Horoscop special: Zodiile norocoase ale zilei de 1 decembrie 2025
Jurnalul.ro, 1 decembrie 2025 00:30
Bine ai venit în luna decembrie! Odată cu începutul ultimei luni din an, Universul trimite energii puternice de vindecare și eliberare.
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Refuzul Japoniei de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex, considerat constituțional # Jurnalul.ro
Vineri, o instanță a decis că refuzul Japoniei de a legaliza căsătoria între persoanele de același sex este constituțională. Aceasta a fost ultima dintre cele șase cauze care ar putea fi aduse la Curtea Supremă din Tokio, pentru o hotărâre definitivă și irevocabilă, anul viitor.
După presupusa intervenție a președintelui Donald Trump, Paramount Pictures urmează să distribuie filmul „Rush Hour 4” (Ora de vârf 4) al lui Brett Ratner, un proiect pe care Hollywood-ul îl evitase după acuzațiile anterioare de abuz sexual la adresa regizorului.
Meta face obiectul unei anchete antitrust pentru presupuse încălcări ale normelor europene în materie de concurență.
FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.
IGSU distribuie apă potabilă și menajeră pentru mii de oameni din Prahova și Dâmbovița # Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat o amplă acțiune de sprijin pentru populația din județele Prahova și Dâmbovița, afectată de întreruperea alimentării cu apă potabilă.
Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a lansat duminică seara critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24. Aceasta s-a declarat profund dezamăgită de modul în care șeful statului își exercită mandatul.
UK: Organizația Palestine Action contestă în instanță clasificarea ca grupare teroristă # Jurnalul.ro
Organizația Palestine Action a dat în judecată guvernul britanic pentru calificarea ca grupare teroristă. Avocații grupului susțin că decizia guvernului a fost o exagerare a legislației antiteroriste și o restrângere a dreptului la protest.
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Qatarului, iar lupta pentru titlul de campion F1 cu Norris și Piastri se mută în ultima cursă.
Directorul FBI, Kash Patel, le-a oferit în dar pistoale printate cu tehnologie 3D unor înalți oficiali din Noua Zeelandă. Aceștia s-au văzut nevoiți să renunțe la ele.
Pentru a ține glicemia sub control și a evita apariția diabetului de tip 2, specialiștii recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos.
Pe 1 decembrie 2025, șase semne din zodiacul chinezesc intră într-o perioadă puternică de noroc, claritate și abundență.
Salvamont Brașov avertizează turiștii: Evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă # Jurnalul.ro
Salvamont Brașov avertizează turiștii să evite toate traseele montane aflate la peste 1.800 de metri altitudine, unde stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma orice drumeție într-un pericol major.
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei # Jurnalul.ro
Nutriționiștii dezvăluie alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei.
Elevii Şcolii de Poliţie Câmpina nu reiau cursurile marţi, din cauza crizei apei de la Paltinu # Jurnalul.ro
Elevii Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr" din municipiul Câmpina nu vor reveni la cursuri marţi, în contextul crizei apei de la Paltinu care afectează şi acest oraş, potrivit autorităţilor locale.
Cu Vanessa Paradis, viața a fost ”fericire pură”, a declarat joi pentru AFP actorul american Johnny Depp, referindu-se la cântăreața franceză alături de care a trăit din 1998 până în 2012 și cu care are doi copii.
București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara sunt orașele din România cu cele mai multe locuri de muncă disponibile în prezent.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piața internațională de armament # Jurnalul.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE.
Un fiu al traficantului de droguri 'El Chapo' se pregătește să pledeze vinovat în SUA # Jurnalul.ro
Un fiu al cunoscutului narcotraficant mexican 'El Chapo', Joaquin Guzman Lopez, aflat în prezent în închisoare în Statele Unite, se pregătește să pledeze vinovat în fața justiției americane, conform documentelor judiciare publicate vineri, notează AFP.
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 4,669 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080".
Denunțătorul-cheie al lui Coldea, Mihai Guțanu, a murit. Este al doilea deces în dosarul foștilor generali SRI # Jurnalul.ro
Dosarul care îi vizează pe foștii generali ai SRI este zguduit de un nou eveniment dramatic.
Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul rus care a provocat un mort și 19 răniți în regiunea Kiev # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin un mort și 19 răniți în localitatea Vișgorod din regiunea Kiev, potrivit bilanțului prezentat de șeful statului, informează EFE.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 30 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
Oana Gheorghiu, la o lună de mandat: Am pus bazele unui mod profesionist de lucru. Nu promit miracole # Jurnalul.ro
Oana Gheorghiu, vicepremier, și-a prezentat duminică bilanțul la o lună de mandat. Ea afirmă că a pus bazele reformei companiilor de stat, a debirocratizării și a digitalizării, cu accent pe un proces riguros, coordonat și transparent, „fără promisiuni miraculoase, ci cu rezultate durabile”.
