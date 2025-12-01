1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București
Gândul, 1 decembrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ziua Națională a României este sărbătorită anual pe 1 Decembrie și marchează unirea Transilvaniei cu România în 1918, eveniment cunoscut sub numele de Marea Unire. Această dată simbolizează consolidarea statului român modern […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum 2 ore
06:10
1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale # Gândul
Data de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, a fost marcată – în anul 2024 – de alegerile parlamentare. Pentru o scurtă perioadă de timp, scandalul „renumărarea voturilor” după primul tur al alegerilor prezidențiale a trecut într-un „con de umbră”, iar românii și partidele politice s-au concentrat pe lupta pentru Parlamentul României. Călin Georgescu […]
06:10
The Economist: băncile clandestine chineze spală cei mai mulți bani din lume. Conectează oameni bogați, carteluri de droguri și hackeri nord-coreeni – fără ca nimeni să se întâlnească # Gândul
Firmele Chinei au dominat aproape fiecare industrie legală în care au început să activeze, de la oțel, la ambarcațiuni, de la baterii sau la vehicule electrice. Datorită costurilor de producție reduse și a prețurilor mai mici, business-urile din China reprezintă o competiție serioasă pentru țările bogate, care își văd propria producție în scădere, notează The […]
06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat posibilele formule juridice prin care ar putea fi semnat tratatul dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: S-ar putea să fie o formulă juridică, apropo de tratat Stan a discutat […]
06:10
107 ani de la Marea Unire, un an de la Marea Dezbinare. Cum își petrec Ziua Națională cele două Românii, fiecare cu președintele ei. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia # Gândul
„Uniți prin dezbinare” este sintagma care, din păcate, caracterizează pe deplin Ziua Națională a României sărbătorită în anul 2025. Sub steagul tricolor stau două Românii care se suspectează reciproc. Una este „România Suveranistă”, reprezentată de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci separați. A doua este […]
05:50
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că cele mai vulnerabile blocuri comuniste sunt cele cu „parter înalt”, adică acele blocuri care au spații comerciale la parter. Cele mai multe astfel de blocuri se găsesc pe bulevardele din București. „Noi […]
Acum 8 ore
00:00
Miniștrii Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan urcă în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie. Cine a coborât semnificativ # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de cel al Energiei, Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 (de pe locul 4) și respectiv 4 (de pe locul 8) în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, conform Barometrului vizibilității miniștrilor. Miniștrii Mediului (Diana Buzoianu) și cel al Educației (Daniel David), în schimb, pierd mai multe poziții, în […]
30 noiembrie 2025
23:50
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat duminică seara la Digi24 că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu apuce să-și finalizeze mandatul și să fie demis. Aceasta a argumentat că actuala conducere de la Cotroceni a contribuit la consolidarea partidelor suveraniste, iar următoarele alegeri parlamentare pot fi decisive pentru Nicușor Dan. Elena […]
23:40
Acum 12 ore
23:30
Elevii din 13 localități prahovene fac cursuri online, săptămâna viitoare, pe fondul crizei apei potabile. Cum e ajutată populația din zonele afectate # Gândul
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Prahova a anunțat, duminică seara, că elevii din 13 localități vor face orele de curs în regim online, săptămâna viitoare. Decizia a fost luată ca urmare a crizei apei potabile. Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, pentru că în respectivele localităţi nu este furnizată […]
22:50
Elena Lasconi îl desființează pe Ilie Bolojan: „I-aș spune să plece acasă, dacă aș fi președintele României” # Gândul
