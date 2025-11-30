Piperea anunţă retragerea din prim-planul politic şi revenirea la avocatură

18:40

Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii. Ciolacu anunţă că se va bate împotriva acestei aberaţii, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, […] Articolul Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită apare prima dată în PS News.