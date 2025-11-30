“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull
Antena Sport, 30 noiembrie 2025 20:20
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va da în 3 săptămâna viitoare, la Abu Dhabu. Verstappen, Norris şi Piastri au şanse, cele mai mari fiind, bineînţeles, ale liderului Norris. În cursa din Qatar, în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, […] The post “Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Controversă la finalul MP din Qatar! Depăşirea lui Lando Norris din ultimul tur a ridicat semne de întrebare la Red Bull # Antena Sport
20:10
Lautaro a gesticulat nervos de fiecare dată când a fost schimbat de Cristi Chivu. Evoluţia lui nu a fost una ridicată, iar mulţi l-au criticat pe fotbalist. În meciul cu Pisa, Lautaro a fost omul meciului, reuşind dubla şi să aducă victoria şi liniştea la echipă. Cristi Chivu a lămurit situaţia lui Lautaro, sugerând că […] The post Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii” appeared first on Antena Sport.
20:00
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile # Antena Sport
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, iar lupta pentru titlul mondial rămâne una incredibilă, caree se va decide în ultimul Grand Prix, la Abu Dhabi, weekendul viitor. Oscar Piastri a terminat al doilea la Doha, în timp ce Lando Norris a fost pe locul 4. […] The post Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:40
S-a rupt Bîrligea! Absentează cu Dinamo? Primele veşti despre accidentarea atacantului # Antena Sport
FCSB joacă cu Farul fără Bîrligea, care nu s-a mai regăsit în lotul deplasat la Constanţa. Potrivit primelor informaţii, atacantul a suferit o accidentare! Ce meciuri ratează vârful FCSB-ului? Primele informaţii despre starea lui de sănătate. Potrivit gsp.ro, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă și va avea piciorul băgat în orteză pentru […] The post S-a rupt Bîrligea! Absentează cu Dinamo? Primele veşti despre accidentarea atacantului appeared first on Antena Sport.
19:40
Echipa FC Botoşani a dispus duminică, în deplasare, scor 1-0., de gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 18-a din Superligă. Elevii lui Grozavu au marcat la Clinceni încă din minutul 9, când Mailat l-a învins pe Gurău, ajungând la al optulea gol stagional. Replica gazdelor a venit târziu, în minutul 45, odată cu şutul puţin […] The post FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
19:00
Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă # Antena Sport
Ronaldinho a venit în România şi a mers la Iaşi, acolo unde a susţinut un meci demonstrativ. Ronaldinho & Friends a jucat contra unei reprezentative a României. Meciul nu s-a bucurat de o asistenţă sporită, din cauza vremii, dar şi pentru că au lipsit multe nume sonore, care iniţial au fost anunţate prezente. Fostul mare […] The post Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:40
Start perfect pentru Verstappen şi Piastri în Marele Premiu din Qatar! Norris a căzut pe locul 3 # Antena Sport
18:40
Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: “Nu a fost un Inter strălucitor” # Antena Sport
Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A. A fost 0-0 la pauză pe stadionul Romeo Anconetani, într-o primă repriză echilibrată. În partea secundă, Chivu a avut un moment de inspiraţie, l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, […] The post Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: “Nu a fost un Inter strălucitor” appeared first on Antena Sport.
18:00
Fotbalistul inventat de Mircea Lucescu la naţionala României, ofertat de FCSB şi Dinamo! “Ni-l dorim” # Antena Sport
Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea atunci când l-a convocat pe Lisav Eissat la naţionala României. Fotbalistul a avut evoluţii apreciate sub tricolor, iar FCSB şi Dinamo au anunţat că sunt interesate să-l transfere pe fotbalistul inventat de Mircea Lucescu la naţionala României. Pe val de când a fost convocat de Mircea Lucescu la […] The post Fotbalistul inventat de Mircea Lucescu la naţionala României, ofertat de FCSB şi Dinamo! “Ni-l dorim” appeared first on Antena Sport.
17:40
Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! # Antena Sport
Nu FCSB are cel mai bine plătit jucător din Liga 1, ci Universitatea Craiova. Gigi Becali este cu dare de mână când vine vorba de transferuri, dar la salarii Mihai Rotaru plăteşte mai bine. Dacă la FCSB, Tănase a devenit cel mai bine plătit jucători, după ce a câştigat 1 milion de euro, cu tot […] The post Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! appeared first on Antena Sport.
