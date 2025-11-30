Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituților media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”

13:40

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, tot mai mulți revin la profețiile lui Nostradamus, ale cărui catrene au alimentat, de secole, imaginația oamenilor. Una dintre previnile care circulă în spațiul public este despre o „minge de foc” care ar urma să lovească Terra spre sfârșitul acestui an. Interpretările date în online au […]