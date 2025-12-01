Unde va vinde ANAF bunurile pe care le-a confiscat. &#34;Vom transparentiza absolut tot&#34;, spune şeful instituţiei

1 decembrie 2025

Unde va vinde ANAF bunurile pe care le-a confiscat. "Vom transparentiza absolut tot", spune şeful in...

Lui Călin Georgescu i s-a strigat „Marș la Moscova”. Fostul candidat nu a auzit. Era cu 5 gărzi de corp Newsweek.ro
Mic incident la Alba Iulia unde Călin Georgescu se află în campanie electorală contra lui George Sim...
O clădire din Alba Iulia, cu rol istoric legat de Ziua Naţională, a fost restaurată şi e acum casă memorială Newsweek.ro
O clădire din Alba Iulia, cu rol istoric, legat de Ziua Naţională, un de a funcţionat Consiliul Diri...
Cine a luat un bonus-record la pensie de 480.000 lei? Cât iei în plus la pensie dacă ai muncit 25-40 ani? Newsweek.ro
În România există pensionari privilegiați care primesc sau au primit sute de mii de lei la pensie câ...
2 cutremure în România la un interval foarte scurt. Unde s-au produs la ce magnitudine? Newsweek.ro
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 și, respectiv, 3,3 s-au produs luni dimineața în zona seismică ...
Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, despre 1 decembrie: A deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie Newsweek.ro
Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, despre 1 decembrie: A deschis drumul spre pace, libertate şi de...
Ilie Bolojan, de Ziua Naţională: Marea Unire din 1918 e, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune de Ziua Naţională că Marea Unire din 1918 "e, cred eu, cel mai fru...
Călin Georgescu și George Simion au organizat dezbinarea suveranistă la Alba. S-au ignorat în Cetatea Unirii Newsweek.ro
Călin Georgescu și George Simion s-au ignorat reciproc la Alba Iulia. Deși se declarau uniți pentru ...
Ilie Bolojan: 200.000 l de apă din rezerva statului ajung în Dâmboviţa şi Prahova. Care este cauza? Newsweek.ro
Ilie Bolojan spune că 200.000 de litri de apă din rezerva statului vor ajunge în râurile Prahova și ...
1.500€ bonus la pensie pentru românii din Spania. Care pensionari iau bani în plus în decembrie în România? Newsweek.ro
Sistemele publice de pensii din Spania și România evidențiază diferențe majore în modul în care stat...
Înalt oficial militar: NATO ar putea deveni mai agresivă, în contracararea atacurilor hibride ale Rusiei Newsweek.ro
Un înalt oficial militar NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, spune că organizaţia ar putea să devi...
Donald Trump, către români, de Ziua Naţională: &#34;SUA și România au un parteneriat puternic și care crește&#34; Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, către români, de Ziua Naţională: "SUA și România au un parteneriat p...
Donald Trump nu ştie ce parte a corpului i-a fost scanată, dar face publice rezultatele. &#34;Nu a fost creierul!&#34; Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu ştie care parte a corpului i-a fost scanată, dar anunţă că va fac...
Cine este veteranul căruia preşedintele Nicuşor Dan i-a oferit o decoraţie, de Ziua Naţională Newsweek.ro
Cine este veteranul Ion Vasile Banu, căruia preşedintele României, Nicuşor Dan, i-a oferit o decoraţ...
Paradă de Ziua Naţională, în Bucureşti. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan asistă la ceremonii Newsweek.ro
Paradă de Ziua Naţională, în Bucureşti, pe sub Arcul de Triumf. Preşedintele Nicuşor Dan şi prim-min...
Un nou virus se răspândește în Europa. Experții îndeamnă la prudență și măsuri preventive. Ce simptome are? Newsweek.ro
O nouă tulpină de gripă se răspândește în prezent în Austria. Experții îndeamnă la prudență și măsur...
Cum reduci facturile la energie? Metode simple și eficiente pe care le poate aplica orice român Newsweek.ro
Creșterea prețurilor la energie cu peste 60% în ultimele luni îi obligă pe români să-și optimizeze c...
Ce să pui în frigider pentru a scăpa de mirosul urât. Ajută fructele și legumele să reziste mai mult Newsweek.ro
Unele ingrediente simple, pe care le ai deja în casă, pot elimina rapid mirosurile neplăcute din fri...
3.000 lei amendă pentru persoanele care locuiesc la bloc. Ce NU trebuie să depozitezi în boxele din subsol Newsweek.ro
Locuitorii de bloc trebuie să fie atenți la ce depozitează în boxele din subsol, deoarece nerespecta...
VIDEO Cum recunoști primele semne de burnout și ce trebuie să faci ca să nu clachezi? Newsweek.ro
Mulți oameni simt că sunt epuizați din cauza job-urilor multiple, dar și pentru că factorii de stres...
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți la bani Newsweek.ro
Horoscop 2 decembrie. Luna în Taur le face impulsive pe Fecioare. Vărsătorii trebuie să fie atenți l...
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul de pensie? Newsweek.ro
Sunt veniturile nepermanente trecute în cartea de muncă sau nu? Cum pot fi găsite datele în dosarul ...
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. Sf. Cuv. Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Dezlegare la pește, ulei, vin Newsweek.ro
Sărbătoare 2 decembrie, cruce neagră. E zi cu dezlegare la pește, ulei, vin în Postul Crăciunului. A...
Ministrul Sănătății: Sistemul sanitar intră într-o fază vizibilă de dezvoltare, cu proiecte PNRR în derulare Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într...
