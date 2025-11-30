Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 30 noiembrie 2025
30 noiembrie 2025
Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
• • •
Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul rus care a provocat un mort și 19 răniți în regiunea Kiev # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin un mort și 19 răniți în localitatea Vișgorod din regiunea Kiev, potrivit bilanțului prezentat de șeful statului, informează EFE.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 30 noiembrie 2025
Oana Gheorghiu, la o lună de mandat: Am pus bazele unui mod profesionist de lucru. Nu promit miracole # Jurnalul.ro
Oana Gheorghiu, vicepremier, și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de mandat. Ea afirmă că a pus bazele reformei companiilor de stat, a debirocratizării și a digitalizării, cu accent pe un proces riguros, coordonat și transparent, „fără promisiuni miraculoase, ci cu rezultate durabile”.
Prefectura Prahova a anunțat că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populație # Jurnalul.ro
Prefectura Prahova a anunțat, duminică seară, că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populația afectată de problemele de la acumularea Paltinu, ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
După mai mulți ani petrecuți printre străini, după zile și nopți în sălile de antrenament și în ring, după lovituri primite din toate direcțiile, Leonard Doroftei a înțeles că cel mai bine îi este tot acasă. Și-a ridicat propria sală, "atelierul de box", cum îi spune, și a luat-o de la capăt, de această dată ca antrenor. Iar acum speră să descopere aici, în România, viitorul campion mondial.
Dieta de slăbit pe bază de carne la grătar și legume nu funcționează? O nutriționistă are soluția # Jurnalul.ro
O nutriționistă din România are soluția pentru cei care se plâng că nu văd rezultatele dietei de slăbit pe bază de carne la grătar și legume. Soluția specialistei „deblochează metabolismul” și accelerează procesul de slăbire.
Liderul AUR, George Simion, a reiterat, în timpul congresului formațiunii, prioritățile partidului său: „Guvernul să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență”.
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, zone împădurite și marea # Jurnalul.ro
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării. Instalația spectaculoasă are 8 kilometri și se află în Vietnam. Telecabina a fost inclusă în Cartea Recordurilor.
Până la trei milioane de locuri de muncă s-ar putea pierde în următorul deceniu din cauza rolului tot mai mare al inteligenței artificiale (AI) și automatizării, a avertizat o importantă organizație de cercetare educațională, potrivit The Independent.
În cea mai norocoasă zi din decembrie pentru zodia ta, investește tot ce ai în a-ți transforma visele în realitate. Nu există scurtături pe calea către abundență. Pot apărea momente sau oportunități norocoase, dar cu cât investești mai mult în visele tale, cu atât mai multe astfel de situații se vor întâmpla. Universul nu este bătut în cuie, răspunde la energia ta.
Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # Jurnalul.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
Diana Buzoianu: Localităţile din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei vor primi sprijin de la Guvern # Jurnalul.ro
Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.
Autoritățile avertizează că este pericol de viituri în mai multe zone din județul Tulcea. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu. De asemenea, locuitorii din zonele vizate au primit mesaj RO Alert.
Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), informează Loteria Română.
Criză majoră a apei în Prahova: Administrația Apele Române cere declararea stării de urgență # Jurnalul.ro
Administrația Națională „Apele Române” avertizează asupra unei situații critice în acumularea Paltinu, unde nivelul apei a crescut cu 12 metri, iar turbiditatea extrem de ridicată a blocat tratarea pentru consum. Instituția cere declararea stării de urgență pentru localitățile afectate.
Duminică, 30 noiembrie, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani, din județul Bacău.
BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025 # Jurnalul.ro
Numărul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2025, de 26,01 milioane de unităţi, în creştere cu 11,15% comparativ cu sfârşitul anului anterior, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR)
Mihaela Bilic dezvăluie cea mai bună și rapidă metodă de slăbit care funcționează pentru toată lumea # Jurnalul.ro
Nutriționistul Mihaela Bilic vine cu câteva sfaturi pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus și apelează la cure de slăbire
Chef Oana Coantă, premiată de un prestigios ghid gastronomic francez, vine la degustare
Horoscopul săptămânii 1–7 decembrie 2025 vine cu vibrații puternice, întâlniri importante și schimbări emoționale profunde. Intrăm în prima săptămână de iarnă cu Luna în Taur, care ne aduce calm, dorință de conectare și chef de socializare.
Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Situația de la Paltinu este critică. Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile # Jurnalul.ro
Internările în Spitalul Municipal Câmpina au fost restricţionate în această perioadă pe fondul crizei apei generată de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinul.
Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populaţia afectată de problemele de la Paltinul # Jurnalul.ro
Prefectul judeţului Dâmboviţa, Marian Tănase, şi cel al judeţului Prahova, Daniel Nicodim, au convocat, duminică, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localităţile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinul.
Condensul de pe ferestre poate fi o problemă majoră iarna deoarece poate duce la apariția mucegaiului negru pe zonele umede.
Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar în timp ce se deplasa pe magistrala 100, în zona unei stații din Caraș-Severin. Autoritățile au deschis o anchetă deoarece utilajul nu trebuia să se afle pe șine. Trenul IR a avut o întârziere de peste două ore.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică, în București, vor fi ploi și rafale de vânt. Specialiștii au emis o prognoză specială pentru Capitală.
