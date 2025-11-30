Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
Gândul, 30 noiembrie 2025 19:20
Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului. De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru […]
• • •
Acum 5 minute
19:40
Demonstrație spectaculoasă cu blindate de poliție, elicoptere și motociclete în capitala Siriei. Ministerul de Interne își promovează noua imagine # Gândul
Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a fost un tur de forță, prin care Siria și-a demonstrat capacitatea de a-și apăra cetățenii. În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu mașini de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai […]
Acum 15 minute
19:30
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
Acum 30 minute
19:20
Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului. De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru […]
19:20
Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane € # Gândul
Pictura „Cristos pe cruce” realizată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari). Sala casei de licitații Osenat a fost plină ochi. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit încă. Pictura a fost găsită recent […]
Acum o oră
19:10
Proprietarii de câini ar putea plăti o taxă. Ce urmăresc autoritățile prin această măsură, care a stârnit deja controverse # Gândul
Autoritățile din țara noastră pregătesc introducerea unei taxe zilnice pentru deținătorii de câini. Măsura urmărește responsabilizarea proprietarilor, cât și acoperirea costurilor publice generate de îngrijirea și gestionarea animalelor fără stăpân. Dar, așa cum era de așteptat, propunerea a stârnit deja discuții aprinse în comunități, mai ales că aceasta ar urma să afecteze în mod direct […]
19:00
Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța # Gândul
Kremlinul încearcă să-și creeze propriul „premiu Nobel” de când relațiile dintre Rusia și Occident s-au răcit în urma războiului din Ucraina. În Rusia s-a reluat preocuparea pentru înlocuirea importurilor din Vest. Propunerea vine după ce Rusia s-a retras permanent de la „Eurovision” și și-a reluat propriul concurs muzical din timpul epocii sovietice: Intervision . Ideea de […]
19:00
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026 # Gândul
România a devenit ținta ironiilor în întreaga Europă. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro de la 1 ianuarie 2026, iar Ungaria încearcă prin toate mijloacele să ajungă la performanțe economice mai bune. La noi, se vorbește despre negocieri pentru bugetul de stat din 2026, pe care premierul „austerității„ spune că-l va închide abia în […]
18:50
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile # Gândul
Supraviețuirea în sălbăticie ține de obicei de forță și rezistență, dar pentru o tânără din China, aceasta a devenit și o modalitate neașteptată de a slăbi. O concurentă în vârstă de 25 de ani, cunoscută online sub numele de Zhao Tiezhu, a povestit cum a slăbit 14 kg în timpul unui concurs de supraviețuire. Cum? […]
Acum 2 ore
18:40
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false” # Gândul
Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său numită „Hall of Shame” pentru instituții media și reporteri pe care Administrația Trump îi acuză că răspândesc „știri false“. Potrivit rapoartelor din presa internaională, platforma a fost creată pentru a denunța public organizațiile media care publică știri pe care administrația Trump le consideră a fi […]
18:40
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reconfirmă că va propune introducerea unui mecanism, prin care măsura de plafonare la produsele de bază să intre, automat, în vigoare, atunci când inflația depășește 5%. Această măsură vizează Florin Barbu a explicat că proiectul va funcționa similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar. Ministrul a precizat că […]
18:10
Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, despre Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu. „Eu am o mare simpatie pentru ea”, a spus invitata emisiunii. „Zoia Ceaușescu într-adevăr a avut o perioadă în care a ținut Post, în care s-a dus și s-a botezat. Orice om poate […]
18:00
Sărbători compromise la Constanța. După episodul cu “ursuleții spânzurați”, a venit “momentul artistic” care a asurzit audiența. # Gândul
Un concert de la Târgul de Crăciun din Constanța a stârnit revolta cetățenilor, după fiasco-ul ursuleților „spânzurați” de un bloc, ca decor de Sărbători. Imaginile, devenite virale pe social-media, înfățișează artiștii de pe scenă, aparent afoni, în timp ce încearcă să cânte piesa „Noi suntem români”. Târgul de Crăciun de la Constanța este un adevărat […]
17:50
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului # Gândul
Turiștii din întreaga lume pot înnopta sub cerul liber în valea deșertică Wadi Rum din Aqaba (Iordania). Parcă sculptată în granit și în nisipul Iordaniei, se întinde pe o suprafață de 721 metri pătrați, iar cel mai înalt vârf are 1.750 metri. Este cea mai întinsă vale de deșert din Iordania, desemnată patrimoniu UNESCO din […]
