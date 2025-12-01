Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, merge marți la Moscova pentru discuții cu Putin privind războiului din Ucraina
Adevarul.ro, 1 decembrie 2025 13:30
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiaza o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, pentru a continua discuțiile asupra planului american menit să pună capăt războiului în Ucraina, a anunțat luni Kremlinul.
• • •