Elena Lasconi, fostă candidată la președinție, l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, în urma măsurilor de austeritate pe care le-a impus. Edilul de la Câmpulung și-a exprimat dezamăgirea față de actualul șef al Executivului și a subliniat că i-ar cere demisia, dacă ar fi fost președinte. Elena Lasconi a precizat că actualul guvern este […]
22:00
Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai intense analize pot fi urmărite într-o ediție specială. Emisiunea poate […]
21:50
Elena Lasconi: Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze din USR. Se poate plimba cu yachtul, a zis că are 300.000 de euro # Gândul
Fostul candidat la Președinția României, Elena Lasconi, a lansat într-un interviu pentru Digi 24 un atac dur la adresa fostului ministru al Apărării Ionuț Moșteanu. Elena Lasconi nu i-a iertat nici pe Ilie Bolojan, pe care l-a susținut ca premier în campania la Președinție, și nici pe Nicușor Dan, actualul șef al statului. „Președintele pe […]
21:40
Rețeta tradițională spaniolă de Paella, pe care poți să o faci acasă. Ce trebuie să știi despre acest preparat celebru, sățios și delicios # Gândul
Paella este un celebru preparat specific bucătăriei spaniole, aromat, sățios și delicios, pe care poți să îl faci și tu acasă. Mai exact, este un preparat pe bază de orez originar din Valencia, fiind popular în toată lumea. Numele provine din cuvântul valencian pentru „tigaie”. Tigaia tradițională pentru paella este rotundă, joasă, largă și are […]
21:10
Lavinia Betea, despre planurile ce l-ar fi vizat pe Ceaușescu: „Nu pot documenta nicio singură tentativă de asasinat” # Gândul
Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, inclusiv despre zvonurile privind „tentativele de asasinat” ce l-ar fi vizat pe Nicolae Ceaușescu. „N-a exista niciun plan”, afirmă Betea. „Nu știu niciun Rovențu. N-a existat nici un plan. Se vorbește și de cei de la MISA, că la un […]
21:00
Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis că va trimite 50.000 de litri de apă, îmbuteliată în sticle de doi litri, locuitorilor din județele Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei potabile, în contextul lucrărilor de la Barajul Paltinu. Prim-ministrul a mai adăugat că luni mai urmează un transport de 150.000 de litri de apă, din rezerva […]
20:50
Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina # Gândul
Traducătoarea premierului maghiar Viktor Orban a „distorsionat” cuvintele lui Vladimir Putin despre Ucraina (și nu numai). Presa maghiară a descoperit noi detalii despre negocierile dintre Viktor Orban și Vladimir Putin. Traducătoarea premierului a redat corect salutul și finalul întâlnirii, dar în partea principală — unde au fost cele mai sensibile formulări — a transmis sensuri […]
20:50
20:40
De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, celebra fasolea cu ciolan ar putea fi din import, cu prețuri pe măsură # Gândul
De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, mai toate ingredientele pe care le folosim pentru a găti, de exemplu, fasolea cu ciolan, un preparat atât de apreciat de toată lumea, provin din import și prețurile sunt pe măsură Astfel, fasolea pe care o găsim în piețe provine din China și Egipt. […]
20:20
Demonstrație de forță a noului regim de la Damasc cu zeci de blindate de poliție, elicoptere și motociclete # Gândul
Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a reprezentat un adevărat tur de forță, prin care Siria și-a promovat noile mașini blindate. În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu autovehicule blindate de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai […]
20:20
The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev” # Gândul
„Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată”. Așa sună titlul „The Times” în care prestigioasa publicație britanică anunță că, foarte probabil, dacă Volodimir Zelenski va pleca într-un fel sau altul de la șefia statului ucrainean, urmașul său este persoana pe care a îndepărtat-o exact din acest motiv: Valeri Zalujnîi, fostul șef al […]
19:50
Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii” # Gândul
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
19:40
19:30
19:20
Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului. De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru […]
19:20
Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane € # Gândul
Pictura „Cristos pe cruce” realizată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari). Sala casei de licitații Osenat a fost plină ochi. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit încă. Pictura a fost găsită recent […]
19:10
Proprietarii de câini ar putea plăti o taxă. Ce urmăresc autoritățile prin această măsură, care a stârnit deja controverse # Gândul
Autoritățile din țara noastră pregătesc introducerea unei taxe zilnice pentru deținătorii de câini. Măsura urmărește responsabilizarea proprietarilor, cât și acoperirea costurilor publice generate de îngrijirea și gestionarea animalelor fără stăpân. Dar, așa cum era de așteptat, propunerea a stârnit deja discuții aprinse în comunități, mai ales că aceasta ar urma să afecteze în mod direct […]
19:00
Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța # Gândul
Kremlinul încearcă să-și creeze propriul „premiu Nobel” de când relațiile dintre Rusia și Occident s-au răcit în urma războiului din Ucraina. În Rusia s-a reluat preocuparea pentru înlocuirea importurilor din Vest. Propunerea vine după ce Rusia s-a retras permanent de la „Eurovision” și și-a reluat propriul concurs muzical din timpul epocii sovietice: Intervision . Ideea de […]
19:00
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026 # Gândul
România a devenit ținta ironiilor în întreaga Europă. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro de la 1 ianuarie 2026, iar Ungaria încearcă prin toate mijloacele să ajungă la performanțe economice mai bune. La noi, se vorbește despre negocieri pentru bugetul de stat din 2026, pe care premierul „austerității„ spune că-l va închide abia în […]
18:50
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile # Gândul
Supraviețuirea în sălbăticie ține de obicei de forță și rezistență, dar pentru o tânără din China, aceasta a devenit și o modalitate neașteptată de a slăbi. O concurentă în vârstă de 25 de ani, cunoscută online sub numele de Zhao Tiezhu, a povestit cum a slăbit 14 kg în timpul unui concurs de supraviețuire. Cum? […]
18:40
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false” # Gândul
Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său numită „Hall of Shame” pentru instituții media și reporteri pe care Administrația Trump îi acuză că răspândesc „știri false“. Potrivit rapoartelor din presa internaională, platforma a fost creată pentru a denunța public organizațiile media care publică știri pe care administrația Trump le consideră a fi […]
18:40
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reconfirmă că va propune introducerea unui mecanism, prin care măsura de plafonare la produsele de bază să intre, automat, în vigoare, atunci când inflația depășește 5%. Această măsură vizează Florin Barbu a explicat că proiectul va funcționa similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar. Ministrul a precizat că […]
Acum 24 ore
18:10
Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, despre Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu. „Eu am o mare simpatie pentru ea”, a spus invitata emisiunii. „Zoia Ceaușescu într-adevăr a avut o perioadă în care a ținut Post, în care s-a dus și s-a botezat. Orice om poate […]
18:00
Sărbători compromise la Constanța. După episodul cu “ursuleții spânzurați”, a venit “momentul artistic” care a asurzit audiența. # Gândul
Un concert de la Târgul de Crăciun din Constanța a stârnit revolta cetățenilor, după fiasco-ul ursuleților „spânzurați” de un bloc, ca decor de Sărbători. Imaginile, devenite virale pe social-media, înfățișează artiștii de pe scenă, aparent afoni, în timp ce încearcă să cânte piesa „Noi suntem români”. Târgul de Crăciun de la Constanța este un adevărat […]
17:50
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului # Gândul
Turiștii din întreaga lume pot înnopta sub cerul liber în valea deșertică Wadi Rum din Aqaba (Iordania). Parcă sculptată în granit și în nisipul Iordaniei, se întinde pe o suprafață de 721 metri pătrați, iar cel mai înalt vârf are 1.750 metri. Este cea mai întinsă vale de deșert din Iordania, desemnată patrimoniu UNESCO din […]
17:50
17:50
Te-ai gândit să pregătești un preparat rapid și ușor? Găsești mai jos, în articol, o rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Pentru a avea o textură cât mai cremoasă, ar fi ideal să urmezi un anumit truc. O rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie ar putea fi […]