17:50
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituților media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false” # Gândul
Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său numită „Hall of Shame” pentru instituții media și reporteri pe care Administrația Trump îi acuză că răspândesc „știri false“. Potrivit rapoartelor din presa internaională, platforma a fost creată pentru a denunța public organizațiile media care publică știri pe care administrația Trump le consideră a fi […]
17:50
Te-ai gândit să pregătești un preparat rapid și ușor? Găsești mai jos, în articol, o rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Pentru a avea o textură cât mai cremoasă, ar fi ideal să urmezi un anumit truc. O rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie ar putea fi […]
Acum 4 ore
17:40
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
17:40
Când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest simbol universal al sărbătorilor de iarnă # Gândul
Bradul de Crăciun, simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aduce lumina și magia în casele oamenilor. Dar când se împodobește și ce semnificații are acest obicei vechi? De obicei, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale, dar indiferent de momentul ales, acesta reprezintă o ocazie de […]
17:30
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă” # Gândul
Între anii 2000 și 2023, Republica Populară Chineză a acordat împrumuturi și granturi în valoare de 2,2 trilioane de dolari către 200 de țări, informează un raport al AidData, un institut de cercetare american cu sediul la Universitatea William și Mary. Printre cei mai mari beneficiari de capital chinezesc au fost Statele Unite (202 miliarde […]
17:30
Un tiktoker surpinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului # Gândul
Turiștii din întreaga lume pot înnopta sub cerul liber în valea deșertică Wadi Rum din Aqaba (Iordania). Parcă sculptată în granit și în nisipul Iordaniei, se întinde pe o suprafață de 721 metri pătrați, iar cel mai înalt vârf are 1.750 metri. Este cea mai întinsă vale de deșert din Iordania, desemnată patrimoniu UNESCO din […]
17:20
George Simion, președintele reales AUR, iese la atac: „Extremiștii sunteți voi!”. Rezoluție dură adoptată la congresul de la Alba Iulia # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat duminică, la congresul ordinar de la Alba Iulia, o rezoluție în care acuză partidele aflate la putere că au transformat statul într-un mecanism de control, cenzură și „extremism instituțional”, de la gestionarea pandemiei până la anularea alegerilor prezidențiale. În documentul intitulat „Extremiștii sunteți voi”, AUR susține că, în ultimii […]
17:20
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că spațiul aerian din Venezuela este „complet închis”. Federal Aviation Administration (FAA) a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei. Motivul: „securitatea regiunii este în curs de înrăutățire din cauza unei activități militare în creștere”. De mai bine de două luni de când prezența militară […]
17:10
Portavionul american USS Gerald R. Ford, operațiuni de zbor în Caraibe, pe fondul tensiunilor din Venezuela. „44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, putere aeriană copleșitoare” # Gândul
Portavionul USS Gerald R. Ford a efectuat operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, conform unor noi imagini ale Departamentului Apărării din SUA, datate „noiembrie 2025”. Această mișcare semnalează o inițiativă accentuată a SUA de a perturba activitatea maritimă ilicită în emisfera vestică. Imaginile publicate de Departamentul de Război al SUA arată portavionul USS Gerald R. […]
17:00
Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au # Gândul
Ți-ai luat permisul de conducere sau ești pe cale să îl dobândești? Așa cum arată legislația în vigoare, fiecare șofer care dobândește acest drept trebuie să aibă semnul de începător pe parbriz și lunetă. Prin acest mod, ceilalți participanți la trafic știu că persoana aflată la volan nu are experiență în conducere. Totuși, cât timp […]
16:50
Joi, 30 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 4 […]
16:50
Apele Române cer declararea stării de urgență în localitățile din Prahova și Dâmbovița care au rămas fără apă potabilă # Gândul
Administrația Națională Apele Române a cerut, duminică după-amiaza, „declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților“ care au rămas fără apă potabilă. Instituția a anunțat că, în prezent, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare […]
16:50
Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia # Gândul
Reprezentanții lui Nicușor Dan la Alba Iulia fost huiduiți, chiar la momentul depunerii coroanelor de flori la monumentul eroilor din fata Catedralei Încoronării. Mulțimea de oameni de la monumentul eroilor nu s-a putut abține să nu-și manifeste nemulțumirile, atunci când a reprezentanții președintelui Nicușor Dan, au depus coroane de flori la Catedrala Încoronării din Alba […]
16:40