Prefectura Prahova a anunțat că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populație # Jurnalul.ro
Prefectura Prahova a anunțat, duminică seară, că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populația afectată de problemele de la acumularea Paltinu, ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
După mai mulți ani petrecuți printre străini, după zile și nopți în sălile de antrenament și în ring, după lovituri primite din toate direcțiile, Leonard Doroftei a înțeles că cel mai bine îi este tot acasă. Și-a ridicat propria sală, "atelierul de box", cum îi spune, și a luat-o de la capăt, de această dată ca antrenor. Iar acum speră să descopere aici, în România, viitorul campion mondial.
Dieta de slăbit pe bază de carne la grătar și legume nu funcționează? O nutriționistă are soluția # Jurnalul.ro
O nutriționistă din România are soluția pentru cei care se plâng că nu văd rezultatele dietei de slăbit pe bază de carne la grătar și legume. Soluția specialistei „deblochează metabolismul” și accelerează procesul de slăbire.
Liderul AUR, George Simion, a reiterat, în timpul congresului formațiunii, prioritățile partidului său: „Guvernul să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență”.
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, zone împădurite și marea # Jurnalul.ro
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării. Instalația spectaculoasă are 8 kilometri și se află în Vietnam. Telecabina a fost inclusă în Cartea Recordurilor.
Până la trei milioane de locuri de muncă s-ar putea pierde în următorul deceniu din cauza rolului tot mai mare al inteligenței artificiale (AI) și automatizării, a avertizat o importantă organizație de cercetare educațională, potrivit The Independent.
În cea mai norocoasă zi din decembrie pentru zodia ta, investește tot ce ai în a-ți transforma visele în realitate. Nu există scurtături pe calea către abundență. Pot apărea momente sau oportunități norocoase, dar cu cât investești mai mult în visele tale, cu atât mai multe astfel de situații se vor întâmpla. Universul nu este bătut în cuie, răspunde la energia ta.
Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # Jurnalul.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.
Diana Buzoianu: Localităţile din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei vor primi sprijin de la Guvern # Jurnalul.ro
Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.
Autoritățile avertizează că este pericol de viituri în mai multe zone din județul Tulcea. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu. De asemenea, locuitorii din zonele vizate au primit mesaj RO Alert.
Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), informează Loteria Română.
Criză majoră a apei în Prahova: Administrația Apele Române cere declararea stării de urgență # Jurnalul.ro
Administrația Națională „Apele Române” avertizează asupra unei situații critice în acumularea Paltinu, unde nivelul apei a crescut cu 12 metri, iar turbiditatea extrem de ridicată a blocat tratarea pentru consum. Instituția cere declararea stării de urgență pentru localitățile afectate.
Duminică, 30 noiembrie, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani, din județul Bacău.
BNR: Peste 26 de milioane de carduri erau active în România, la finele lunii iunie 2025 # Jurnalul.ro
Numărul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2025, de 26,01 milioane de unităţi, în creştere cu 11,15% comparativ cu sfârşitul anului anterior, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR)
Mihaela Bilic dezvăluie cea mai bună și rapidă metodă de slăbit care funcționează pentru toată lumea # Jurnalul.ro
Nutriționistul Mihaela Bilic vine cu câteva sfaturi pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus și apelează la cure de slăbire
Chef Oana Coantă, premiată de un prestigios ghid gastronomic francez, vine la degustare
Horoscopul săptămânii 1–7 decembrie 2025 vine cu vibrații puternice, întâlniri importante și schimbări emoționale profunde. Intrăm în prima săptămână de iarnă cu Luna în Taur, care ne aduce calm, dorință de conectare și chef de socializare.
Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Situația de la Paltinu este critică. Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile # Jurnalul.ro
Internările în Spitalul Municipal Câmpina au fost restricţionate în această perioadă pe fondul crizei apei generată de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinul.
Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populaţia afectată de problemele de la Paltinul # Jurnalul.ro
Prefectul judeţului Dâmboviţa, Marian Tănase, şi cel al judeţului Prahova, Daniel Nicodim, au convocat, duminică, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localităţile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinul.
Condensul de pe ferestre poate fi o problemă majoră iarna deoarece poate duce la apariția mucegaiului negru pe zonele umede.
Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar în timp ce se deplasa pe magistrala 100, în zona unei stații din Caraș-Severin. Autoritățile au deschis o anchetă deoarece utilajul nu trebuia să se afle pe șine. Trenul IR a avut o întârziere de peste două ore.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică, în București, vor fi ploi și rafale de vânt. Specialiștii au emis o prognoză specială pentru Capitală.
Horoscopul lunii decembrie 2025 vine cu schimbări importante, situații neașteptate și momente pline de intensitate pentru mulți nativi.
