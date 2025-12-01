Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
Gândul, 1 decembrie 2025 10:50
Concertul unei cântărețe cunoscute în Asia a fost întrerupt din cauza conflictului diplomatic între Japonia și China. Cântăreața niponă Maki Otsuki se afla chiar pe scenă în momentul în care organizatorul i-a cerut să oprească spectacolul. Incidentul s-a produs la Shanghai. „Divertismentul ar trebui să fie o punte” Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:00
Îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii. Oamenii se înghesuie să ajungă la Parada de 1 Decembrie # Gândul
Este îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii, la ora aceasta (10:50). Sute de persoane se înghesuie în vagoane pentru a ajunge la Parada de 1 Decembrie. În imaginile surprinse de GÂNDUL se poate observa haosul creat în subteran. Intervalul de succedare este de 7-9 minute, la momentul actual. La ora 11:00 începe Parada […]
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru România cu ocazia zilei de 1 Decembrie: Pacea și democrația „mai amenințate ca oricând” # Gândul
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în mesajul cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă: „un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român”. Liderul de la Chișinău a precizat „aceste valori sunt ameninţate acum […]
Acum 30 minute
10:50
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări # Gândul
Concertul unei cântărețe cunoscute în Asia a fost întrerupt din cauza conflictului diplomatic între Japonia și China. Cântăreața niponă Maki Otsuki se afla chiar pe scenă în momentul în care organizatorul i-a cerut să oprească spectacolul. Incidentul s-a produs la Shanghai. „Divertismentul ar trebui să fie o punte” Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă […]
10:40
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru două zodii. Acești nativi renasc în Postul Crăciunului, iar norocul și iubirea bat la ușă pentru ei. Astrologii susțin că ar veni o perioadă mai bună pentru acești nativi, după ce au traversat greutăți și obstacole. Oportunitățile vin rând pe rând în zona profesională, având parte de o îmbunătățire a stării […]
Acum o oră
10:20
Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!” # Gândul
Imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii din Alba Iulia, Călin Georgescu a fost întâmpinat de un bărbat cu „Marş la Moscova”.În acest timp, simpatizanţii fostului prezidenţiabil scandează: „Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” De fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-a apropiat un bărbat, imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii. Acesta a […]
10:20
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj românilor cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie. Șeful Executivului a subliniat că „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. […]
10:20
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor” # Gândul
Un jandarm a oferit pasagerilor, dintr-un zbor Tarom, un scurt moment muzical de rară virtuozitate, când a început să cânte la vioară imnul României. Aşa a sunat ştirea care a ajuns pe buzele tuturor, întrebându-se cine este acel jandarm tânăr talentat. Gândul a aflat şi vi-l prezintă în ecxclusivitate. Călătorii au avut ocazia să audă […]
10:10
Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului” # Gândul
Suspiciunea reciprocă dintre Moscova și Ankara crește. Pe măsură ce Turcia se apropie de Washington și NATO, reducându-și în același timp dependența de energia rusească, o relația bine „împământenită” de-a lungul timpul dă semne de șubrezire. Turciei îi este din ce în ce mai dificil să manevreze cu succes între Rusia și Occident, notează Ruslan […]
10:10
Performanță fantastică reușit în curzul zilei de duminică, 30 noiembrie: România a cucerit medalia de aur în proba de dublu de la Campionatul Mondial de bowling, anunță PROSPORT. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat doi tineri sportivi, Mihai Alin Dragnia si Balazs-Becsi Mate. România, campioană la bowling Duminică, la„mondialele” de bowling din […]
10:10
Primul mesaj al lui Călin Georgescu de Ziua Națională: „Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum” # Gândul
Călin Georgescu a transmis un mesaj de suflet românilor, cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie. Fostul prezidențiabil se află astăzi la Alba Iulia. „Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum, lupta cu dușmanii din interior. Lupta cu așteptarea. Salvatorul extern este cea mai perfidă formă de sclavie”, a declarat Călin Georgescu. […]
Acum 2 ore
10:00
Sondaj: Călin Georgescu, pe primul loc în clasamentul încrederii la nivel național. Nicușor Dan în cădere liberă # Gândul
Călin Georgescu devine o figură publică ce beneficiază de tot mai multă încredere, inclusiv din partea populației din București, arată cel mai recent sondaj de opinie.Sondajul CURS din septembrie 2025 îl plasa pe Călin Georgescu pe locul 1 în topul încrederii, la nivel național. Liderul suveranist era considerat politicianul în care românii au cea mai […]
10:00
Primele imagini înainte de Parada de 1 Decembrie din București. Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # Gândul