Atmosfera sărbătorilor, compromisă din nou la Constanța. După episodul cu “ursuleții spânzurați”, a venit “momentul artistic” care a asurzit audiența. Oamenii au început să fugă atunci când a început “spectacolul” # Gândul
Un concert de la Târgul de Crăciun din Constanța a stârnit revolta cetățenilor, după fiasco-ul ursuleților „spânzurați” de un bloc, ca decor de Sărbători. Imaginile, devenite virale pe social-media, înfățișează artiștii de pe scenă, aparent afoni, în timp ce încearcă să cânte piesa „Noi suntem români”. Târgul de Crăciun de la Constanța este un adevărat […]
16:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, bilanț după 1 lună de mandat. Se laudă că în timpul petrecut în Palatul Victoria s-a calificat la locul de muncă: „prioritar a fost să înțeleg sistemul” # Gândul
La o lună după ce a început „mandatul de reformă, debirocratizare și digitalizare”, vicepremierul Oana Gheorghiu ne spune ca, în luna asta, s-a calificat la locul de muncă și se laudă pe Facebook cu o deplasare în extern și trei priorități scrise pe foaie. Zilele trecute, vicepremierul anunța reforma companiilor de stat fară ca măcar […]
16:30
O deplasare în extern și trei priorități scrise pe Facebook. Bilanțul la o lună de mandat al vicepremierului Oana Gheorghiu # Gândul
La o lună după ce a început „mandatul de reformă, debirocratizare și digitalizare”, vicepremierul Oana Gheorghiu ne spune ca în luna asta s-a calificat la locul de muncă și se laudă pe Facebook cu o deplasare în extern și trei priorități scrise pe foaie. Zilele trecute, vicepremierul anunța reforma companiilor de stat fară ca măcar […]
16:30
Surpriză totală: influencerii occidentali au ajuns să fie plătiți de talibani ca să le refacă imaginea. Cum se desfășoară operațiunea „rebranding Afganistan” # Gândul
Într-un efort de a remodela percepția publică asupra regimului lor, talibanii au pornit o campanie pentru rebranding-ul Afganistanului ca destinație sigură și primitoare. Astfel, au început să creeze o rețea de influenceri care postează pe rețelele de socializare conținut ce scoate în evidență ospitalitatea. În același timp, creatorii de conținut din Occident trec cu vederea […]
16:30
Nu doar complexul de schi Păltiniș Arena a deschis deja sezonul de iarnă. Domeniul Schiabil Șureanu, aflat între județele Alba și Hunedoara, se pregătește si el pentru primii vizitatori. Reprezentanții stațiunii au publicat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care zăpada a transformat peisajul într-unul de poveste. Potrivit acestora, până la deschiderea noului sezon […]
16:20
„Bătaie de joc” pe scena târgului de Crăciun din Constanța, după fiasco-ul ursuleților spânzurați: „Nu credeam că o s-o dea și mai tare în bară” # Gândul
Un concert de la Târgul de Crăciun din Constanța a stârnit revolta cetățenilor, după fiasco-ul ursuleților „spânzurați” de un bloc, ca decor de Sărbători. Imaginile, devenite virale pe social-media, înfățișează artiștii de pe scenă, aparent afoni, în timp ce încearcă să cânte piesa „Noi suntem români”. Târgul de Crăciun de la Constanța este un adevărat […]
16:10
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Bogdan Rath, selecționerul echipei naționale de polo pe apă a României: „Trebuie să rămânem în elită” # Gândul
Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Bogdan Rath, selecționerul echipei naționale de polo pe apă a României, a fost prezent la gală, acolo unde a precizat că anul 2025 „trebuie să fie unul bun pentru polo pe apă”. De altfel, România are șansa să se califice la Campionatul Mondial, după Campionatul European în ianuarie 2026. Bogdan […]
15:50
Dă Poli Timișoara o LOVITURĂ de imagine? Pe cine vor șefii să aducă la conducerea echipei de fotbal # Gândul
Ioan Timofte, cunoscut în lumea fotbalului drept Timofte 2, ar putea fi noul conducător de la Poli Timișoara, care evoluează acum în Liga 3 și este antrenată de Dan Alexa. Acum 12 ani fostul fotbalist de la FC Porto și Boavista a mai ocupat aceeași funcție la ACS Poli, asimilată însă ca o clonă de […]
15:50
Moment emoționant la 10.000 de metri altitudine, într-un avion Tarom. Imnul României a fost interpretat la vioară de un jandarm # Gândul
Un jandarm a oferit pasagerilor, dintr-un zbor Tarom, un scurt moment muzical de rară virtuozitate, când a început să cânte la vioară imnul României. Călătorii au avut ocazia să audă acordurile de la „Deșteaptă-te române”, la 10.000 de metri altitudine, într-o atmosferă de emoție și solemnitate. Câțiva dintre cei care avut parte de această experiență […]
Acum 6 ore
15:40
Țara europeană în care se înregistrează cele mai multe cutremure și care are peste 2.000 de urme de falii seismice active. Ce spun specialiștii # Gândul
Într-o țară europeană se află peste 2.000 de urme de falii seismice active, înregistrându-se cele mai multe cutremure. Specialiștii au vorbit despre acest fenomen, datele fiind prezentate într-un studiu publicat în „Scientific Data”. Oamenii de știință au efectuat un alt studiu referitor la activitatea seismică. De data aceasta, în atenție se află Grecia, o țară […]
15:10
