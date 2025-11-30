The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

20:40

De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, mai toate ingredientele pe care le folosim pentru a găti, de exemplu, fasolea cu ciolan, un preparat atât de apreciat de toată lumea, provin din import și prețurile sunt pe măsură Astfel, fasolea pe care o găsim în piețe provine din China și Egipt. […]