Horoscopul lunii decembrie 2025 vine cu schimbări importante, situații neașteptate și momente pline de intensitate pentru mulți nativi.
Pericol de inundații în sudul și sud-estul țării. Avertizarea cod galben a fost extinsă # Jurnalul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a extins avertizarea cod galben de inundații. Aceasta vizează sudul și sud-estul țării și este valabilă 24 de ore începând de duminică la ora 12.00.
Ploile torențiale au provocat mari probleme în județul Argeș. Pompierii au intervenit și pe parcursul nopții, iar duminică dimineață autoritățile au decis să închidă un baraj. Pompierii din județe vecine au sărit în ajutorul colegilor lor din Argeș.
Românii au așteaptat cu nerbădare deschiderea târgurilor de Crăciun din țara noastră. Sute de oameni au vrut să trăiască magia sărbătorilor încă din prima zi. Aprinderea oficială a luminilor a fost momentul cel mai aşteptat, când întregul târg s-a transformat într-un spectacol de culori și sunete. De altfel, nu este singurul oraş din ţară care s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare.
Nouă spitale din Bucureşti şi Serviciul de Ambulanţă vor asigura asistenţa medicală de urgenţă # Jurnalul.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.
Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în mai multe zone ale României vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Atenționarea meteorologică este valabilă duminică. Dobrogea este vizată de o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ.
Horoscop zilnic, 1 Decembrie 2025: Gemenii cheltuie impulsiv, iar Săgetătorii trebuie să se abțină de la a face promisiuni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 1 Decembrie 2025: Leii își asumă riscuri, Vărsătorii sunt suprasolicitați la muncă, iar Peștii au dor de schimbare.
Chirurg acuzat de zeci de pacienți că a greșit operații pe creier și coloana vertebrală # Jurnalul.ro
Un chirurg de la un spital din Dundee este acuzat de zeci de pacienți că a greșit operații pe creier și coloana vertebrală.
Nemulțumiți de politica agricolă a Comisiei Europene, fermieri din UE vor ieși din nou în stradă.
Ce înseamnă eroarea la aerul condiționat atunci când pornești „modul căldură” și cum rezolvi problema # Jurnalul.ro
Pe măsură ce temperaturile scad în toată țara, tot mai mulți români pornesc aerul condiționat pe „modul căldură” pentru a încălzi locuința.
Secretele unui somn odihnitor în sezonul rece: Trucuri simple pentru a învinge insomnia # Jurnalul.ro
Iarna aduce temperaturi scăzute, zile mai scurte, nopți mai lungi și o serie de provocări privind odihna. Potrivit specialiștilor, este normal ca obiceiurile să se modifice odată cu schimbarea anotimpului, dar există câteva reguli simple care te ajută să ai un somn sănătos și profund.
Capacitatea de stocare a energiei în Europa va ajunge la 100 GW în acest an și dublu până în 2030 # Jurnalul.ro
România ajunge la 400 MW, iar în 2026 la 2.000 MW
În luna decembrie, aceste semne astrologice refuză să se mai mulțumească cu jumătăți de măsură sau să rămână în relații care aduc anxietate și nesiguranță.
Iarna 2025 vine cu un vibe fresh, modern și îndrăzneț.
Cuvântul „pârâu” pare simplu la prima vedere, dar atunci când ajungem la plural, foarte multe persoane folosesc în mod greșit forma „pârâuri”.
Traficul rutier pe principalele șosele din România este îngreunat duminică dimineață de ploi, zăpadă, ceață și restricții de circulație.
Vărsătorul, cel de-al unsprezecelea semn zodiacal, este cunoscut pentru aerul său enigmatic și pentru dorința profundă de independență.
Hidrologii avertizează că este pericol de inundații în Dobrogea. Duminică pot fi depășite cotele de atenție pe numeroase râuri din Constanța și Tulcea. Specialiștii au emis avertizare cod galben de inundații.
Aceasta este luna în care explodează infidelitatea! Aventurile extraconjugale cresc cu peste 300% # Jurnalul.ro
Studiile despre comportamentul în cuplu arată că există perioade ale anului în care relațiile sunt puse la încercare mai mult decât de obicei. Înțelegerea acestor momente critice îi poate ajuta pe parteneri să își consolideze legătura și să navigheze mai bine provocările.
Ai curaj? Sannakji este provocarea supremă pentru gurmanzi: Caracatița care mișcă în farfurie # Jurnalul.ro
Un preparat pentru curajoși: tentacule care încă se mișcă în farfurie
În 2026, patru zodii scapă de poveri vechi și intră într-un an al eliberării totale. Află ce transformări spectaculoase aduc planetele pentru Gemeni, Capricorn, Vărsător și Săgetător.
Vrei să ai mai mult control asupra propriei vieți? Să înțelegi de ce reacționezi într-un anumit mod, de ce simți ceea ce simți sau cum poți gestiona mai bine conflictele? Răspunsul stă într-o abilitate esențială: inteligența emoțională.
Chiar și cei mai buni bucătari o dau în bară uneori. Puțină sare în plus, o carne prea uscată, paste prea fierte sau un sos care s-a „tăiat”… se întâmplă! Partea bună este că aproape orice greșeală are o soluție — uneori surprinzător de simplă.