Nu lăsa ca acțiunile insensibile ale altora să-ți dicteze starea de spirit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 1 decembrie 2025. Berbec Pune-ți astăzi la lucru incredibila ta sensibilitate într-un mod care să inspire acțiunea. În acest moment, ai atât de multe lucruri în tine care trebuie exprimate. Nu te mai reține. […]
15:00
Salubrizare Sector 5 S.A. este o societate constituită conform legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 31/1990 referitoare la societăți și Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aceasta are calitatea de operator exclusiv pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București. Societatea funcționează ca o entitate juridică românească de tip societate […]
15:00
Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani. Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. La […]
15:00
Succes fulminant pentru 4 zodii, în decembrie 2025. Tranzitul lui Uranus prin casa banilor va aduce câștiguri neașteptate # Gândul
Luna decembrie 2025 aduce prosperitate și câștiguri neașteptate pentru 4 zodii, potrivit astrologilor. Succesul bate la ușă pentru acești nativi, în următoarele săptămâni, iar tranzitul lui Uranus prin casa banilor va atrage o situație financiară favorabilă. Iată mai jos cine sunt nativii norocoși. Planul financiar și planul carierei se vor afla în centrul atenției, în […]
14:50
Salubrizare Sector 5 S.A. este o societate constituită conform legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 31/1990 referitoare la societăți și Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aceasta are calitatea de operator exclusiv pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București. Societatea funcționează ca o entitate juridică românească de tip societate […]
14:50
Un număr tot mai mare de chinezi bogați încearcă să-și înființeze firme pentru gestionarea averii de familie și să se stabilească în Emiratele Arabe, fenomen ce reflectă o frustrare vizavi de dificultatea tot mai mare de a se stabili în Singapore, considerată mult timp o destinație populară pentru asiaticii bogați, transmite Financial Times. În ultimul […]
14:50
Biserică, cuprinsă de flăcări în Luncani. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului # Gândul
Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani. Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. La […]
14:40
(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri # Gândul
Pentru a asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate, Societatea Salubrizare 5 se bazează pe un personal bine pregătit și dedicat protejării drepturilor cetățenilor din Sectorul 5, contribuind la menținerea unui mediu igienizat și lipsit de deşeuri. Salubrizare Sector 5 oferă următoarele servicii: a) Colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor menajere, precum și al […]
14:40
Măsurile Guvernului Bolojan nu impresionează Comisia Europeană. Prognoza UE este că PIB-ul României va rămâne scăzut # Gândul
Majorările de taxe și TVA ale lui Ilie Bolojan nu par să fi dat prea multe roade în ochii Comisiei Europene. Creșterea reală a PIB-ului României este așteptată să rămână scăzută, la 0,7 % în 2025 și 1,1 % în 2026, potrivit C.E. Partea bună? Economia continuă să crească datorită unei redresări treptate a investițiilor […]
14:30
NATO este în alertă: Polonia a activat sistemul Patriot din cauza avioanelor MiG-31 rusești din apropierea graniței # Gândul
Polonia și-a pus sistemul de apărare aeriană Patriot în alertă, după ce avioane de vânătoare rusești MiG-31 au zburat, vineri, în apropierea frontierei de vest, relatează Bild. Potrivit ziarului, pe 28 noiembrie, patru avioane de vânătoare au zburat spre vest, fără a părăsi spațiul aerian rusesc. Ca răspuns, Polonia a „activat” două sisteme de rachete […]
14:30
(P) Salubrizare Sector 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri # Gândul
Pentru a asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate, Societatea Salubrizare 5 se bazează pe un personal bine pregătit și dedicat protejării drepturilor cetățenilor din Sectorul 5, contribuind la menținerea unui mediu igienizat și lipsit de deşeuri. Salubrizare Sector 5 oferă următoarele servicii: a) Colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor menajere, precum și al […]
14:20
Lavinia Betea, istoric, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit despre legenda care circula din perioada comunistă, despre Arsenie Boca, precum și despre o presupusă situație, dezmințită ulterior, care ar fi avut loc cu Nicu Ceaușescu. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, […]
14:20
Cel puțin patru persoane au murit și alte 10 sunt rănite într-un atac armat care a izbucnit într-un local unde avea loc o petrecere de ziua de naștere a unui copil în Stockton, California. Departamentul de Poliție din Stockton a răspuns la un apel în jurul orei 18:00, sâmbătă, 29 noiembrie, în apropiere de blocul […]
14:20
Clarinetistul Nelu Moldoveanu, membru marcant al Orchestrei „Doina Argeșului”, a murit pe 24 noiembrie 2025, la vârsta de 64 de ani. El a lăsat în urmă o carieră dedicată promovării muzicii populare din Argeș-Muscel, dar și o moștenire artistică apreciată de colegi și de public. Originar dintr-o familie cu tradiție în muzica populară, Nelu Moldoveanu […]