Astăzi, românii se strâng rând pe rând pentru a lua parte la Parada de 1 Decembrie din București. Deși temperaturile sunt scăzute în termometre, cetățenii nu sunt intimidați de vremea rece și încep să își ocupe locurile în jurul gardului amplasat de jandarmi, pentru a lua parte la această ceremonie, așa cum puteți observa în […]
09:50
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim” # Gândul
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj României, cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, a comunicat Administrația Prezidențială la solicitarea Antena 3. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a precizat că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. „Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să […]
09:50
România se pregăteşte de paradă. Românii au început să se strângă în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti # Gândul
La prima oră a dimineţii de 1 Decembrie, românii s-au adunat, ca în fiecare an, în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti. Mulţi români vin de la distanţe cosiderabile ca să-şi privească soţii, copiii sau nepoţii militari, participanţi la paradă. România sărbătoreşte Ziua Naţională alături de românii din toată ţara. Comandantul aradei naţionale, Cornel Tonea […]
09:30
Sute de oameni îl așteaptă pe Calin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie # Gândul
Încă de la prima oră, cei de la AUR au plecat către cetatea Alba Iulia. George Simion a condus marşul şi a dat tonul scandărilor de pe traseu. N-a lipsit nici numele lui Călin Georgescu. Marşul celor de la AUR, de 1 Decembrie, a scos pe străzi sute de simpatizanţi care au pornit spre cetatea […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 786. Forțe armate americane și siriene au bombardat depozite ale Statului Islamic # Gândul
Armata americană a distrus recent 15 situri care conțineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunțat într-un comunicat Comandamentul Central al forțelor SUA. CENTCOM a precizat că împreună cu forțele siriene a identificat și distrus facilități de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq, Siria, în cursul mai multor […]
09:30
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi trucul eficient care să te ajute să scapi de mirosul neplăcut din frigider? În același timp, acest truc poate ajuta să mențină proaspete, pe un timp îndelungat, fructele și legumele. De altfel, ajută și la igiena aparatului electrocasnic. De-a lungul timpului, mai mulți specialiști au adus în atenție […]
09:20
Elias Charalambous a discutat despre meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Farul, 2-1, și a dat de înțeles că nu a fost de acord cu decizia arbitrului la faza singurului gol al constănțenilor. Farul a marcat după un penalty dictat la intervenția lui Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, în minutul 37 al meciului […]
09:20
Emmanuel Macron anunță o posibilă vizită a lui Nicușor Dan la Paris în mesajul de 1 Decembrie adresat României # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre „atașamentul profund” al Franței față de „legăturile istorice de prietenie și încredere” dintre țara noastră și Franța, în mesajul său de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Liderul de la Elysee a amintit anul 2025 marchează 145 de ani relații diplomatice între România și Franța. Emmanuel Macron a […]
09:10
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Apreciem poziția fermă în sprijinul suveranității Ucrainei” # Gândul
Președintele Ucrainei Volodmir Zelenki a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României, în care mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”. „În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția […]
Acum 4 ore
09:00
FCSB s-a impus la Ovidiu, 2-1 pe terenul Farului, iar Gigi Becali este convins că echipa sa are, acum, șanse inclusiv la câștigarea campionatului. Latifundiarul din Pipera anunță o „revoluție” la nivelul lotului de jucători în această iarnă, convins că numai cu transferuri puternice poate reintra în lupta pentru titlu. Mai mult, Becali a anunțat […]
08:40
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români caută soluții prin intermediul cărora să reducă facturile la energie prin optimizarea consumului. Însă, potrvit specialiștilor, există câteva metode care pot contribui la reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale. În condițiile în care există chiar și creșteri ale prețurilor la energie cu peste 60% în ultimele luni, bugetele […]
08:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.376. Rezultatul negocierilor din Florida. Marco Rubio anunță că „mai este de lucru” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 1 decembrie 2025, în a 1.376-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Întâlnirea dintre oficiali americani și ucraineni, care a avut loc duminică, în Florida, a fost „foarte productivă”, a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio. Rubio: „Înțelegem destul de bine și opiniile rușilor” […]
07:50
Proiectul minier de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei, vândut în Canada. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului # Gândul
Societatea canadiană Eldorado Gold a încheiat procesul de vânzare a proiectului minier de la Certej, din județul Hunedoara. Suma totală pentru care s-a făcut afacerea nu depășește 30 de milioane de dolari, scrie profit.ro, asta deși producția potențială rezultată din eventuala exploatare a zăcământului auro-argentifer a fost evaluată oficial, în 2024, la o valoare de […]
07:20
1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ziua Națională a României este sărbătorită anual pe 1 Decembrie și marchează unirea Transilvaniei cu România în 1918, eveniment cunoscut sub numele de Marea Unire. Această dată simbolizează consolidarea statului român modern […]
Acum 6 ore
06:10
1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale # Gândul
Data de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, a fost marcată – în anul 2024 – de alegerile parlamentare. Pentru o scurtă perioadă de timp, scandalul „renumărarea voturilor” după primul tur al alegerilor prezidențiale a trecut într-un „con de umbră”, iar românii și partidele politice s-au concentrat pe lupta pentru Parlamentul României. Călin Georgescu […]
06:10
The Economist: băncile clandestine chineze spală cei mai mulți bani din lume. Conectează oameni bogați, carteluri de droguri și hackeri nord-coreeni – fără ca nimeni să se întâlnească # Gândul
Firmele Chinei au dominat aproape fiecare industrie legală în care au început să activeze, de la oțel, la ambarcațiuni, de la baterii sau la vehicule electrice. Datorită costurilor de producție reduse și a prețurilor mai mici, business-urile din China reprezintă o competiție serioasă pentru țările bogate, care își văd propria producție în scădere, notează The […]
06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat posibilele formule juridice prin care ar putea fi semnat tratatul dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: S-ar putea să fie o formulă juridică, apropo de tratat Stan a discutat […]
06:10
107 ani de la Marea Unire, un an de la Marea Dezbinare. Cum își petrec Ziua Națională cele două Românii, fiecare cu președintele ei. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia # Gândul
„Uniți prin dezbinare” este sintagma care, din păcate, caracterizează pe deplin Ziua Națională a României sărbătorită în anul 2025. Sub steagul tricolor stau două Românii care se suspectează reciproc. Una este „România Suveranistă”, reprezentată de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci separați. A doua este […]
05:50
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că cele mai vulnerabile blocuri comuniste sunt cele cu „parter înalt”, adică acele blocuri care au spații comerciale la parter. Cele mai multe astfel de blocuri se găsesc pe bulevardele din București. „Noi […]
Acum 12 ore
00:00
Miniștrii Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan urcă în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie. Cine a coborât semnificativ # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de cel al Energiei, Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 (de pe locul 4) și respectiv 4 (de pe locul 8) în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, conform Barometrului vizibilității miniștrilor. Miniștrii Mediului (Diana Buzoianu) și cel al Educației (Daniel David), în schimb, pierd mai multe poziții, în […]
30 noiembrie 2025
23:50
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat duminică seara la Digi24 că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu apuce să-și finalizeze mandatul și să fie demis. Aceasta a argumentat că actuala conducere de la Cotroceni a contribuit la consolidarea partidelor suveraniste, iar următoarele alegeri parlamentare pot fi decisive pentru Nicușor Dan. Elena […]
23:40
Elena Lasconi consideră că Nicușor Dan va fi demis, după alegerile parlamentare: „E posibil să nu-și termine mandatul # Gândul
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat duminică seara la Digi24 că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu apuce să-și finalizeze mandatul și să fie demis. Aceasta a argumentat că actuala conducere de la Cotroceni a contribuit la consolidarea partidelor suveraniste, iar următoarele alegeri parlamentare pot fi decisive pentru Nicușor Dan. Elena […]
23:30
Elevii din 13 localități prahovene fac cursuri online, săptămâna viitoare, pe fondul crizei apei potabile. Cum e ajutată populația din zonele afectate # Gândul
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Prahova a anunțat, duminică seara, că elevii din 13 localități vor face orele de curs în regim online, săptămâna viitoare. Decizia a fost luată ca urmare a crizei apei potabile. Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, pentru că în respectivele localităţi nu este furnizată […]
22:50
Elena Lasconi îl desființează pe Ilie Bolojan: „I-aș spune să plece acasă, dacă aș fi președintele României” # Gândul
Elena Lasconi, fostă candidată la președinție, l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, în urma măsurilor de austeritate pe care le-a impus. Edilul de la Câmpulung și-a exprimat dezamăgirea față de actualul șef al Executivului și a subliniat că i-ar cere demisia, dacă ar fi fost președinte. Elena Lasconi a precizat că actualul guvern este […]
Acum 24 ore
22:00
Gândul prezintă Best of „Marius Tucă Show” – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00. Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai intense analize pot fi urmărite într-o ediție specială. Emisiunea poate […]
21:50
Elena Lasconi: Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze din USR. Se poate plimba cu yachtul, a zis că are 300.000 de euro # Gândul
