BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025

Românii au așteaptat cu nerbădare deschiderea târgurilor de Crăciun din țara noastră. Sute de oameni au vrut să trăiască magia sărbătorilor încă din prima zi. Aprinderea oficială a luminilor a fost momentul cel mai aşteptat, când întregul târg s-a transformat într-un spectacol de culori și sunete. De altfel, nu este singurul oraş din ţară care s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare.