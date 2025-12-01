Mireasa, sezon 11. Roberta și Andi, prima apariție împreună după ce s-a speculat o despărțire. Cum s-au pozat cei doi soți
1 decembrie 2025
Roberta și Andi din sezonul 11 Mireasa au publicat imagini superbe împreună. Apariția vine după ce mai multe zile se specula o separare între soții Frimu.
• • •
Directorul general ANPC trage un semnal de alarmă în legătură cu lichidul roșiatic din ambalajele de carne. Ce probleme ar indica # Antena1
Paul Anghel le transmite românilor un mesaj important în privința lichidului pe care îl văd deseori în ambalajele de carne proaspătă. Iată ce indică.
De ce nu au zburat avioanele ca de obicei la parada de 1 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională a României # Antena1
Astăzi, 1 decembrie 2025, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României.
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime, de azi, la Happy Channel # Antena1
Captivanta poveste din Cealaltă soție începe în această seară la Happy Channel, de la ora 23:00.
Program Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi. Ultima cursă a sezonului e LIVE pe canalele Antena și AntenaPLAY, 5-7 decembrie # Antena1
Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la ultima rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
Program Formula 2™, Marele Premiu din Abu Dhabi, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 decembrie 2025 # Antena1
Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 se apropie de final, dar ne revedem și în 2026, cursele fiind transmise integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: „Emoții..” # Antena1
Ediția specială de 1 Decembrie are toate ingredientele celui mai savuros preparat! Irina Fodor pune la bătaie încă o bombă cu mai multe amulete, iar invitatul la degustare păstrează nivelul adrenalinei și al emoțiilor la cote înalte – Chef Vlad Pădurescu va decide ce preparat va merita premiul cel mare.
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de la Peștera. Oana Coantă a ales cel mai bun preparat # Antena1
O nouă amuletă a intrat în portofoliul chefilor. Ce putere are și ce jurat a câștigat-o în ediția 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite.
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Suellen Carey s-a căsătorit și a divorțat de ea însăși. Un chef a refuzat să guste mâncarea ei # Antena1
Jurații Chefi la cuțite au fost luați prin surprindere de o concurentă transgender care le-a gătit un preparat pe care nu l-au mai văzut niciodată. Ce a gătit Suellen Carey și cu ce poveste de viață i-a impresionat pe cei patru chefi.
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Chef Richard a adăugat încă o amuletă în portofoliu. Ce concurenți intră în lupta din bootcamp # Antena1
A opta ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 30 noiembrie 2025, a fost una plină de preprarate savuroase, momente inedite, dar și de concurenți talentați care i-au cucerit pe chefi atât cu ceea ce au pregătit, cât și cu poveștile lor de viață.
Am scăpat de toamnă, de ploile și vântul care ne răvășeau părul și distrugeau aproape orice tentativă de coafură, sau de căderile abundente de păr, care ating apogeul între octombrie și noiembrie, dar n-am scăpat de griji.
Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet # Antena1
Luna decembrie este una festivă. Iată ce sărbători creștine sunt notate în calendarul ortodox.
Horoscop zilnic 1 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 1 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe Lusail # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut # Antena1
Anahi, membra trupei RBD, a fost de curând prezentă la cea de-a 53-a gală de decernare a Premiilor Emmy, la New York.
Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni # Antena1
Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic până la mijlocul lunii decembrie.
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani # Antena1
Maurice Munteanu, juratul show-ului de talente The Ticket, a postat recent pe contul său de Instagram o imagine cu el de pe vremea când era elev.
Rezultate Loto azi, 30 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă vine la degustare # Antena1
În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte!
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial # Antena1
După ce a anunțat public că se va retrage „în curând”, Cristiano Ronaldo a clarificat situația.
Irina Columbeanu e o tânără foarte talentată. Cum arată primul tablou vândut și ce sumă a luat pe el: „Nu există bucurie mai mare” # Antena1
Irina Columbeanu a dezvăluit de curând că are o afinitate pentru pictură. Iată cu cât a vândut primul tablou realizat.
Ce mai face Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit în România | FOTO # Antena1
Tuncay Ozturk s-a schimbat radical după divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit definitiv în România, unde se concentrează pe carieră, fiind proprietarul unei clinici de recuperare medicală.
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie # Antena1
Alege zilele propice pentru împodobirea bradului în luna decembrie. Iată care sunt cele mai indicate pentru a atrage norocul în casă.
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați.
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena1
FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele.
Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit” # Antena1
Te-ai întrebat cum arată acum Sarah Connor, din seria Terminator? Actrița Linda Hamilton a vorbit recent despre cum a refuzat operațiile estetice și vrea să îmbătrânească natural.
