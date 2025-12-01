Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!”

19:00

România a devenit ținta ironiilor în întreaga Europă. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro de la 1 ianuarie 2026, iar Ungaria încearcă prin toate mijloacele să ajungă la performanțe economice mai bune. La noi, se vorbește despre negocieri pentru bugetul de stat din 2026, pe care premierul „austerității„ spune că-l va închide abia în […]