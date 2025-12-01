Ilie Bolojan, de Ziua Naţională: Marea Unire din 1918 e, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre"
Newsweek.ro, 1 decembrie 2025 10:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune de Ziua Naţională că Marea Unire din 1918 "e, cred eu, cel mai fru...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:00
Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, despre 1 decembrie: A deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie # Newsweek.ro
Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, despre 1 decembrie: A deschis drumul spre pace, libertate şi de...
Acum 15 minute
10:50
Ilie Bolojan, de Ziua Naţională: Marea Unire din 1918 e, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune de Ziua Naţională că Marea Unire din 1918 "e, cred eu, cel mai fru...
Acum 30 minute
10:40
Călin Georgescu și George Simion au organizat dezbinarea suveranistă la Alba. S-au ignorat în Cetatea Unirii # Newsweek.ro
Călin Georgescu și George Simion s-au ignorat reciproc la Alba Iulia. Deși se declarau uniți pentru ...
Acum o oră
10:30
Ilie Bolojan: 200.000 l de apă din rezerva statului ajung în Dâmboviţa şi Prahova. Care este cauza? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan spune că 200.000 de litri de apă din rezerva statului vor ajunge în râurile Prahova și ...
10:20
1.500€ bonus la pensie pentru românii din Spania. Care pensionari iau bani în plus în decembrie în România? # Newsweek.ro
Sistemele publice de pensii din Spania și România evidențiază diferențe majore în modul în care stat...
Acum 2 ore
09:50
Înalt oficial militar: NATO ar putea deveni mai agresivă, în contracararea atacurilor hibride ale Rusiei # Newsweek.ro
Un înalt oficial militar NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, spune că organizaţia ar putea să devi...
09:30
Donald Trump, către români, de Ziua Naţională: "SUA și România au un parteneriat puternic și care crește" # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, către români, de Ziua Naţională: "SUA și România au un parteneriat p...
Acum 4 ore
09:00
Donald Trump nu ştie ce parte a corpului i-a fost scanată, dar face publice rezultatele. "Nu a fost creierul!" # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu ştie care parte a corpului i-a fost scanată, dar anunţă că va fac...
08:50
Cine este veteranul căruia preşedintele Nicuşor Dan i-a oferit o decoraţie, de Ziua Naţională # Newsweek.ro
Cine este veteranul Ion Vasile Banu, căruia preşedintele României, Nicuşor Dan, i-a oferit o decoraţ...
08:20
Paradă de Ziua Naţională, în Bucureşti. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan asistă la ceremonii # Newsweek.ro
Paradă de Ziua Naţională, în Bucureşti, pe sub Arcul de Triumf. Preşedintele Nicuşor Dan şi prim-min...
08:00
Un nou virus se răspândește în Europa. Experții îndeamnă la prudență și măsuri preventive. Ce simptome are? # Newsweek.ro
O nouă tulpină de gripă se răspândește în prezent în Austria. Experții îndeamnă la prudență și măsur...
07:50
Cum reduci facturile la energie? Metode simple și eficiente pe care le poate aplica orice român # Newsweek.ro
Creșterea prețurilor la energie cu peste 60% în ultimele luni îi obligă pe români să-și optimizeze c...
07:40
Ce să pui în frigider pentru a scăpa de mirosul urât. Ajută fructele și legumele să reziste mai mult # Newsweek.ro
Unele ingrediente simple, pe care le ai deja în casă, pot elimina rapid mirosurile neplăcute din fri...
07:30
3.000 lei amendă pentru persoanele care locuiesc la bloc. Ce NU trebuie să depozitezi în boxele din subsol # Newsweek.ro
Locuitorii de bloc trebuie să fie atenți la ce depozitează în boxele din subsol, deoarece nerespecta...
07:20
Mulți oameni simt că sunt epuizați din cauza job-urilor multiple, dar și pentru că factorii de stres...
07:10
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți la bani # Newsweek.ro
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți l...
Acum 6 ore
06:50
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul de pensie? # Newsweek.ro
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul ...
06:40
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. Sf. Cuv. Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Dezlegare la pește, ulei, vin # Newsweek.ro
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. E zi cu dezlegare la pește, ulei, vin în Postul Crăciunului. A...
Acum 24 ore
20:50
Ministrul Sănătății: Sistemul sanitar intră într-o fază vizibilă de dezvoltare, cu proiecte PNRR în derulare # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într...
20:40
Turiștii din județul Brașov, avertizați: risc de avalanșă la altitudini de peste 1800 metri după ninsori # Newsweek.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la a...
20:20
Contribuțiile la pensiile facultative au urcat cu 27%. Cu doar 171 lei pe lună îți construiești o pensie extra # Newsweek.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la ...
20:10
Industria auto se îndreaptă cu pași repezi spre următoarea megacriză. Ce se va întâmpla la nivel mondial? # Newsweek.ro
Producătorii europeni de automobile s-ar putea confrunta din nou cu probleme masive legate de semico...
19:50
Pensionar obligat să restituie 19.000€ din pensie după 30 ore de muncă. Cum a ajuns în situația disperată? # Newsweek.ro
Un nou capitol se deschide în disputa care, de aproape doi ani, îi opune pe mai mulți pensionari ita...
19:50
Merkel vorbește deschis despre Ucraina: ‘Nu am putut preveni acest război’ și dezvăluie adevărul despre Putin # Newsweek.ro
La televiziunea germană, fostul cancelar Merkel vorbește deschis despre eșecul diplomației și dă vin...
19:40
Atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale pot fi legate de colesterol. Ce nu descoperă analizele? # Newsweek.ro
Se spune că colesterolul este responsabil pentru o treime din atacurile de cord și o cincime din acc...
19:20
Piața criptomonedelor sub presiune. Merită să mizezi pe Bitcoin sau pe aur? Un analist explică totul # Newsweek.ro
Cei care au investit în Bitcoin au pierdut peste 10% de la începutul anului. Recent, prețurile și-au...
19:10
Patru mituri despre reciclare - ce este cu adevărat sustenabil. De câte ori pot fi sticlele reciclate? # Newsweek.ro
Există mituri persistente în jurul subiectului ambalajelor de unică folosință și reutilizabile. Sunt...
18:10
Cum se schimbă creierul de-a lungul vieții. Ce se produce la nivel neuronal după vârsta de 30 de ani? # Newsweek.ro
Creierul uman se schimbă de-a lungul vieții în cinci faze distincte – cu momente de cotitură surprin...
18:10
Controlul Țânțarilor din Spațiu: Tehnologia care previne invaziile și riscurile de inundații # Newsweek.ro
Fie că este vorba de o invazie de țânțari sau de o avertizare de inundații - cercetătorii europeni f...
18:10
Criză majoră a apei în Prahova: Buzoianu spune că responsabilii „nu au prevăzut nici ploaia” # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații dure la adresa instituțiilor responsabile, după...
18:10
VIDEO Ucraina a distrus uzina de reparații pentru avioanele strategice Tu-95 din Rusia și terminale petroliere # Newsweek.ro
În noaptea de 29 noiembrie, forțele ucrainene au executat o serie de atacuri pe teritoriul rus, conf...
18:00
Huawei, Apple și Oppo produc în prezent cele mai bune telefoane cu cameră din lume. Chiar și modelel...
17:40
VIDEO Ucraina a atacat două petroliere ale Rusiei în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Turciei # Newsweek.ro
Două petroliere sancționate care transportau petrol rusesc au fost avariate în largul coastei Mării ...
17:10
România își ia navă de patrulare de 265.000.000 euro din Turcia. Cu ce arme este dotată # Newsweek.ro
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită în T...
17:00
Cum prelungești viața centralei termice de acasă? Sfaturi esențiale pentru întreținere și siguranță # Newsweek.ro
Centrala termică este un element vital al locuinței, fie că vorbim despre un apartament, o casă la m...
16:30
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pune o pătură moale în dulap # Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pisica ta nu ar trebui ...
16:10
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Un pensionar a cerut recalcularea. Cât a muncit # Newsweek.ro
Un pensionar va avea parte de sărbători minunate. În cazul lui vorbim de o pensie crescută cu 1.000 ...
15:50
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în ...
15:30
Polonia:Preşedintele Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul Viktor Orban după ce acesta a vizitat Rusia # Newsweek.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban...
15:10
Populaţia din şase localităţi din judeţul Tulcea a fost avertizată, duminică, prin sistemul RO-Alert...
14:50
Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică # Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
14:30
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul i...
14:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Newsweek.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impun...
14:00
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut...
13:50
SONDAJ Primăria București. 5 candidați, despărțiți de câteva procente. Se va câștiga cu 25% # Newsweek.ro
SONDAJ Primăria București. 5 candidați sunt despărțiți de câteva procente. Scrutinul poate fi câștig...
13:40
Atac rusesc în regiunea Kiev. Volodimir Zelenski condamnă bombardamentul care a provocat un mort și 19 răniți # Newsweek.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat duminică atacul Rusiei soldat cu cel puțin u...
13:20
Intervenție rapidă a pompierilor în Piatra-Neamț. O conductă de gaz a unei clădiri a luat foc # Newsweek.ro
O țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din ...
13:00
Copil de 14 ani, prins la volan în Dolj. Autoturismul era radiat şi avea un număr fals de înmatriculare # Newsweek.ro
Un copil de 14 ani a fost prins la volanul unui autoturism, pe o stradă din judeţul Dolj. Verificări...
12:40
Accident feroviar grav în Caraş Severin. Un tren de persoane a lovit o osie amplasată pe linia ferată # Newsweek.ro
Un incident de siguranţă s-a produs, sâmbătă seară, pe calea ferată, în judeţul Caraş Severin, unde ...
12:20
Parada militară de 1 Decembrie. Restricții de trafic în București. Care sunt străzile închise? # Newsweek.ro
Parada militară de 1 Decembrie va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2...