Beyonce a fost acuzată că își editează excesiv pozele după ce fanii au observat diferențe notabile între imaginile publicate de vedetă și cele surprinse de fotografi în timpul Las Vegas Grand Prix.
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS. Cum arată acum Doctorul McSteamy din Anatomia lui Grey # Antena1
Eric Dane a impresionat cu primul rol după diagnosticul de ALS, o boală incurabilă care i-a transformat aspectul.
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari. Cum ar fi ajuns în posesia ei după o ședință foto # Antena1
Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari de la o ședință foto după ce vedeta a apărut într-un video îmbrăcată în aceeași ținută
Ce să faci cu busuiocul folosit în noaptea de Sfântul Andrei. Obiceiul pe care trebuie să îl respecți pentru a avea noroc # Antena1
Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii îl preacinstesc pe Sfântul Andrei, Sfântul Apostol cunoscut și ca ocrotitorul Dobrogei.
Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret # Antena1
În postul Crăciunului ai nevoie de multă inspirație pentru a găti mereu rețete delicioase de post pentru întreaga familie.
Horoscop zilnic 30 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 30 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 13 a talent show-ului. Cine a reușit să o impresioneze pe Delia # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. De asemenea, mai mulți concurenți au reușit să o impresioneze pe Delia cu talentul lor remarcabil.
The Ticket, 29 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția 13 a talent show-ului. Jurații au ales ultimul finalist din acest sezon # Antena1
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au primit o misiune dificilă: să aleagă ultimul finalist din acest sezon. După o discuție intensă, aceștia au hotărât pe cine să trimită în Marea Finală.
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum # Antena1
Paris Jackson, unica fată dintre cei trei copii ai lui Michael Jackson, a vorbit deschis despre experiențele sale cu dependența de substanțe interzise, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Ce a pățit și cum arată!
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă # Antena1
David Popovici este foarte atent la dieta sa pentru a avea rezultate extraordinare în competiții. Iată de la ce regula nu se abate niciodată!
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi # Antena1
Dacă ai purtat vreodată o pereche de blugi, este clar că ai observat „butonii” micuții care sunt aplicați pe buzunare și, cu siguranță, te-ai întrebat la ce folosesc.
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi # Antena1
Unul dintre stiliștii lui Ianis Hagi a dezvăluit că fotbalistul acordă o atenție deosebită detaliilor.
Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit # Antena1
Sam Smith a dezvăluit că a trecut printr-o operație de liposucție la vârsta de doar 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale”, la școală, din cauza greutății sale.
Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă # Antena1
Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul de la Acces Direct a primit un mesaj emoționant de la soția sa. Iată cum arată Ioana Velea!
Giovana și Sese, apariție spectaculoasă la TV. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa au fost însoțiți de cei doi copii # Antena1
Giovana și Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, au fost prezenți în ediția specială de pe 29 noiembrie 2025 alături de cei 2 copii ai lor. Hurrem și Ares au atras toate privirile.
Ce mai fac Ioana și Marius. Cum arată viața lor la 2 ani de când au câștigat sezonul 8 Mireasa # Antena1
Ioana și Marius au fost prezenți în casa Mireasa, cu ocazia celor 32 de ani de Antena 1. La ediția specială, câștigătorii sezonului 8 au venit însoțiți de cățelușul Charlie.
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți # Antena1
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, așteaptă un copil. Cei doi au dat minunata veste că vor deveni părinți în ediția specială Mireasa de pe 29 noiembrie 2025.
Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună # Antena1
Laura și Mihai au fost prezenți în ediția specială Mireasa, realizată cu ocazia aniversării de 32 de ani de Antena 1. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum este viața lor în prezent, la un an de când s-au logodit.
Cinci cupluri câștigătoare de la Mireasa s-au întâlnit pentru a sărbători ziua Antenei. De ce au lipsit Ela și Petrică # Antena1
De ziua Antenei, Simona Gherghe s-a bucurat să vadă 5 dintre cele mai iubite cupluri formate la Mireasa. Prezentatoarea a făcut o mențiune și despre Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4.
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, detalii despre viața lor. Când va naște tânăra și unde se vor stabili # Antena1
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au fost prezenți la ediția specială de ziua Antenei. Cei doi viitori părinți au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pe viitor.
Cupa Mondială de Echipe Mixte 2025 va avea loc între 30 noiembrie și 7 decembrie, la Chengdu. Competiția, desfășurată într-un format inedit, va fi transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY.
