoperirea golurilor critice […] Articolul Portugalia solicită împrumuturi UE de 6,73 miliarde de dolari pentru întărirea apărării apare prima dată în PS News.
17:20
Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă. Prima piramidă de Crăciun din România # PSNews.ro
Piața Constituției din București găzduiește, începând de sâmbătă, a 18-a ediție a Târgului de Crăciun, un eveniment care se anunță spectaculos prin numeroase elemente în premieră. Atracția centrală este prima piramidă de Crăciun instalată în România, o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, inspirate […] Articolul Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă. Prima piramidă de Crăciun din România apare prima dată în PS News.
17:20
25 de puncte „negre” ale Guvernării Bolojan. Bilanţul după 5 luni, potrivit sindicaliştilor din administraţie # PSNews.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, arătând că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate instituţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte […] Articolul 25 de puncte „negre” ale Guvernării Bolojan. Bilanţul după 5 luni, potrivit sindicaliştilor din administraţie apare prima dată în PS News.
17:20
Zeci de mii de români au rămas fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” # PSNews.ro
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la barajul Paltinu, iar ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” din partea instituțiilor implicate. Ea a cerut o ședință de urgență și anunță trimiterea Corpului de Control pentru a stabili cine este […] Articolul Zeci de mii de români au rămas fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” apare prima dată în PS News.