Turiștii din județul Brașov, avertizați: risc de avalanșă la altitudini de peste 1800 metri după ninsori Newsweek.ro
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la a...
Contribuțiile la pensiile facultative au urcat cu 27%. Cu doar 171 lei pe lună îți construiești o pensie extra Newsweek.ro
Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat active totale de 7,03 miliarde de lei la ...
Industria auto se îndreaptă cu pași repezi spre următoarea megacriză. Ce se va întâmpla la nivel mondial? Newsweek.ro
Producătorii europeni de automobile s-ar putea confrunta din nou cu probleme masive legate de semico...
Pensionar obligat să restituie 19.000€ din pensie după 30 ore de muncă. Cum a ajuns în situația disperată? Newsweek.ro
Un nou capitol se deschide în disputa care, de aproape doi ani, îi opune pe mai mulți pensionari ita...
Merkel vorbește deschis despre Ucraina: ‘Nu am putut preveni acest război’ și dezvăluie adevărul despre Putin Newsweek.ro
La televiziunea germană, fostul cancelar Merkel vorbește deschis despre eșecul diplomației și dă vin...
Atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale pot fi legate de colesterol. Ce nu descoperă analizele? Newsweek.ro
Se spune că colesterolul este responsabil pentru o treime din atacurile de cord și o cincime din acc...
Piața criptomonedelor sub presiune. Merită să mizezi pe Bitcoin sau pe aur? Un analist explică totul Newsweek.ro
Cei care au investit în Bitcoin au pierdut peste 10% de la începutul anului. Recent, prețurile și-au...
Patru mituri despre reciclare - ce este cu adevărat sustenabil. De câte ori pot fi sticlele reciclate? Newsweek.ro
Există mituri persistente în jurul subiectului ambalajelor de unică folosință și reutilizabile. Sunt...
Cum se schimbă creierul de-a lungul vieții. Ce se produce la nivel neuronal după vârsta de 30 de ani? Newsweek.ro
Creierul uman se schimbă de-a lungul vieții în cinci faze distincte – cu momente de cotitură surprin...
Controlul Țânțarilor din Spațiu: Tehnologia care previne invaziile și riscurile de inundații Newsweek.ro
Fie că este vorba de o invazie de țânțari sau de o avertizare de inundații - cercetătorii europeni f...
Criză majoră a apei în Prahova: Buzoianu spune că responsabilii „nu au prevăzut nici ploaia” Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații dure la adresa instituțiilor responsabile, după...
VIDEO Ucraina a distrus uzina de reparații pentru avioanele strategice Tu-95 din Rusia și terminale petroliere Newsweek.ro
În noaptea de 29 noiembrie, forțele ucrainene au executat o serie de atacuri pe teritoriul rus, conf...
Aceste telefoane mobile fac cele mai bune fotografii și videoclipuri din lume Newsweek.ro
Huawei, Apple și Oppo produc în prezent cele mai bune telefoane cu cameră din lume. Chiar și modelel...
VIDEO Ucraina a atacat două petroliere ale Rusiei în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Turciei Newsweek.ro
Două petroliere sancționate care transportau petrol rusesc au fost avariate în largul coastei Mării ...
România își ia navă de patrulare de 265.000.000 euro din Turcia. Cu ce arme este dotată Newsweek.ro
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită în T...
Cum prelungești viața centralei termice de acasă? Sfaturi esențiale pentru întreținere și siguranță Newsweek.ro
Centrala termică este un element vital al locuinței, fie că vorbim despre un apartament, o casă la m...
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pune o pătură moale în dulap Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să lași pisica să doarmă direct pe calorifer. Pisica ta nu ar trebui ...
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Un pensionar a cerut recalcularea. Cât a muncit Newsweek.ro
Un pensionar va avea parte de sărbători minunate. În cazul lui vorbim de o pensie crescută cu 1.000 ...
INS: Populaţia României s-ar putea reduce cu aproape un sfert până în 2080 Newsweek.ro
Populaţia României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în ...
Polonia:Preşedintele Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul Viktor Orban după ce acesta a vizitat Rusia Newsweek.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban...
Tulcea: Avertizare RO-Alert de inundaţii pentru populaţia din şase comune Newsweek.ro
Populaţia din şase localităţi din judeţul Tulcea a fost avertizată, duminică, prin sistemul RO-Alert...
Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român şi îl ajută să păstreze credinţa apostolică Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretut...
Inundaţii în municipiul Piteşti, după ieşirea din matcă a Râului Doamnei Newsweek.ro
Mai multe curţi din municipiul Piteşti au fost inundate în cursul dimineţii de duminică, pe fondul i...
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament Newsweek.ro
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impun...
Incendiul din Hong Kong. Bilanţul victimelor a crescut la 146 de morţi Newsweek.ro
Bilanţul incendiului care a devastat un complex rezidenţial la Hong Kong săptămâna trecută a crescut...
SONDAJ Primăria București. 5 candidați, despărțiți de câteva procente. Se va câștiga cu 25% Newsweek.ro
SONDAJ Primăria București. 5 candidați sunt despărțiți de câteva procente. Scrutinul poate fi câștig...