17:40
17:40
Când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest simbol universal al sărbătorilor de iarnă # Gândul
Bradul de Crăciun, simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aduce lumina și magia în casele oamenilor. Dar când se împodobește și ce semnificații are acest obicei vechi? De obicei, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale, dar indiferent de momentul ales, acesta reprezintă o ocazie de […]
17:30
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă” # Gândul
Între anii 2000 și 2023, Republica Populară Chineză a acordat împrumuturi și granturi în valoare de 2,2 trilioane de dolari către 200 de țări, informează un raport al AidData, un institut de cercetare american cu sediul la Universitatea William și Mary. Printre cei mai mari beneficiari de capital chinezesc au fost Statele Unite (202 miliarde […]
17:30
17:20
George Simion, președintele reales AUR, iese la atac: „Extremiștii sunteți voi!”. Rezoluție dură adoptată la congresul de la Alba Iulia # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat duminică, la congresul ordinar de la Alba Iulia, o rezoluție în care acuză partidele aflate la putere că au transformat statul într-un mecanism de control, cenzură și „extremism instituțional”, de la gestionarea pandemiei până la anularea alegerilor prezidențiale. În documentul intitulat „Extremiștii sunteți voi”, AUR susține că, în ultimii […]
17:20
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că spațiul aerian din Venezuela este „complet închis”. Federal Aviation Administration (FAA) a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei. Motivul: „securitatea regiunii este în curs de înrăutățire din cauza unei activități militare în creștere”. De mai bine de două luni de când prezența militară […]
17:10
Portavionul american USS Gerald R. Ford, operațiuni de zbor în Caraibe, pe fondul tensiunilor din Venezuela. „44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, putere aeriană copleșitoare” # Gândul
Portavionul USS Gerald R. Ford a efectuat operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, conform unor noi imagini ale Departamentului Apărării din SUA, datate „noiembrie 2025”. Această mișcare semnalează o inițiativă accentuată a SUA de a perturba activitatea maritimă ilicită în emisfera vestică. Imaginile publicate de Departamentul de Război al SUA arată portavionul USS Gerald R. […]
17:00
Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au # Gândul
Ți-ai luat permisul de conducere sau ești pe cale să îl dobândești? Așa cum arată legislația în vigoare, fiecare șofer care dobândește acest drept trebuie să aibă semnul de începător pe parbriz și lunetă. Prin acest mod, ceilalți participanți la trafic știu că persoana aflată la volan nu are experiență în conducere. Totuși, cât timp […]
16:50
Joi, 30 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 4 […]
16:50
Apele Române cer declararea stării de urgență în localitățile din Prahova și Dâmbovița care au rămas fără apă potabilă # Gândul
Administrația Națională Apele Române a cerut, duminică după-amiaza, „declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților“ care au rămas fără apă potabilă. Instituția a anunțat că, în prezent, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare […]
16:50
Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia # Gândul
Reprezentanții lui Nicușor Dan la Alba Iulia fost huiduiți, chiar la momentul depunerii coroanelor de flori la monumentul eroilor din fata Catedralei Încoronării. Mulțimea de oameni de la monumentul eroilor nu s-a putut abține să nu-și manifeste nemulțumirile, atunci când a reprezentanții președintelui Nicușor Dan, au depus coroane de flori la Catedrala Încoronării din Alba […]
16:40
16:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, bilanț după 1 lună de mandat. Se laudă că în timpul petrecut în Palatul Victoria s-a calificat la locul de muncă: „prioritar a fost să înțeleg sistemul” # Gândul
La o lună după ce a început „mandatul de reformă, debirocratizare și digitalizare”, vicepremierul Oana Gheorghiu ne spune ca, în luna asta, s-a calificat la locul de muncă și se laudă pe Facebook cu o deplasare în extern și trei priorități scrise pe foaie. Zilele trecute, vicepremierul anunța reforma companiilor de stat fară ca măcar […]
