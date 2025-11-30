Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat”

15:10

Nu lăsa ca acțiunile insensibile ale altora să-ți dicteze starea de spirit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 1 decembrie 2025. Berbec Pune-ți astăzi la lucru incredibila ta sensibilitate într-un mod care să inspire acțiunea. În acest moment, ai atât de multe lucruri în tine care trebuie exprimate. Nu te mai reține. […]