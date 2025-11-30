“Poţi câştiga titlul mondial?” Max Verstappen a răspuns cu zâmbetul pe buze

17:40

Nu FCSB are cel mai bine plătit jucător din Liga 1, ci Universitatea Craiova. Gigi Becali este cu dare de mână când vine vorba de transferuri, dar la salarii Mihai Rotaru plăteşte mai bine. Dacă la FCSB, Tănase a devenit cel mai bine plătit jucători, după ce a câştigat 1 milion de euro, cu tot […] The post Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! appeared first on Antena Sport.