Fostul candidat la Președinția României, Elena Lasconi, a lansat într-un interviu pentru Digi 24 un atac dur la adresa fostului ministru al Apărării Ionuț Moșteanu. Elena Lasconi nu i-a iertat nici pe Ilie Bolojan, pe care l-a susținut ca premier în campania la Președinție, și nici pe Nicușor Dan, actualul șef al statului. „Președintele pe […]
21:40
Rețeta tradițională spaniolă de Paella, pe care poți să o faci acasă. Ce trebuie să știi despre acest preparat celebru, sățios și delicios # Gândul
Paella este un celebru preparat specific bucătăriei spaniole, aromat, sățios și delicios, pe care poți să îl faci și tu acasă. Mai exact, este un preparat pe bază de orez originar din Valencia, fiind popular în toată lumea. Numele provine din cuvântul valencian pentru „tigaie”. Tigaia tradițională pentru paella este rotundă, joasă, largă și are […]
21:10
Lavinia Betea, despre planurile ce l-ar fi vizat pe Ceaușescu: „Nu pot documenta nicio singură tentativă de asasinat” # Gândul
Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, inclusiv despre zvonurile privind „tentativele de asasinat” ce l-ar fi vizat pe Nicolae Ceaușescu. „N-a exista niciun plan”, afirmă Betea. „Nu știu niciun Rovențu. N-a existat nici un plan. Se vorbește și de cei de la MISA, că la un […]
21:00
Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă pentru zeci de mii de locuitori din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis că va trimite 50.000 de litri de apă, îmbuteliată în sticle de doi litri, locuitorilor din județele Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei potabile, în contextul lucrărilor de la Barajul Paltinu. Prim-ministrul a mai adăugat că luni mai urmează un transport de 150.000 de litri de apă, din rezerva […]
20:50
Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina # Gândul
Traducătoarea premierului maghiar Viktor Orban a „distorsionat” cuvintele lui Vladimir Putin despre Ucraina (și nu numai). Presa maghiară a descoperit noi detalii despre negocierile dintre Viktor Orban și Vladimir Putin. Traducătoarea premierului a redat corect salutul și finalul întâlnirii, dar în partea principală — unde au fost cele mai sensibile formulări — a transmis sensuri […]
20:50
Ilie Bolojan vrea să rezolve problema lipsei de apă din Prahova și Câmpina cu „flacoane de 2 litri, din rezerva de stat” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis că va trimite 50.000 de litri de apă, îmbuteliată în sticle de doi litri, locuitorilor din județele Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei potabile, în contextul lucrărilor de la Barajul Paltinu. Prim-ministrul a mai adăugat că luni mai urmează un transport de 150.000 de litri de apă, din rezerva […]
20:40
De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, celebra fasolea cu ciolan ar putea fi din import, cu prețuri pe măsură # Gândul
De Ziua Națională… mâncăm românește, dar cu marfă din străinătate. Uneori, mai toate ingredientele pe care le folosim pentru a găti, de exemplu, fasolea cu ciolan, un preparat atât de apreciat de toată lumea, provin din import și prețurile sunt pe măsură Astfel, fasolea pe care o găsim în piețe provine din China și Egipt. […]
20:20
Demonstrație de forță a noului regim de la Damasc cu zeci de blindate de poliție, elicoptere și motociclete # Gândul
Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a reprezentat un adevărat tur de forță, prin care Siria și-a promovat noile mașini blindate. În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu autovehicule blindate de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai […]
20:20
The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev” # Gândul
„Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată”. Așa sună titlul „The Times” în care prestigioasa publicație britanică anunță că, foarte probabil, dacă Volodimir Zelenski va pleca într-un fel sau altul de la șefia statului ucrainean, urmașul său este persoana pe care a îndepărtat-o exact din acest motiv: Valeri Zalujnîi, fostul șef al […]
19:50
Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii” # Gândul
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
19:40
Demonstrație spectaculoasă cu blindate de poliție, elicoptere și motociclete în capitala Siriei. Ministerul de Interne își promovează noua imagine # Gândul
Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a fost un tur de forță, prin care Siria și-a demonstrat capacitatea de a-și apăra cetățenii. În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu mașini de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai […]
19:30
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al […]
19:20
Gică Mihali, fost mare jucător al lui Dinamo, crede că roș-albii sunt calificați în play-off și pot ajunge pe podium la încheierea sezonului. De asemenea, Mihali a vorbit și despre variantele de selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu se retrage, și chiar dacă Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost menționat ca variantă pentru […]
19:20
Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane € # Gândul
Pictura „Cristos pe cruce” realizată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari). Sala casei de licitații Osenat a fost plină ochi. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit încă. Pictura a fost găsită recent […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.