17:20
17:10
Daniel Pancu şi CFR Cluj au suferit o înfrângere categorică, cu 3-0, cu FC Argeş. Cei de la CFR au acum o misiune extrem de complicată, fiind pe locul 11, cu doar 19 puncte acumulate. Chiar dacă calificare în play-off devine tot mai grea, Iuliu Mureşan a declarat că nu se pune problema ca antrenorul […] The post Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit” appeared first on Antena Sport.
17:00
Manuel Neuer a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Bayern Munchen, în ultimii 15 ani. Chiar şi la 39 de ani, portarul a avut parte de o primă parte de sezon bun, dar ultimele evoluţii au ridicat mari semne de întrebare. Gafele din meciurile cu Arsenal, Union Berlin şi Freiburg din ultimele […] The post Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor appeared first on Antena Sport.
16:50
Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” # Antena Sport
Acum 6 ore
16:00
16:00
Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: “Să faci asta e aproape imposibil” # Antena Sport
15:20
Moment inedit în Anglia! Penalty repetat după o fază identică cu cea care a aruncat în aer lumea fotbalului # Antena Sport
Acum 8 ore
14:20
FCSB i-a decis soarta lui Siyabonga Ngezana pentru meciul cu Farul. Ce se întâmplă cu fundașul # Antena Sport
FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Farul, iar o dilemă pe care o avea Elias Charalambous era legată de cuplul de fundași centrali pe care îl va folosi. Siyabonga Ngezana, extrem de criticat în ultima perioadă, a făcut deplasarea la Ovidiu, dar nu va fi titular. Antrenorul cipriot urmează să îi folosească […] The post FCSB i-a decis soarta lui Siyabonga Ngezana pentru meciul cu Farul. Ce se întâmplă cu fundașul appeared first on Antena Sport.
14:20
13:50
Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Doi jucători s-au “rupt”, unul stă pe bară 4 luni # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat în cadrul unei emisiuni că Dinamo are noi probleme legate de accidentări. În partida de pe Arena Națională contra Oțelului, Jordan Ikoko și Antonio Bordușanu, cel de-al doilea urmând să rateze o bună parte din acest sezon. Dinamo avea infirmeria plină înaintea duelului cu FCSB, iar acum alți doi jucători ai […] The post Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Doi jucători s-au “rupt”, unul stă pe bară 4 luni appeared first on Antena Sport.
13:10
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile # Antena Sport
13:00
Mircea Lucescu, “spion” în Turcia. Decizia luată după ce a refuzat să meargă la tragerea la sorți # Antena Sport
Acum 12 ore
12:40
Dennis Man, titular din nou în PSV – Volendam (LIVE SCORE, 13:15). Interul lui Cristi Chivu joacă la 16:00 # Antena Sport
12:40
Vali Creţu, făcut praf după comportamentul de la Belgrad: “De băiat de peluză. Să vii cu atitudinea asta…” # Antena Sport
12:20
Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul # Antena Sport
12:10
Andrei Nicolescu i-a dat replica lui Stipe Perica după tensiunile apărute la Dinamo: “Îmi doresc să fie supărat” # Antena Sport
11:40
Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: “Mai deranjant pentru cei de lângă mine” # Antena Sport
11:40
România – Germania LIVE VIDEO (13:00, AntenaPLAY). Tricolorii debutează la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 # Antena Sport
11:20
E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura # Antena Sport
11:10
“Se poate da Louis Munteanu pe 10 milioane de euro?”. Cristi Balaj nu a stat pe gânduri # Antena Sport
11:10
E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovutura # Antena Sport
10:50
România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial # Antena Sport
10:40
Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston # Antena Sport
10:20
Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens # Antena Sport
09:50
Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc” # Antena Sport
09:20
09:10
Farul – FCSB LIVE TEXT (20:30). Şansă uriaşă pentru roş-albaştri să se apropie de play-off # Antena Sport
09:00
Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: “Vorbeşte prostii!” De la ce a pornit totul # Antena Sport
08:50
Flamengo e “regina” Americii de Sud. Trupa din Rio a câștigat Copa Libertadores după o finală cu Palmeiras # Antena Sport
08:30
Lionel Messi e magic! Un nou record doborât și calificare în finala MLS cu Inter Miami # Antena Sport
08:10
Gigi Becali pregătește “curățenia” de iarnă la FCSB. Trei jucători, OUT din planurile patronului # Antena Sport
Acum 24 ore
00:00
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen # Antena Sport
29 noiembrie 2025
23:50
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…” # Antena Sport
23:50
23:30
23:30
23:10
22:50
Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau # Antena Sport
22:50
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole # Antena Sport
